Ежедневная пешеходная экскурсия по Дубровнику

Пешеходная

5
1 отзыв
Групповая
Пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Ежедневная пешеходная экскурсия по Дубровнику
Ежедневная пешеходная экскурсия по Дубровнику
Ежедневная пешеходная экскурсия по Дубровнику
Ежедневная пешеходная экскурсия по Дубровнику

Что вас ожидает 🤩

  • Большой Онофриев Фонтан
  • Улица Страдун
  • Францисканский монастырь
  • Церковь Святого Власия
  • Дворец Спонза
  • Порт Старого города
  • Княжеский дворец
  • Кафедральный собор Вознесения Девы Марии
  • Сербская православная церковь
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

В Дубровнике сосредоточено лучшее, чем гордится балканская страна: роскошная архитектура, головокружительные пейзажи, ухоженные пляжи, уютные рестораны.

История Дубровника началась в 7 веке, и уже несколько веков спустя ему удалось достичь невероятного могущества: продуманная политика и активная торговля в Адриатическом море возвели его в один ранг с Венецией.

В 15-16 столетии город превратился в богатый центр науки и искусств с дворцами, площадями и соборами удивительной красоты. Все это великолепие сохранилось до наших дней: прогулки по местным достопримечательностям не оставляют равнодушных.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 15:15
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 15:15

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
О
11 сен 2019
Замечательная экскурсия, приятный экскурсовод Инна, очень позитивная и общительная. Все понравилось.

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