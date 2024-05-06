На 9 мая – туры в Дели

Найдено 12 туров в категории «На 9 мая» в Дели на русском языке, цены от $399, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие из Дели в Джайпур: увидеть Индию за 5 дней
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
4 отзыва
Путешествие из Дели в Джайпур: увидеть Индию за 5 дней
Увидеть Индию за 5 дней: Дели, Агра и Джайпур. Комфортное путешествие с проживанием в отелях и завтраками. Главные достопримечательности и уникальные локации
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$599 за человека
3 дня в Индии: туристическая Агра и исторический Джайпур
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
3 дня в Индии: незабываемое путешествие по Агре и Джайпуру
Погрузитесь в мир величественных памятников и яркой культуры Индии с индивидуальным туром, который оставит незабываемые впечатления
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$399 за человека
Тигры в дикой природе: заповедная и популярная Индия
🚗 На машине
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Тигры в дикой природе: заповедная и популярная Индия
Незабываемый тур по Индии: Дели, Джайпур, Агра, джунгли с тиграми, Тадж-Махал и многое другое. Погружение в культуру и природу с комфортом
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$851 за человека
В Индию на выходные в гости к местному другу: Дели и Агра
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
В Индию на выходные: Дели и Агра с местным другом
Погрузитесь в уникальную атмосферу Индии, посетив её сердце - Дели и Агру, вместе с вашим новым местным другом
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$399 за человека
Рукодельный тур в Индию: мастер-классы по вышивке и рисование на слонах
🚗 На машине
Авторский тур
11 дней
Рукодельный тур в Индию: мастер-классы по вышивке и рисование на слонах
Насладиться болливудским шоу, прокатиться на рикше и узнать секреты индийских ремёсел
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$1 359 за человека
Большое путешествие в Индии: от мегаполиса Дели до оазиса Удайпур
🚗 На машине
Авторский тур
12 дней
Большое путешествие в Индии: от мегаполиса Дели до оазиса Удайпур
Прокатиться на лодке и на слоне, заехать в гости к племени и увидеть архитектурные богатства страны
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$1 259 за человека
Индийский максимум: 9 городов, ярмарка верблюдов и рассвет в Тадж-Махале
🚗 На машине
🐫 На верблюдах
Авторский тур
15 дней
Индийский максимум: 9 городов, ярмарка верблюдов и рассвет в Тадж-Махале
Пройти на верблюдах по пустыне, побывать в «городе озёр» и увидеть старинные фрески
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$1 299 за человека
Индийское трио: Дели, Агра и Джайпур с посещением ремесленников и мраморной фабрики
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
Индийское трио: Дели, Агра и Джайпур с посещением ремесленников и мраморной фабрики
Побывать на световом и музыкальном шоу и прокатиться в конной повозке у Тадж-Махала
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$799 за человека
Путешествие из Дели в "розовый город" Джайпур и "голубой" Джодхпур
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
Путешествие из Дели в "розовый город" Джайпур и "голубой" Джодхпур
Прокатиться в конной повозке, увидеть парящий над водой дворец и закупиться на местных рынках
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$779 за человека
Идеальный квартет: Дели, Агра, Джайпур и Удайпур
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
Идеальный квартет: Дели, Агра, Джайпур и Удайпур
Поплавать на лодке по озеру, прокатиться на слонах и увидеть одно из чудес света
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$899 за человека
Индивидуальный тур по стране контрастов: Золотой треугольник и Амритсар
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
9 дней
Индивидуальный тур по стране контрастов: Золотой треугольник и Амритсар
Посетить значимые места, увидеть церемонию отбоя у границы с Пакистаном и святыню сикхов
Начало: Заберём вас из желаемого места (отеля/аэропорта) в...
14 июня в 08:00
24 июня в 08:00
1723$1 551 за человека
Влюбиться в Индию: индивидуальный тур по главным храмам, дворцам и усыпальницам шести городов
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
11 дней
Влюбиться в Индию: индивидуальный тур по главным храмам, дворцам и усыпальницам шести городов
Посетить город-призрак, поторговаться на базарах и встретить рассветы у Тадж-Махала и на Ганге
Начало: Аэропорт/отель Дели, любая гостиница в Гуруграме, ...
10 июня в 10:00
22 июня в 10:00
2530$2 277 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Инесса
    6 мая 2024
    Тигры в дикой природе: заповедная и популярная Индия
    Незабываемые впечатления от данной поездки. Все было организовано хорошо. По прибытии в Дели меня встретил водитель и отвез в отель,
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    В отеле можно обменять валюту, я не сразу об этом узнала. Утром мы посетили достопримечательности Дели и рынок в старом городе - лучше туда ходить ближе к вечеру. На следующий день мы отправились в Джайпур, а по дороге заехали, в так называемый, храм обезьян - я очень люблю животных поэтому мне находиться в таких местах комфортно! Обезьянки все хорошие, едят с рук, только не любят, когда их гладят - могут укусить. Сам Джайпур тоже очень понравился - невероятно красивый колоритный город. Национальный парк Рантанбор - это то, что никогда не забудешь. Нам удалось встретить леопардов, тигров, медведя и всех остальных жителей этого замечательного парка - их там очень много. Агра - Тадж-Махал - по праву одно из чудес света! Все, кто участвовал в организации, сопровождении, обслуживании и прочие жители Индии - прекрасные люди, огромное им спасибо за предоставленное удовольствие находится в таком обществе.

