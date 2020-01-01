На двухчасовой пешеходной экскурсии 🧭 вы увидите все главные достопримечательности 🏛️ города и научитесь в нем ориентироваться (что не так просто, учитывая античную планировку улиц и сложную нумерацию домов). Мы также поможем вам наметить программу на следующие дни, подскажем где и что купить, а где попробовать лучшую тосканскую кухню 🥧 — живой организм, который очень быстро меняется. Поспеть за этими изменениями под силу только местным, которыми и являются наши гиды. У нас на экскурсиях самая актуальная и интересная информация о городе. Мы не читаем лекции по истории 📖 как другие, мы делимся с туристами только самыми любопытными фактами о городе, который любим.

Вы увидите: Церковь ⛪ Санта Мария Новелла, Капеллы Медичи и Церковь Сан Лоренцо, Дуомо, Баптистерий, Площадь Республики, Городскую Ратушу, Уффици, Церковь Санта Кроче, Площадь Синьории, Старый Мост, Новый рынок.