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Пешеходная экскурсия по крепости старого города с поездкой на остров Локрум

Наталия М.
Наталия М. – Гид из Дубровника
Приглашаю вас на пешеходную обзорную экскурсию ⛳ по Дубровнику.

На экскурсии 🧭 вы увидите основные достопримечательности 🏛️ крепости старого города, узнаете как развивался и чем жил город 🏙️ от основания до наших дней, узнаете как уживаются в нашем городе нескольких религий, познакомитесь с традиционными ремеслами и особенностями местной кухни 🥧.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-8 человек

  • €200 за экскурсию

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Пешеходная экскурсия по крепости старого города с поездкой на остров Локрум
Пешеходная экскурсия по крепости старого города с поездкой на остров Локрум

Что вы увидите

  • Форт Бокар и форт Ловренац
  • Дворец Спонза
  • Дубровницкий старый рынок
  • Княжеский дворец в Дубровнике
  • Башня Минчета
  • Старый морской торговый порт
  • Собор Вознесения Девы Марии (Кафедральный собор Дубровника)
  • Улица Страдун в Дубровнике
  • Большой фонтан Онофрио
  • Форт Ревелин
  • Форт Св. Иоанна
  • Францисканский монастырь и старая аптека
  • Церковь Св. Влаха
В ходе экскурсии 🧭 по городу я расскажу о его самых интересных составляющих: основание города, крепостные стены, их значение и уникальность, последствия землетрясений (вид города до и после), война (история разрушения) и современное время. Еврейское гетто, католичество и сербская православная церковь ⛪, музей 🖼 с собранием православных икон (экскурсия по желанию). История 📖 и традиции местной кулинарии, производство вина, оливкового масла, местных десертов и ликеров, особенности традиционных блюд.
В зависимости от ваших интересов и желаний мы сможем углубиться в ту или иную тему.
Из порта старого города Дубровника на Локрум мы доберемся за 10 мин на специальном кораблике.
На экскурсии вы увидите основные достопримечательности 🏛️ на острове 🏝️ — остатки бенедектинского монастыря, ботанический сад, карантин и крепость Рояль. И у вас так же будет время на купание в море 🌊 или уникальном природном образовании, которое называют «мертвое море». Вы сможете отдохнуть в тени оливковой рощи и покормить ручных павлинов.
Остров Локрум ещё называют проклятым, с ним связано множество легенд и реальных удивительных и романтических историй. В 1959 году тогдашняя югославская Академия искусств и наук основала на Локруме ботанический сад.
ПРОГРАММА ЭКСКУРСИИ
 Встречаемся на площади у вдоха в крепость старого города
 Пешеходная прогулка 👣 по Дубровнику займет 2 часа
 Мы осмотрим основные достопримечательности старого города
 Поездка на остров Локрум займет 2 часа. При желании можно после окончания экскурсии самостоятельно остаться на острове, спросите у гида, когда уходит последний кораблик вечером
Что входит
  • Услуги персонального лицензированного гида
Что не входит
  • Входной билет на кораблик до Локрума/входной билет в резерват лесной природы
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Пешеходная экскурсия по крепости старого города с поездкой на остров Локрум
Пешеходная экскурсия по крепости старого города с поездкой на остров Локрум

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Наталия М.
Наталия М.
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