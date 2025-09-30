Найдено 3 экскурсии в категории « Экскурсии 2025 » в Болонье на русском языке, цены от €60. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2 часа 9 отзывов Мини-группа до 8 чел. Знакомство с Болоньей как повод для дружбы Присоединяйтесь к экскурсии по Болонье, чтобы узнать о её истории, искусстве и гастрономии. Встречи с местными жителями и посещение уникальных мест Начало: У фонтана Нептуна Расписание: в понедельник и вторник в 10:00 €60 за человека Пешая 1 час 5 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Экспресс-экскурсия по Болонье Индивидуальная прогулка по Болонье за один час: узнайте о жизни болонцев, попробуйте эспрессо и насладитесь атмосферой города студентов €170 за всё до 10 чел. 1 час 1 отзыв Индивидуальная до 10 чел. Музей Lamborghini в Болонье Вас ждёт уникальная экскурсия в мир Lamborghini, где история и современность переплетаются в мощных автомобилях, созданных с любовью и страстью Начало: У входа в музей Lamborghini €160 за всё до 10 чел. Другие экскурсии Болоньи

