Здравствуйте! Меня зовут Александра! Я культурный посредник и волонтер "Фонда культурного наследия Италии". Обожаю свой город 🏙️, знаю его культуру и историю 📖, поэтому стараюсь показать его со всех уголков так, чтобы было желание возвращаться снова и снова. За два часа я покажу вам все самое главное в Милане и сломаю стереотип о том, что этот город только для шоппинга.
Что увидим:
замок Сфорца
церковь Санта Мария дель Кармине
район Брера
пинакотеку Брера и Академию Искусств
театр Ла Скала
Галерею Витторио Эмануэле
Дуомо
средневековую рыночную площадь
Миланскую биржу
самый скандальный памятник L. O. V. E.
Амброзианскую пинакотеку
площадь Фонтана
церковь Сан Бернаньдиньо алле осса
С нетерпением жду нашей встречи!
Что входит
услуги гида
Что не входит
личные расходы
транспорт
Начало
🚩 метро Cadorna
Место завершения
🏁 рыночная площадь
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.