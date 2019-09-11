В Дубровнике сосредоточено лучшее, чем гордится балканская страна: роскошная архитектура, головокружительные пейзажи, ухоженные пляжи, уютные рестораны.

История Дубровника началась в 7 веке, и уже несколько веков спустя ему удалось достичь невероятного могущества: продуманная политика и активная торговля в Адриатическом море возвели его в один ранг с Венецией.

В 15-16 столетии город превратился в богатый центр науки и искусств с дворцами, площадями и соборами удивительной красоты. Все это великолепие сохранилось до наших дней: прогулки по местным достопримечательностям не оставляют равнодушных.