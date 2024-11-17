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в Варанаси и на Гоа. В целом тур был организован хорошо, была хорошая машина, гид нам показал основные места и мы немного меняли программу под нас, например дополнительно посетили мечеть в Дели и первую индийскую выставку-биеналле. В целом гид Нирмал очень старался и с душой и заботой относится к своим туристам;) С точки зрения исторической информации, которую вы получаете в туре надо понимать следующее. Конечно, не стоит ожидать, что вы получите энциклопедические знания об Индии. Здесь скорее гид - это сопровождение, беседа, общая базовая информация о местах посещения. Что кстати тоже важно. В целом это для нас вполне подходило, с учётом самостоятельного чтения книг по истории Индии.