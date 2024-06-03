1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия «Мадрид как он есть» - погрузитесь в атмосферу города
Откройте настоящий Мадрид! Исследуйте его улицы, легенды и вкусные традиции вместе с местным гидом
Начало: Площадь Пуэрта-дель-Соль
«Отдельно от экскурсии оплачивается дегустация местного пива в мадридском баре – 1 евро за канью»
12 июня в 15:30
13 июня в 10:30
€110 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Гастрономическое путешествие: бары Мадрида и традиционные тапас
Погрузитесь в мир мадридских вкусов с экскурсией по лучшим барам. От тапас до вина - станьте знатоком испанских блюд
Начало: На площади Puerta del Sol
«После нашей веселой и содержательной дегустации вы станете настоящим знатоком испанских аперитивов и мадридских баров»
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
от €90 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Секреты испанского виноделия: виноградники, история и дегустация
Познайте многовековую историю вина в Мадриде, посетив винодельню с экспертом. Уникальный опыт и незабываемые впечатления гарантированы
Завтра в 14:30
10 июня в 09:30
от €390 за всё до 12 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- OOksana3 июня 2024Прогулка получилась очень интересная и информативная! Многое узнали о напитках и еде в Мадриде. Что и почему и как производиться.
- ООльга27 мая 2024Замечательная экскурсия с Оксаной, 3 часа пролетели незаметно, и Мадрид заиграл другими красками. Захватывающий рассказ и прогулка по главным достопримечательностям города были главным моментом моего короткого визита в Мадрид. Рекомендую.
- ЮЮлия18 мая 2024Недавно я была на экскурсии по Мадриду с гидом Оксаной, и хочу поделиться своими впечатлениями. Это было действительно интересно и
- ААлекс17 мая 2024Отлично. Очень позитивно и с прекрасным настроением.
- ААнжелика29 апреля 2024Большое спасибо Ксении за классную экскурсию на винодельню! Интересно, информативно, познавательно, с юмором. Хозяин винодельческого хозяйства Антонио - красавчик!
- IIgors20 апреля 2024Это мой (наш) первый визит в Мадрид. Город потрясающий. Взял 3 разных экскурсий у разных гидов. Был доволен выбором. Экскурсия была
- ИИрина9 августа 2023Мы живем в Мадриде полгода, и уже успели изучить часть местных заведений. Лариса подстроила маршрут и рассказ так, чтобы мы
- AAlisa17 октября 2019Отличная экскурсия - познавательная, интересная и вкусная! Спасибо, Ксения, за прекрасный день!
- DDima17 октября 2019Ксения замечательный гид - весёлая, изобретательная, великолепно знает тему. Мы узнали очень много нового (абсолтные новички в виноделии) и отлично провели день. Всем рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Мадриду в категории «Дегустационные туры»
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