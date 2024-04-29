В мае – туры в Дели

Найдено 7 туров в категории «В мае» в Дели на русском языке, цены от $699. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Тур-знакомство с Индией: главные места Дели, Джайпура, Агры и Варанаси за 8 дней
На машине
4 отзыва
8 дней
Тур-знакомство с Индией: главные места Дели, Джайпура, Агры и Варанаси за 8 дней
Погрузитесь в атмосферу Индии, посетив её самые знаковые места. Восхититесь Тадж-Махалом, насладитесь прогулками по рынкам и древним храмам
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
23 окт в 08:00
24 окт в 08:00
$1 099 за человека
Большое путешествие в Индии: от мегаполиса Дели до оазиса Удайпур
На машине
12 дней
Большое путешествие в Индии: от мегаполиса Дели до оазиса Удайпур
Прокатиться на лодке и на слоне, заехать в гости к племени и увидеть архитектурные богатства страны
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
23 окт в 08:00
24 окт в 08:00
$1 899 за человека
Сокровищница Индии: Дели, Джайпур, Агра и эротический храм Кхаджурахо
На машине
9 дней
Сокровищница Индии: Дели, Джайпур, Агра и эротический храм Кхаджурахо
Увидеть эротические скульптуры, объехать «золотой треугольник» Индии и покататься на слонах
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
23 окт в 08:00
24 окт в 08:00
$999 за человека
Погружение в Индию: путешествие по городам и кулинарный мастер-класс
На машине
6 дней
Погружение в Индию: путешествие по городам и кулинарный мастер-класс
Узнать секреты могольской кухни, проводить закат в Тадж-Махале и познакомиться с ремёслами
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
23 окт в 08:00
24 окт в 08:00
$699 за человека
Индийское трио: Дели, Агра и Джайпур с посещением ремесленников и мраморной фабрики
На машине
Конные прогулки
7 дней
Индийское трио: Дели, Агра и Джайпур с посещением ремесленников и мраморной фабрики
Побывать на световом и музыкальном шоу и прокатиться в конной повозке у Тадж-Махала
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
23 окт в 08:00
24 окт в 08:00
$799 за человека
Путешествие из Дели в "розовый город" Джайпур и "голубой" Джодхпур
На машине
Конные прогулки
7 дней
Путешествие из Дели в "розовый город" Джайпур и "голубой" Джодхпур
Прокатиться в конной повозке, увидеть парящий над водой дворец и закупиться на местных рынках
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
23 окт в 08:00
24 окт в 08:00
$779 за человека
Индивидуальный тур по стране контрастов: Золотой треугольник и Амритсар
На машине
9 дней
Индивидуальный тур по стране контрастов: Золотой треугольник и Амритсар
Посетить значимые места, увидеть церемонию отбоя у границы с Пакистаном и святыню сикхов
Начало: Заберём вас из желаемого места (отеля/аэропорта) в...
23 окт в 08:00
26 окт в 08:00
$1 723 за человека

Последние отзывы на туры

  • K
    Kristina
    29 апреля 2024
    Тур-знакомство с Индией: главные места Дели, Джайпура, Агры и Варанаси за 8 дней
    Тур-знакомство с Индией: главные места Дели, Джайпура, Агры и Варанаси прошел на высшем уровне, начиная со встречи в аэропорту, благодаря
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    организатору Абхинаву и его команде. По Индии передвигалась на комфортабельном авто с профессиональным водителем. В каждом городе встречал гид, благодаря которому были просмотрены основные достопримечательности. В наличии всегда была холодная вода, что немаловажно при температуре +37 и до +42. Все пожелания были учтены: обмен валюты, приобретения местной сим карты, покупка сувениров и сладостей, катание на велорикше, моторикше, тук-туке, просмотр Тадж Махала при лунном свете и дневном, в общем все что было запланировано - исполнено. Путешествие прошло познавательно, интересно и в полной безопасности. Хотелось бы пожелать всей команде успехов, удачи и хороших гостей!

  • М
    Мария
    30 января 2024
    Тур-знакомство с Индией: главные места Дели, Джайпура, Агры и Варанаси за 8 дней
    Отличный тур, считаю, самый лучший вариант для первого знакомства с Индией, чтобы получить максимум удовольствия и испытать минимум дискомфорта. Он,
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    к сожалению, всё равно неизбежен из-за разницы культур, но водитель и организатор всячески старались его сгладить. С первого дня о нас заботились как о дорогих гостях — ждали в аэропорту почти пять часов из-за задержки рейса, помогли оформить сим-карту и обменять деньги, в машине не заканчивалась холодная вода, заехать в аптеку или магазин тоже не было проблемой. Сама программа составлена хорошо, немного чувствуется усталость к концу, но в целом время использовано очень рационально, увидели всё что хотели и даже чуть больше. Гиды говорили по-русски далеко не идеально, но в целом вполне понятно. Зато в их компетентности не возникло никаких сомнений — все они отлично знают родную культуру, могут многое рассказать о местных традициях и религиях. Фотографировать вас на фоне достопримечательностей тоже готовы сколько угодно, но среди нас не было любителей этого вида развлечений:) Могу смело рекомендовать, особенно не говорящим по-английски.

