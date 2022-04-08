Персональная прогулка с гидом по Дубровнику

Пешеходная

Индивидуальная
Пешеходная.

Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид.
Персональная прогулка с гидом по Дубровнику
Персональная прогулка с гидом по Дубровнику
Персональная прогулка с гидом по Дубровнику
Персональная прогулка с гидом по Дубровнику

Что вас ожидает 🤩

  • Большой Онофриев Фонтан
  • Улица Страдун
  • Францисканский монастырь
  • Церковь Святого Власия
  • Дворец Спонза
  • Порт Старого города
  • Княжеский дворец
  • Кафедральный собор Вознесения Девы Марии
  • Сербская православная церковь
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию "Персональная прогулка с гидом" по Дубровнику. "Персональная прогулка" - это новый экономичный формат проведения индивидуальной экскурсии, который который идеально подойдет для компании друзей или для семьи. Цена является фиксированной для группы до 4 человек. При размере группы более, чем 4 человека, взымается небольшая доплата за дополнительных туристов. Более низкая цена, чем на традиционные индивидуальные экскурсии, определяется тем, что встреча с гидом происходит в фиксированном месте, а экскурсия проходит только по одному маршруту (карту маршрута экскурсии вы найдете по ссылке в разделе "Дополнительная информация").

В Дубровнике сосредоточено лучшее, чем гордится балканская страна: роскошная архитектура, головокружительные пейзажи, ухоженные пляжи, уютные рестораны.

История Дубровника началась в 7 веке, и уже несколько веков спустя ему удалось достичь невероятного могущества: продуманная политика и активная торговля в Адриатическом море возвели его в один ранг с Венецией.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 11:00

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