Здравствуйте! Меня зовут Александра! Я культурный посредник и волонтер "Фонда культурного наследия Италии". Обожаю свой город 🏙️, знаю его культуру и историю 📖, поэтому стараюсь показать его со всех уголков так, чтобы было желание возвращаться снова и снова. За два часа я покажу вам все самое главное в Милане и сломаю стереотип о том, что этот город только для шоппинга.

Что увидим:

замок Сфорца

церковь Санта Мария дель Кармине

район Брера

пинакотеку Брера и Академию Искусств

театр Ла Скала

Галерею Витторио Эмануэле

Дуомо

средневековую рыночную площадь

Миланскую биржу

самый скандальный памятник L. O. V. E.

Амброзианскую пинакотеку

площадь Фонтана

церковь Сан Бернаньдиньо алле осса

С нетерпением жду нашей встречи!