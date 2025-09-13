-
Индивидуальная
до 7 чел.
Гастрономическое путешествие по Болонье: сыры, колбасы и вина
Погрузитесь в мир итальянских вкусов с экскурсией по гастрономическому сердцу Болоньи. Вас ждут уникальные дегустации и истории
Начало: У фонтана «Нептун»
Завтра в 10:00
14 сен в 10:00
€170
€200 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Музыкальная Болонья: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в музыкальную историю Болоньи! Узнайте о великих композиторах, посетите знаменитые музеи и исторические здания, наполненные звуками прошлого
Начало: На Piazza Maggiore
Сегодня в 09:00
16 сен в 09:00
€174 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Музей Lamborghini в Болонье
Вас ждёт уникальная экскурсия в мир Lamborghini, где история и современность переплетаются в мощных автомобилях, созданных с любовью и страстью
Начало: У входа в музей Lamborghini
16 сен в 10:00
17 сен в 09:00
€160 за всё до 10 чел.