  • А
    Анна
    21 марта 2024
    Путешествие из Дели в Джайпур: увидеть Индию за 5 дней
    Абхинав организовал нам хороший тур по золотому треугольнику (Дели-Агра-Джайпур). Все проходило гладко: в аэропорту нас встретил водитель с машиной, небольшой
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    Тойотой, а в каждом городе у нас был свой гид (англоязычный, поскольку для нас это не проблема, а в сезон лучше заказывать заранее, чтобы был русскоязычный гид). Абхинав всегда был на связи, готовый решить любые проблемы. Сам тур включал в себя элементы, которые не предлагались в других местах, особенно понравилось, что нас привезли посмотреть на Тадж Махал на закате. Также нам показали маленький Тадж Махал. Нужно сказать, что мы сами заказали пятизвездочные гостиницы, но Абхинав был готов это сделать. Остались очень довольны путешествием и рекомендуем Абхинава и его агентство.

  • D
    Dmitriy
    29 февраля 2024
    Тигры в дикой природе: заповедная и популярная Индия
    Замечательная профессиональная команда. Очень тёплое отношение к клиенту, почти как к собственному ребёнку. Терпеливо объясняют, что можно, и что нельзя
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    делать. Маршрут составлен очень удобно, учитывая все пожелания клиента. Абинав менеджер компании очень сильный профессионал организатор. Обезьяны, верблюда, слоны на улицах Индии! Тигры в заповеднике! Посещение местных рынков под чутким оком компании. В уютной чистой машине вы сидите как бы а аквариуме, спокойно наблюдая, что делается на улице и делаете вылазки остановки в соответствии с маршрутом. Обобщая, вы увидите золотой треугольник Индии - Дели, Агру и Джайпур, у вас будет 2 шанса увидеть тигра дикой природе совершенно безопасно для вас и как изюминку на торте увидите 7 чудо света Таж Махал! По шкале от 1 до 10 - 10! Очень рекомендую.

  • В
    Виктория
    30 января 2024
    3 дня в Индии: туристическая Агра и исторический Джайпур
    Путешествие командой друзей в Агру и Джайпур. Некоторые из нашей компании уже бывали в Индии, на побережье. В этот отпуск нам
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    хотелось увидеть и другую Индию. Поэтому тур - «3 дня в Индии: туристическая Агра и исторический Джайпур» идеально подошел нам по времени и содержанию. Тур наш начался можно сказать еще до поездки, с общения с нашим гидом Абхинавом. Он досконально расписал нам всю поездку от встречи до отъезда, поэтому осталось только ждать. Прилетели в Дели в 4 утра, нас встречал Абхинав. Не буду детально все описывать, отмечу, что понравилось. 1. Пунктуальность организатора – были выполнены все пункты заявленной программы. 2. Размещение в отелях на выбор-обсудили с Абхинавом предпочтение заранее. 3. Русскоязычные гиды. 4. Не нужно стоять в очередях на посещение достопримечательностей, гиды проводили без очереди. 5. Персональный транспорт на весь тур. 6. Приятное и дружеское общение с Абхинавом. Ну и конечно, увидели великолепный Тадж-Махал, розовый Джайпур, величественный Форт Амбер и древнюю, поражающую воображение Обсерваторию. Впечатлений море, поездка удалась. Спасибо Абхинаву! Виктория, Сергей, Мария, Татьяна, Александр.

  • С
    Сергей
    10 января 2024
    Тигры в дикой природе: заповедная и популярная Индия
    Спасибо команде за отлично организованное путешествие! Все было организовано на высшем уровне, стандартный тур был скорректирован под наши пожелания. Комфортный
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    микроавтобус сопровождал нас всю поездку. Отели были прекрасны. Грамотные гиды провели нам замечательные экскурсии. Абинаву отдельное Спасибо за помощь и сопровождение в поездке! Мы получили много положительных эмоций!

