Национальный дворец и музей культуры Каталонии – экскурсии в Барселоне

Найдено 3 экскурсии в категории «Национальный дворец и музей культуры Каталонии» в Барселоне на русском языке, цены от €65. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
По самым интересным местам Барселоны
Пешая
3 часа
248 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
По самым интересным местам Барселоны
Присоединяйтесь к нам в увлекательное путешествие по Барселоне, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На улице Avinguda de Gaudí
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€65 за человека
Монжуик - окно в Барселону
Пешая
4 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Монжуик - окно в Барселону
Познакомиться с достопримечательностями знаменитой горы и увидеть впечатляющие панорамы окрестностей
Начало: На площади Испании
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€187 за всё до 10 чел.
Добро пожаловать в Барселону
Пешая
3.5 часа
416 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Барселону
Обзорная прогулка от Готического квартала до Саграды Фамилии и других творений Гауди
Начало: Возле Sagrada Familia у входа в McDonald’s
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
€160 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    21 мая 2022
    Монжуик - окно в Барселону
    Очень интересная экскурсия, которая открыла Барселону нам с новой стороны. Большое спасибо!
  • В
    Валерий
    9 июня 2018
    Монжуик - окно в Барселону
    Экскурсия с Дмитрием-как общение с человеком, которого знаешь давно. Несколько часов прогулки прошли интересно и легко. День на горе Монжуик
    читать дальше

    — прекрасная возможность увидеть Барселону с высоты, а послушать рассказ и задать вопросы человеку, который живет в этом городе не первый год, ещё и познавательно. Дмитрий, так держать. Желаю успехов в этой нужной и интересной работе!

Сколько стоит экскурсия по Барселоне в декабре 2025
Сейчас в Барселоне в категории "Национальный дворец и музей культуры Каталонии" можно забронировать 3 экскурсии от 65 до 187. Туристы уже оставили гидам 666 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
