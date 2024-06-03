Дегустации на экскурсиях в Мадриде – попробуйте новое на вкус

Найдено 3 экскурсии в категории «Дегустационные туры» в Мадриде на русском языке, цены от €90. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мадрид как он есть
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
273 отзыва
Индивидуальная экскурсия «Мадрид как он есть» - погрузитесь в атмосферу города
Откройте настоящий Мадрид! Исследуйте его улицы, легенды и вкусные традиции вместе с местным гидом
Начало: Площадь Пуэрта-дель-Соль
«Отдельно от экскурсии оплачивается дегустация местного пива в мадридском баре – 1 евро за канью»
12 июня в 15:30
13 июня в 10:30
110 за всё до 4 чел.
Гастрономическая прогулка по барам Мадрида
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
8 отзывов
Гастрономическое путешествие: бары Мадрида и традиционные тапас
Погрузитесь в мир мадридских вкусов с экскурсией по лучшим барам. От тапас до вина - станьте знатоком испанских блюд
Начало: На площади Puerta del Sol
«После нашей веселой и содержательной дегустации вы станете настоящим знатоком испанских аперитивов и мадридских баров»
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
от 90 за всё до 10 чел.
Секреты испанского виноделия
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
8 отзывов
Секреты испанского виноделия: виноградники, история и дегустация
Познайте многовековую историю вина в Мадриде, посетив винодельню с экспертом. Уникальный опыт и незабываемые впечатления гарантированы
Завтра в 14:30
10 июня в 09:30
от 390 за всё до 12 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • O
    Oksana
    3 июня 2024
    Гастрономическая прогулка по барам Мадрида
    Прогулка получилась очень интересная и информативная! Многое узнали о напитках и еде в Мадриде. Что и почему и как производиться.
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    Лариса внимательный и интересный человек, с ней было легко и приятно! Очень рекомендую, особенно тем кто уже был на разных исторических экскурсиях, это про другое и помогает дополнить картину, что бы иметь полное представление о Мадриде!

    Прогулка получилась очень интересная и информативная! Многое узнали о напитках и еде в Мадриде. Что и
  • О
    Ольга
    27 мая 2024
    Мадрид как он есть
    Замечательная экскурсия с Оксаной, 3 часа пролетели незаметно, и Мадрид заиграл другими красками. Захватывающий рассказ и прогулка по главным достопримечательностям города были главным моментом моего короткого визита в Мадрид. Рекомендую.
  • Ю
    Юлия
    18 мая 2024
    Мадрид как он есть
    Недавно я была на экскурсии по Мадриду с гидом Оксаной, и хочу поделиться своими впечатлениями. Это было действительно интересно и
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    увлекательно. Оксана провела нас не только по основным достопримечательностям, но и показала тайные места, которые я бы сама просто прошла мимо и не заметила. Заглянули в самый старый ресторан в мире, где нас провели вовкнутрь и показали кухню. Потом заглянули с старый барбер шоп Мадрида, куда нас позвал барбер и мы сделалаи совместное фото. Одно из таких мест было уютное местное кафе, где я попробовала земляничный ликер. Это было очень душевно и необычно. Оксана рассказала много интересных деталей о жизни мадридцев и поделилась полезными рекомендациями, которые пригодились мне в дальнейших прогулках по городу. Я узнала интересные факты о старых зданиях Мадрида и их историю. Экскурсия с Оксаной получилась насыщенной и познавательной. Если хотите увидеть Мадрид с другой стороны и узнать его настоящую атмосферу, очень рекомендую!

  • А
    Алекс
    17 мая 2024
    Мадрид как он есть
    Отлично. Очень позитивно и с прекрасным настроением.
  • А
    Анжелика
    29 апреля 2024
    Секреты испанского виноделия
    Большое спасибо Ксении за классную экскурсию на винодельню! Интересно, информативно, познавательно, с юмором. Хозяин винодельческого хозяйства Антонио - красавчик!
  • I
    Igors
    20 апреля 2024
    Гастрономическая прогулка по барам Мадрида
    Это мой (наш) первый визит в Мадрид. Город потрясающий. Взял 3 разных экскурсий у разных гидов. Был доволен выбором. Экскурсия была
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    легкая и познавательная, время пролетело быстро. Совету не есть за 10 часов, попробовали много вкусного и выпили потрясающие испанские вина, вермуты и еще что-то. . Совет. Если бывал в городе или первый раз, находите возможность брать гида. Он поможет открыть и возможно полюбить город в который вы приехали.

  • И
    Ирина
    9 августа 2023
    Гастрономическая прогулка по барам Мадрида
    Мы живем в Мадриде полгода, и уже успели изучить часть местных заведений. Лариса подстроила маршрут и рассказ так, чтобы мы
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    могли побывать там, где мы еще не были. Нашлось и чем удивить, и чем расширить уже имеющиеся знания и представления о мадридской кухне. С удовольствием продолжим прогулку в следующий раз, чтобы узнать еще много других интересных мест, поскольку список интересных мадридских тапас-баров и ресторанов не исчерпаем 😅

    Мы живем в Мадриде полгода, и уже успели изучить часть местных заведений. Лариса подстроила маршрут и
  • A
    Alisa
    17 октября 2019
    Секреты испанского виноделия
    Отличная экскурсия - познавательная, интересная и вкусная! Спасибо, Ксения, за прекрасный день!
  • D
    Dima
    17 октября 2019
    Секреты испанского виноделия
    Ксения замечательный гид - весёлая, изобретательная, великолепно знает тему. Мы узнали очень много нового (абсолтные новички в виноделии) и отлично провели день. Всем рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Мадриду в категории «Дегустационные туры»

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Сколько стоит экскурсия по Мадриду в июне 2024
Сейчас в Мадриде в категории "Дегустационные туры" можно забронировать 3 экскурсии от 90 до 390. Туристы уже оставили гидам 289 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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