    Спасибо команде за отлично организованное путешествие! Все было организовано на высшем уровне, стандартный тур был скорректированСпасибо команде за отлично организованное путешествие! Все было организовано на высшем уровне, стандартный тур был скорректированСпасибо команде за отлично организованное путешествие! Все было организовано на высшем уровне, стандартный тур был скорректированСпасибо команде за отлично организованное путешествие! Все было организовано на высшем уровне, стандартный тур был скорректированСпасибо команде за отлично организованное путешествие! Все было организовано на высшем уровне, стандартный тур был скорректированСпасибо команде за отлично организованное путешествие! Все было организовано на высшем уровне, стандартный тур был скорректированСпасибо команде за отлично организованное путешествие! Все было организовано на высшем уровне, стандартный тур был скорректирован
  • А
    Алексей
    8 января 2024
    Путешествие из Дели в Джайпур: увидеть Индию за 5 дней
    Абхинав помог с организацией нашего путешествия, заранее подсказал детали по возможным тратам и ценам, помог оформить и оплатить электронную визу
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    в Индию, заранее предоставил всю информацию о туре и отелях, в течение всего тура интересовался нашими впечатлениями. Водитель Омвир все пять дней сопровождал нас везде и обеспечивал безопасность и комфорт. В машине всегда был бесплатный WiFi и вода. Компания предоставила русскоговорящего гида в каждом городе, которые хорошо знали места которые мы посещали. Когда у нас оставалось свободное время, нас могли отвезти в дополнительные локации без доплаты оплаты. Все рестораны в которых мы обедали и ужинали оставили приятное впечатление и у нас не было с этим проблем. Отели соответствовали ожиданиям, но были в отдалении от центральных туристических районов (мы брали три звезды). У нас остались приятные впечатления от поездки и мы обязательно воспользуемся услугами этой компании повторно когда спланируем новое путешествие на юг Индии.

    Абхинав помог с организацией нашего путешествия, заранее подсказал детали по возможным тратам и ценам, помог оформитьАбхинав помог с организацией нашего путешествия, заранее подсказал детали по возможным тратам и ценам, помог оформитьАбхинав помог с организацией нашего путешествия, заранее подсказал детали по возможным тратам и ценам, помог оформитьАбхинав помог с организацией нашего путешествия, заранее подсказал детали по возможным тратам и ценам, помог оформитьАбхинав помог с организацией нашего путешествия, заранее подсказал детали по возможным тратам и ценам, помог оформитьАбхинав помог с организацией нашего путешествия, заранее подсказал детали по возможным тратам и ценам, помог оформитьАбхинав помог с организацией нашего путешествия, заранее подсказал детали по возможным тратам и ценам, помог оформитьАбхинав помог с организацией нашего путешествия, заранее подсказал детали по возможным тратам и ценам, помог оформитьАбхинав помог с организацией нашего путешествия, заранее подсказал детали по возможным тратам и ценам, помог оформитьАбхинав помог с организацией нашего путешествия, заранее подсказал детали по возможным тратам и ценам, помог оформить
  • Н
    Наталья
    8 августа 2023
    Путешествие из Дели в Джайпур: увидеть Индию за 5 дней
    Спасибо за организацию путешествия по Индии. Удалось увидеть главную достопримечательность и одно из семи чудес света. Меня встретили в аэропорту и везде сопровождал водитель. Гиды очень интересно рассказывали про все достопримечательности. Это был интересный опыт.
    Спасибо за организацию путешествия по Индии. Удалось увидеть главную достопримечательность и одно из семи чудес светаСпасибо за организацию путешествия по Индии. Удалось увидеть главную достопримечательность и одно из семи чудес светаСпасибо за организацию путешествия по Индии. Удалось увидеть главную достопримечательность и одно из семи чудес света

Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «На 9 мая»

Самые популярные туры этой рубрики в Дели
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 12
  1. Путешествие из Дели в Джайпур: увидеть Индию за 5 дней
  2. 3 дня в Индии: туристическая Агра и исторический Джайпур
  3. Тигры в дикой природе: заповедная и популярная Индия
  4. В Индию на выходные в гости к местному другу: Дели и Агра
  5. Рукодельный тур в Индию: мастер-классы по вышивке и рисование на слонах
Какие места ещё посмотреть в Дели
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Тадж-Махал
  2. Набережная
Сколько стоит тур в Дели в июне 2024
Сейчас в Дели в категории "На 9 мая" можно забронировать 12 авторских туров от 399 до 2 277 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Туры на русском языке в Дели (Индия 🇮🇳) – у нас можно купить 12 туров на 2024 год на 9 мая, 8 ⭐ отзывов, цены от $399. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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