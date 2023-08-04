За 6 дней успеем встретить рассвет и полюбоваться закатом в Тадж-Махале, побродить по местным рынкам и заглянуть в мастерские ремесленников, прокатиться на слоне и с ветерком промчаться в конной повозке. Отпуск обещает быть насыщенным! Свои тайны откроет шеф-повар: он научит вас готовить блюда могольской или южноиндийской кухни. А ещё вы узнаете, почему Джайпур — «Розовый город», откуда в Агре взялся «Маленький Тадж Махал» и как дворцу Джал-Махал удаётся парить над водой.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Если вы отмените бронирование за 15 дней до начала тура, полная сумма аванса будет возвращена. Если до тура осталось менее 15 дней, предоплата не будет возвращена.

Для граждан РФ требуется получение визы — 45$ (её можно получить лично в посольстве, а также подать заявку на онлайн визу).

Обратите внимание, Тадж-Махал закрыт по пятницам.