В ходе экскурсии 🧭 по городу я расскажу о его самых интересных составляющих: основание города, крепостные стены, их значение и уникальность, последствия землетрясений (вид города до и после), война (история разрушения) и современное время. Еврейское гетто, католичество и сербская православная церковь ⛪, музей 🖼 с собранием православных икон (экскурсия по желанию). История 📖 и традиции местной кулинарии, производство вина, оливкового масла, местных десертов и ликеров, особенности традиционных блюд.

В зависимости от ваших интересов и желаний мы сможем углубиться в ту или иную тему.

Из порта старого города Дубровника на Локрум мы доберемся за 10 мин на специальном кораблике.

На экскурсии вы увидите основные достопримечательности 🏛️ на острове 🏝️ — остатки бенедектинского монастыря, ботанический сад, карантин и крепость Рояль. И у вас так же будет время на купание в море 🌊 или уникальном природном образовании, которое называют «мертвое море». Вы сможете отдохнуть в тени оливковой рощи и покормить ручных павлинов.

Остров Локрум ещё называют проклятым, с ним связано множество легенд и реальных удивительных и романтических историй. В 1959 году тогдашняя югославская Академия искусств и наук основала на Локруме ботанический сад.

ПРОГРАММА ЭКСКУРСИИ

 Встречаемся на площади у вдоха в крепость старого города

 Пешеходная прогулка 👣 по Дубровнику займет 2 часа

 Мы осмотрим основные достопримечательности старого города

 Поездка на остров Локрум займет 2 часа. При желании можно после окончания экскурсии самостоятельно остаться на острове, спросите у гида, когда уходит последний кораблик вечером