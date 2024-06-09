Флоренция хранит немало загадок, многие из которых прячутся за пределами традиционных туристических маршрутов.
За 4 часа вы побываете в старинной парфюмерной, основанной средневековыми монахами, узнаете историю самых знаменитых духов Флоренции, попробуете разгадать секретные послания одной из местных церквей, прогуляетесь по Манхэттену средневековья, а еще вас ждет необычный «эзотерический» дворец, секретный сад и одно из самых вкусных мороженых в городе.
За 4 часа вы побываете в старинной парфюмерной, основанной средневековыми монахами, узнаете историю самых знаменитых духов Флоренции, попробуете разгадать секретные послания одной из местных церквей, прогуляетесь по Манхэттену средневековья, а еще вас ждет необычный «эзотерический» дворец, секретный сад и одно из самых вкусных мороженых в городе.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30
Что вас ожидает:
- Площадь Santa Maria Novella
- Старинная парфюмерия
- Базилика Santa Maria Novella (снаружи)
- Улицы исторического центра
- Набережная реки Арно
- Квартал по другую сторону реки (Oltrarno) с его достопримечательностями и средневековыми башнями
- Площадь Santa Croce
- Базилика Santa Croce
- Здание бывшей тюрьмы, где сейчас находится музей
Описание экскурсии
Ароматы, вкусы и загадки в неспешной прогулке
Предлагаю вам пройти путем, который позволит нам раскрыть часть секретов этого великолепного города, а еще — просто насладиться Флоренцией в неспешной прогулке с приятными и «вкусными» паузами! Мы побываем в старинной парфюмерии, где вы познакомитесь с самыми знаменитыми ароматами Флоренции, узнаете какой ликер (который производили тут же) был особенно любимым династией Медичи, и какими еще способами пытались успокаивать себе нервы беспокойные флорентийцы. Я расскажу вам самые любопытные факты об истории ароматерапии, а потом вы можете найти тот аромат, который понравится больше всего именно вам! Затем мы прогуляемся по нескольким историческим улочкам и площадям, которые расскажут многое о характере находчивых жителей города. Я покажу вам одну из лучших gelateria Флоренции, где делают вкуснейшее мороженое, потом мы дойдем до небольшого секретного парка с прекрасными растениями, где нас ждет сразу несколько приятных сюрпризов: мы увидим одно из сооружений, которое многое поведает не только об истории города, но опять-таки, о любопытных нравах флорентийцев тех времен, а также сможем сделать перерыв на чашечку ароматного кофе в одном из лучших кафе города. Во время экскурсии нас ждет еще очень много всего: великолепный и непривычный вид на реку Арно, средневековый «Манхэттен» Флоренции со спрятанными башнями, дворец с зашифрованными эзотерическими символами, площадь с некусающими пчелами, а также секретный сад с целебными и «магическими» растениями, с которыми связаны как легенды, так и очень жизненные и порой забавные истории. А еще, при желании, вы можете отведать одно из главных и недорогих гастрономических блюд Флоренции, о котором я вам тоже расскажу во время экскурсии (и покажу, где его вкусно готовят). Если у вас остались вопросы, пишите, буду вам рада! Важная информация:
Экскурсия полностью пешеходная — надевайте удобную одежду и обувь по погоде.
С понедельника по воскресенье с 08: 30 до 17 часов.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Santa Maria Novella
- Старинная парфюмерия
- Базилика Santa Maria Novella (снаружи)
- Улицы исторического центра
- Набережная реки Арно
- Квартал по другую сторону реки (Oltrarno) с его достопримечательностями и средневековыми башнями
- Площадь Santa Croce
- Базилика Santa Croce
- Здание бывшей тюрьмы, где сейчас находится музей
Что включено
- Экскурсия, сопровождение гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Piazza di Santa Maria Novella, 50123 Firenze
Завершение: Piazza del Duomo, 50122 Firenze
Когда и сколько длится?
Когда: С понедельника по воскресенье с 08: 30 до 17 часов.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Буду рада ответить на все вопросы по номеру +393895671041 (Whatsapp)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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