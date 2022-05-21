Мини-группа
до 10 чел.
По самым интересным местам Барселоны
Присоединяйтесь к нам в увлекательное путешествие по Барселоне, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На улице Avinguda de Gaudí
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€65 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Монжуик - окно в Барселону
Познакомиться с достопримечательностями знаменитой горы и увидеть впечатляющие панорамы окрестностей
Начало: На площади Испании
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€187 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Барселону
Обзорная прогулка от Готического квартала до Саграды Фамилии и других творений Гауди
Начало: Возле Sagrada Familia у входа в McDonald’s
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
€160 за всё до 4 чел.
- ААлександр21 мая 2022Очень интересная экскурсия, которая открыла Барселону нам с новой стороны. Большое спасибо!
- ВВалерий9 июня 2018Экскурсия с Дмитрием-как общение с человеком, которого знаешь давно. Несколько часов прогулки прошли интересно и легко. День на горе Монжуик
