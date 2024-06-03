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увлекательно. Оксана провела нас не только по основным достопримечательностям, но и показала тайные места, которые я бы сама просто прошла мимо и не заметила. Заглянули в самый старый ресторан в мире, где нас провели вовкнутрь и показали кухню. Потом заглянули с старый барбер шоп Мадрида, куда нас позвал барбер и мы сделалаи совместное фото. Одно из таких мест было уютное местное кафе, где я попробовала земляничный ликер. Это было очень душевно и необычно. Оксана рассказала много интересных деталей о жизни мадридцев и поделилась полезными рекомендациями, которые пригодились мне в дальнейших прогулках по городу. Я узнала интересные факты о старых зданиях Мадрида и их историю. Экскурсия с Оксаной получилась насыщенной и познавательной. Если хотите увидеть Мадрид с другой стороны и узнать его настоящую атмосферу, очень рекомендую!