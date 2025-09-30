Мини-группа
до 8 чел.
Знакомство с Болоньей как повод для дружбы
Присоединяйтесь к экскурсии по Болонье, чтобы узнать о её истории, искусстве и гастрономии. Встречи с местными жителями и посещение уникальных мест
Начало: У фонтана Нептуна
Расписание: в понедельник и вторник в 10:00
30 сен в 10:00
6 окт в 10:00
€60 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Экспресс-экскурсия по Болонье
Индивидуальная прогулка по Болонье за один час: узнайте о жизни болонцев, попробуйте эспрессо и насладитесь атмосферой города студентов
25 сен в 08:30
26 сен в 08:00
€170 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Музей Lamborghini в Болонье
Вас ждёт уникальная экскурсия в мир Lamborghini, где история и современность переплетаются в мощных автомобилях, созданных с любовью и страстью
Начало: У входа в музей Lamborghini
25 сен в 10:30
26 сен в 10:00
€160 за всё до 10 чел.
