Проникнуться уютом Орчхи, посетить церемонию Ганга аарти и побывать в таинственном Варанаси
Погуляем по «розовому городу», увидим легендарный Тадж-Махал, пройдёмся по улочкам Орчхи и покатаемся на лодке в Варанаси. Цель поездки — знаменитый Фестиваль танцев, который проходит в Кхаджурахо.
Вас ждёт полное погружение в индийскую культуру: приготовим масала-чай, поучаствуем в пудже и даже порисуем узоры хной на руках.
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Описание
Организационные детали
Рекомендуем лететь из Москвы прямым рейсом «Аэрофлота»: туда 17.02 вечером в 19:30 и прибытие в Дели утром 18.02 в 03:20. Обратно — 26.02 рейсом в 05:00.
Важная информация о проживании: раннее заселение в отель на 8 день тура не гарантированно, и, чтобы точно заселиться сразу по приезде, требуется полная оплата ночи. Мы не включаем эту ночь в стоимость тура, так как обычно гости предпочитают позавтракать и погулять 1-3 часа вместо оплаты полных суток. Если вам важно заселиться сразу после поезда, можно забронировать ночь дополнительно. Пожалуйста, уточните этот момент при бронировании тура.
Программа тура по дням
Из Дели в «розовый город»
Встретимся в аэропорту Дели и отправимся в Джайпур, где заселимся в отель, позавтракаем и отдохнём после дороги. Затем пойдём знакомиться с «розовым городом». Заглянем в Городской дворец, где проживает семья раджи Джайпура. После этого на велорикше прокатимся по улицам города, наблюдая за оживлёнными базарами и гуляющими животными, и, конечно, полюбуемся Дворцом Ветров. Осмотрим его с балкона здания напротив за чашечкой кофе. На закате поучаствуем в пудже в храме Бирла.
Вечер проведём в ресторане, наслаждаясь танцевальной программой и живой музыкой.
Достопримечательности Джайпура и переезд в Агру
С утра отправимся в Амбер форт, к которому поднимемся на слонах. Комплекс состоит из замков, храмов, павильонов и садов. Далее вернёмся в Джайпур и погуляем по набережной озера, чтобы полюбоваться величественным Джал-Махалом, который расположился прямо на воде. Затем посетим храм Обезьян, на территории которого обитает множество этих животных. Отсюда идёт дорога к редкому для Индии храму Солнца.
Выезжаем в Агру, прибудем в город к вечером. По пути увидим разноцветный храм. По приезде желающие смогут побывать на представлении «Калакрити», рассказывающем историю любви и создания Тадж-Махала (оплачивается отдельно).
Сокровища Агры
В этот день прогуляемся по Агре. Посетим 8-ое чудо света — Тадж-Махал. Посмотрим на Красный форт Агры, являющийся местом событий в одной из книг про Шерлока Холмса. Заглянем в демонстрационную мастерскую по мрамору, где вы познакомитесь с технологией создания инкрустаций Тадж-Махала.
Затем направимся в Орчху на поезде или автомобиле.
Прогулка по Орчхе и релакс в Кхаджурахо
Сегодня погуляем по Орчхе, бывшей столице княжества Бунделкханд. Вокруг него сохранились дворцы, храмы, кенотафы и другие интересные постройки на фоне живописных пейзажей.
После отправляемся в Кхаджурахо. Пообедав, посетим знаменитые джайнистские храмы Кхаджурахо — место паломничества джайнов со всей Индии. Затем прогуляемся по старой деревне, где вы понаблюдаете за тем, как индийцы проводят свой будничный вечер. Заглянем в один из домов: посмотрим на уклад, и вы поучитесь готовить чапати на огне, варить масала-чай и рисовать хной узоры на руках.
Вечером желающие посетят традиционный аюрведический центр, чтобы попробовать массаж с индийскими маслами или другие процедуры (оплачивается отдельно). Ночь проведём в семейном отеле в Кхаджурахо.
Фестиваль танцев
Позавтракаем на крыше, а затем отправимся наслаждаться красотами Кхаджурахо. Осмотрим древние храмы Кхаджурахо с мастерски выполненными статуями богов, животных, сценами из жизни и иллюстрациями к Камасутре. Затем погуляем по природному парку с впечатляющим каньоном, по дну которого течёт река. Если повезёт, увидим антилоп и павлинов, обезьян и крокодилов.
Вечером посетим Фестиваль танцев, который погрузит нас в индийскую культуру с головой! К красочному представлению приурочена ярмарка, на которую вы также сможете заглянуть.
Варанаси: Ганга аарти
После завтрака на крыше нас ждёт долгая дорога до Варанаси. Прибудем в пункт назначения вечером и посетим одну из самых известных церемоний в Индии — Ганга аарти. Она заключается в поклонении священной реке Ганг.
Ночуем в местном отеле.
Водная прогулка по Гангу, Сарнатх и возвращение в Дели
Встанем пораньше, чтобы до завтрака отправиться на водную прогулку по Гангу. Посмотрим с воды на древний Варанаси и самые интересные гхаты. После завтрака отправляемся в Сарнатх — значимое для паломников место с буддистской ступой, где Будда произнёс свою первую речь перед последователями.
Вечером выезжаем в Дели на поезде или вылетаем на самолёте (за доплату).
Достопримечательности Дели
Утром прибываем в Дели. Если получится, заселимся сразу по приезде. Возможно, придётся погулять и разместиться в отеле уже днём.
Раннее заселение в отель не гарантированно, и, чтобы точно заселиться сразу по приезде, требуется полная оплата ночи. Мы не включаем эту ночь в стоимость тура, так как обычно гости предпочитают позавтракать и погулять 1-3 часа вместо оплаты полных суток. Если вам важно заселиться сразу после поезда, можно забронировать ночь дополнительно. Пожалуйста, уточните этот момент при бронировании тура.
На велорикшах прокатимся по старой части города, осмотрим древние улицы, базарные ряды Чандни Чоук, знаменитую мечеть Джама-Масджид, святыню мусульманской части страны, и стены Красного Форта Дели. Увидим прачечные под открытым небом Дхоби Гхат, а затем изучим достопримечательности колониального центра, построенного британцами: Парламент, Дворец президента и «Ворота Индии». Также заглянем в сикхский храм Гурдвара Бангла Сахиб, на территории которого есть пруд и столовая, где каждый может пообедать. Полюбуемся белым храмом-дворцом Акчардхам, занесённым в Книгу рекордов Гиннеса.
Те, кто вылетают рейсом «Аэрофлота», уже ночью отправятся в аэропорт и утром следующего дня будут дома. Остальные смогут улететь любым другим рейсом (также на следующий день), самостоятельно выселившись из отеля до 11:00.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Дели (если вы летите рейсом «Аэрофлота» и прилетаете 18.02 в 03:20). Если вы прилетаете другим рейсом, поможем организовать трансферЗавершение: Аэропорт Дели, до 05:00 (если улетаете рейсом «Аэрофлота»)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 днейБронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.