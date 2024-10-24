Ощутить атмосферу фестиваля огней, покататься на верблюдах и поучаствовать в пудже
Вы встретите закат в пустыне Тар, побываете в храме Крыс, отправитесь на водную прогулку в Удайпуре, осмотрите великолепные хавели, полюбуетесь праздничными огнями Дивали или Холи в Джайпуре и, конечно, осмотрите Тадж-Махал.
окт
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 420
Описание
Организационные детали
Если лететь из Москвы прямым рейсом «Аэрофлота»: туда 03.11 вечером в 19:30 и прибытие в Дели утром 04.11. в 03:20. Обратно 16.11 рейсом в 05:00.
Проживание. В трёхзвёздочных отелях. Размещение двухместное. Возможно одноместное размещение за доплату.
Питание. В стоимость включены только завтраки и 1 ужин в пустыне Тар. Остальное питание оплачивается отдельно.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Индию: обзорная экскурсия по Дели
Встретим вас в аэропорту, а затем вас ждёт раннее заселение в отель. После отдыха и завтрака соберёмся в 11:00, чтобы обсудить организационные детали, и отправимся исследовать Дели.
На велорикшах прокатимся по старой части города, осмотрим древние улицы, базарные ряды Чандни Чоук, знаменитую мечеть Джама-Масджид, святыню мусульманской части страны. Увидим прачечные под открытым небом Дхоби Гхат, а затем изучим достопримечательности колониального центра, построенного британцами: Парламент, Дворец президента и «Ворота Индии». Также заглянем в сикхский храм Гурдвара Бангла Сахиб, на территории которого есть пруд и столовая, где каждый может пообедать. Полюбуемся белым храмом-дворцом Акчардхам, занесённым в Книгу рекордов Гиннеса.
После насыщенного дня вернёмся в отель.
Переезд в Мандаву
После завтрака нас ждёт долгая дорога до Мандавы. Этот город славится расписными купеческими особняками, хавели, и средневековой атмосферой древних кварталов. Заселимся в отель и пойдём гулять. Увидим знаменитые хавели Чокхани, Сарав, Гулаб и Джунджунурвала, прочувствуем размеренную жизнь городка.
Сегодня ночуем в отеле в Мандаве.
Мандава - Биканер
Позавтракав, отправимся в Биканер. Здесь мы насладимся красотой дворцов и белоснежных храмов. Также в городе есть форт. Местные верблюды были гордостью британской армии, а сейчас ценятся арабским Востоком. Побываем на базарах, где царит особая атмосфера. Нас окружит пёстрая россыпь фруктов и сладостей, вы увидите настоящую Индию!
Ночь в отеле Биканера.
Верблюжья ферма, храм Крыс и пустыня Тар
Перед тем как мы доберёмся до следующего пункта нашего маршрута, посетим пару интересных локаций. В первую очередь побываем на верблюжьей ферме. Здесь разводят лучших индийских верблюдов, занимаются их продажей внутри страны и за её пределами.
Далее направимся в храм Крыс Карни Мата. Назван он так неспроста: грызуны обитают в храме в большом количестве и считаются священными животными.
Спустя несколько часов увидим золотой Джайсалмер, но наша цель — пустыня Тар. Мы покатаемся на верблюдах, а затем нас ждёт ужин в сопровождении музыкантов и танцоров, которые расскажут нам о быте местных жителей.
Джайсалмер - «золотой город» Раджастана
После завтрака в пустыне выезжаем в Джайсалмер. По пути заглянем в одно место, где расположены кенотафы — сооружения, возводившиеся для кремации раджей.
По прибытии исследуем местный форт, который образует отдельное поселение внутри Джайсалмера. Погуляем по старому городу, увидим храмы и хавели, украшенные резьбой и фресками: Патван, Натхмалджи, Шринатх и Салим Сингх.
Вечером отдохнём за ужином в одном из уютных кафе или в отеле.
«Голубой город» Джодхпур
Сегодня покидаем Джайсалмер и спустя 5 часов окажемся в Джодхпуре, который назвали «голубым городом». Почему? Вы поймёте сами, когда прогуляетесь по улицам, заполненным цветными домами. Посетим дворец Умайд-Бхаван, где часто празднуют свадьбы самые богатые люди Индии.
Вечером вы сможете пройтись по местным магазинам и порадовать себя покупкой сувениров, расслабиться на аюрведическом массаже или просто отдохнуть в отеле.