  • Д
    Дарья
    20 января 2024
    Тур-знакомство с Индией: главные места Дели, Джайпура, Агры и Варанаси за 8 дней
    Я - фанат самостоятельных поездок и изначально планировала ехать в Индию без постороннего участия, одна. Но ряд моментов, которые я
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    предварительно изучила, дал понимание, что первое, о чем важно подумать, чтобы путешествие в этой стране было комфортным, - это безопасность. И я приняла решение найти компанию, которая поможет мне с сопровождением и перемещениями, чтобы ни о чем не думать лишний раз и просто наслаждаться отдыхом. Как же я счастлива, что нашла здесь Абхинава! Поездка, которую он организовал для меня, - одна из лучших в моей жизни! С первого дня нашего взаимодействия, пока я еще была в Москве, и до самого завершения моего визита в Индию, он организовывал программу пребывания, был со мной на связи днем и ночью, отвечал на все вопросы, помогал с каждой мелочью, шел на встречу по ряду личных просьб. Организация была исполнена на высоком уровне. Абхинав - очень вежливый, ответственный и надежный человек, много лет занятый в сфере туризма, любящий свою страну, людей и свою работу. Мне выделили прекрасного, очень профессионального водителя, который был со мной в течении всей поездки. В каждом городе меня встречали замечательные гиды, всегда готовые подстроить программу конкретно под мои запросы. Меня отвозили на обеды и ужины только в хорошие проверенные места. И вообще, на протяжении всего пребывания был ощущение, что обо мне заботятся, как о близком человеке. Это так приятно! Без сомнений могу сказать, что чувствовала себя в Индии, как дома. Я от всего сердца рекомендую каждому, кто планирует посетить эту восхитительную страну, воспользоваться услугами Абхинава. Будьте уверены, это будет незабываемое путешествие! Огромное спасибо всей команде! Вы лучшие, и я скучаю! До новых встреч)

    Я - фанат самостоятельных поездок и изначально планировала ехать в Индию без постороннего участия, одна. НоЯ - фанат самостоятельных поездок и изначально планировала ехать в Индию без постороннего участия, одна. НоЯ - фанат самостоятельных поездок и изначально планировала ехать в Индию без постороннего участия, одна. НоЯ - фанат самостоятельных поездок и изначально планировала ехать в Индию без постороннего участия, одна. НоЯ - фанат самостоятельных поездок и изначально планировала ехать в Индию без постороннего участия, одна. НоЯ - фанат самостоятельных поездок и изначально планировала ехать в Индию без постороннего участия, одна. НоЯ - фанат самостоятельных поездок и изначально планировала ехать в Индию без постороннего участия, одна. НоЯ - фанат самостоятельных поездок и изначально планировала ехать в Индию без постороннего участия, одна. НоЯ - фанат самостоятельных поездок и изначально планировала ехать в Индию без постороннего участия, одна. НоЯ - фанат самостоятельных поездок и изначально планировала ехать в Индию без постороннего участия, одна. Но

Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «В мае»

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  1. Тур-знакомство с Индией: главные места Дели, Джайпура, Агры и Варанаси за 8 дней
  2. Большое путешествие в Индии: от мегаполиса Дели до оазиса Удайпур
  3. Сокровищница Индии: Дели, Джайпур, Агра и эротический храм Кхаджурахо
  4. Погружение в Индию: путешествие по городам и кулинарный мастер-класс
  5. Индийское трио: Дели, Агра и Джайпур с посещением ремесленников и мраморной фабрики
Какие места ещё посмотреть в Дели
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в октябре:
  1. Тадж-Махал
  2. Храм Лотоса
  3. Президентский дворец
  4. Набережная
Сколько стоит тур в Дели в октябре 2024
Сейчас в Дели в категории "В мае" можно забронировать 7 авторских туров от 699 до 1 899. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Туры на русском языке в Дели (Индия 🇮🇳) – у нас можно купить 7 туров на 2024 год по теме «В мае», 4 ⭐ отзыва, цены от $699. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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