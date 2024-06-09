Ароматы, вкусы и загадки в неспешной прогулке

Предлагаю вам пройти путем, который позволит нам раскрыть часть секретов этого великолепного города, а еще — просто насладиться Флоренцией в неспешной прогулке с приятными и «вкусными» паузами! Мы побываем в старинной парфюмерии, где вы познакомитесь с самыми знаменитыми ароматами Флоренции, узнаете какой ликер (который производили тут же) был особенно любимым династией Медичи, и какими еще способами пытались успокаивать себе нервы беспокойные флорентийцы. Я расскажу вам самые любопытные факты об истории ароматерапии, а потом вы можете найти тот аромат, который понравится больше всего именно вам! Затем мы прогуляемся по нескольким историческим улочкам и площадям, которые расскажут многое о характере находчивых жителей города. Я покажу вам одну из лучших gelateria Флоренции, где делают вкуснейшее мороженое, потом мы дойдем до небольшого секретного парка с прекрасными растениями, где нас ждет сразу несколько приятных сюрпризов: мы увидим одно из сооружений, которое многое поведает не только об истории города, но опять-таки, о любопытных нравах флорентийцев тех времен, а также сможем сделать перерыв на чашечку ароматного кофе в одном из лучших кафе города. Во время экскурсии нас ждет еще очень много всего: великолепный и непривычный вид на реку Арно, средневековый «Манхэттен» Флоренции со спрятанными башнями, дворец с зашифрованными эзотерическими символами, площадь с некусающими пчелами, а также секретный сад с целебными и «магическими» растениями, с которыми связаны как легенды, так и очень жизненные и порой забавные истории. А еще, при желании, вы можете отведать одно из главных и недорогих гастрономических блюд Флоренции, о котором я вам тоже расскажу во время экскурсии (и покажу, где его вкусно готовят). Если у вас остались вопросы, пишите, буду вам рада! Важная информация:

Экскурсия полностью пешеходная — надевайте удобную одежду и обувь по погоде.