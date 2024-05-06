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В отеле можно обменять валюту, я не сразу об этом узнала. Утром мы посетили достопримечательности Дели и рынок в старом городе - лучше туда ходить ближе к вечеру. На следующий день мы отправились в Джайпур, а по дороге заехали, в так называемый, храм обезьян - я очень люблю животных поэтому мне находиться в таких местах комфортно! Обезьянки все хорошие, едят с рук, только не любят, когда их гладят - могут укусить. Сам Джайпур тоже очень понравился - невероятно красивый колоритный город. Национальный парк Рантанбор - это то, что никогда не забудешь. Нам удалось встретить леопардов, тигров, медведя и всех остальных жителей этого замечательного парка - их там очень много. Агра - Тадж-Махал - по праву одно из чудес света! Все, кто участвовал в организации, сопровождении, обслуживании и прочие жители Индии - прекрасные люди, огромное им спасибо за предоставленное удовольствие находится в таком обществе.