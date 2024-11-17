4 дня
По главным местам Индии за 4 дня: Дели, Агра, Джайпур и танцевальное шоу
Пройти по «улице лунного света», запечатлеть Тадж-Махал и увидеть парящий над водой дворец
Начало: Аэропорт Дели, время по договорённости
«Следующая локация — «Канак Гарден», где часто снимают яркие музыкальные номера для болливудских фильмов»
21 янв в 08:00
22 янв в 08:00
$435 за человека
7 дней
Индийское трио: Дели, Агра и Джайпур с посещением ремесленников и мраморной фабрики
Побывать на световом и музыкальном шоу и прокатиться в конной повозке у Тадж-Махала
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
19 янв в 08:00
20 янв в 08:00
$799 за человека
8 дней
Индия, которую вы ещё не видели: храмы Каджурахо, каньон Ранех Фал и ужин с танцевальным шоу
Побывать в кратере потухшего вулкана, увидеть эротические скульптуры и покормить обезьянок с рук
Начало: Аэропорт Дели, время по договорённости. Заселение ...
«Следующая локация — «Канак Гарден», где часто снимают яркие музыкальные номера для болливудских фильмов»
24 янв в 08:00
25 янв в 08:00
$775 за человека
Последние отзывы на туры
- ССергей17 ноября 2024Всё прошло хорошо, было сопровождение водителя и русскоязычные гиды
- OOlga8 апреля 2024Тур очень понравился. Организация была на высоте - спасибо Раджу. Достойные отели, удобный транспорт, интересные места - нам всем очень понравилась Индия😁😁😁
- ААндрей28 декабря 2023Нам очень понравилась поездка по Индии. Мы посетили города из программы тура - Дели, Агра, Джайпур, а потом уже отправились
Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «Музыкальные»
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Сколько стоит тур в Дели в январе 2025
Сейчас в Дели в категории "Музыкальные" можно забронировать 3 тура от 435 до 799. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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