Форт Мехрангарх, храмы Ранакпура и приезд в Удайпур
В этот день выезжаем в Удайпур, но для начала осмотрим главную достопримечательность Джодхпура — Форт Мехрангарх. Внутри находятся экспозиции, которые можно изучить, но вы можете просто погулять вдоль мощных стен сооружения и насладиться отделкой форта.
Далее заедем в Ранакпур, чтобы полюбоваться искусно украшенными храмами. Познакомимся с культурой и религией джайнов.
Доберёмся до Удайпура ближе к ночи.
«Белый город» Удайпур: Городской дворец, Джагдиш Мандир и народные танцы
Сегодня растворимся в объятиях «белого города» или «индийской Венеции». В первую очередь посетим великолепный Городской дворец, который на самом деле представляет собой несколько зданий на одной территории. Затем прогуляемся по гхатам, ступеням набережной озера Пичола. Далее вас ждёт прогулка на лодке мимо водных дворцов.
Заглянем в Джагдиш Мандир — главный городской храм, вход в который охраняют огромная бронзовая птица Гаруда и два каменных слона.
Вечером вас ждёт развлекательная программа народных танцев в старинном особняке Багор-ки-Хавели.
Фестиваль Дивали (или Холи) в Джайпуре
Нас ждёт насыщенный эмоциями день, поэтому стартуем в Джайпур после завтрака. Спустя 7 часов окажемся в «розовом городе», который преобразился к празднику Дивали*. Сегодня пройдёт фестиваль огней. Индийцы навещают своих близких, наводят порядок в домах. Атмосфера напоминает Новый год. Вечером мы полюбуемся праздничным убранством: увидим множество фонариков, гирлянд и дий — маленьких лампад из глины с огнём. Вместе поужинаем и насладимся сказкой!
*Весной в Индии проводится Фестиваль красок — Холи. Праздник продолжается несколько дней, в течение которых принято осыпать друг друга цветными порошками. Кругом царит веселье и радость: именно так индийцы встречают весну.
Достопримечательности Джайпура
Позавтракав, отправимся в Амбер форт, к которому поднимемся на слонах. Комплекс состоит из замков, храмов, павильонов и садов.
Далее заглянем в Городской дворец, где проживает семья раджи Джайпура. После этого зайдём в обсерваторию Джантар Мантар и, конечно, полюбуемся Дворцом Ветров. Осмотрим его с балкона здания напротив.
На закате вас ждёт пуджа, один из главных обрядов поклонения и почитания в индуизме, в храме Бирла.
Храм Обезьян, Абанери, приезд в Агру
Сегодня начнём экскурсионную программу дня с посещения храма Обезьян, на территории которого обитает множество этих животных. Отсюда идёт дорога к редкому для Индии храму Солнца.
Затем поедем в Агру. По пути осмотрим древний ступенчатый колодец Абанери. Вечером, по прибытии, если будут время и желание, вы сможете посмотреть танцевальное представление «Калакрити», рассказывающее историю любви и создания Тадж-Махала (за доплату).
Ночь в отеле в Агре.
Сокровища Агры и возвращение в Дели
В этот день прогуляемся по Агре. Посетим 8-ое чудо света — Тадж-Махал. Посмотрим на Красный форт Агры, являющийся местом событий в одной из книг про Шерлока Холмса. Заглянем в демонстрационную мастерскую по мрамору, где вы познакомитесь с технологией создания инкрустаций Тадж-Махала. Также осмотрим гробницу Итимад-Уд-Даула. Местные жители называют этот исторический комплекс «Бэби-Тадж».
Отправимся обратно в Дели, разместимся в отеле и отдохнём.
День вылета
Те, кто улетает рейсом «Аэрофлота» уже ночью поедут в аэропорт, а утром этого дня будут дома. Остальные смогут выселиться из отеля до 11:00 (вы можете продлить проживание или договориться о выселении позже). До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и 1 ужин
- Трансфер из/до аэропорта (для рейсов «Аэрофлота»)
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
- Налоги и сборы
Что не входит в цену
- Перелёт до Индии и обратно
- Остальное питание
- Танцевальное шоу «Калакрити»
- Трансфер из/до аэропорта (если летите другим рейсом)
- Доплата за одноместное размещение - 330 $
- Стоимость тура на 1 человека (при группе от 4-х человек) - 1355 $
- Стоимость тура на 1 человека (при группе 2-3 человека) - 1640 $