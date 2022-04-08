Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию "Персональная прогулка с гидом" по Дубровнику. "Персональная прогулка" - это новый экономичный формат проведения индивидуальной экскурсии, который который идеально подойдет для компании друзей или для семьи. Цена является фиксированной для группы до 4 человек. При размере группы более, чем 4 человека, взымается небольшая доплата за дополнительных туристов. Более низкая цена, чем на традиционные индивидуальные экскурсии, определяется тем, что встреча с гидом происходит в фиксированном месте, а экскурсия проходит только по одному маршруту (карту маршрута экскурсии вы найдете по ссылке в разделе "Дополнительная информация").

В Дубровнике сосредоточено лучшее, чем гордится балканская страна: роскошная архитектура, головокружительные пейзажи, ухоженные пляжи, уютные рестораны.

История Дубровника началась в 7 веке, и уже несколько веков спустя ему удалось достичь невероятного могущества: продуманная политика и активная торговля в Адриатическом море возвели его в один ранг с Венецией.