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Милан: самое главное за 2 часа

4.7
39 отзывов
Александра Л.
Александра Л. – Гид из Милана
Индивидуальная обзорная экскурсия ⛳ по историческому центру Милана даст вам фундамент для дальнейшего самостоятельного знакомства с многоликим городом.

Вы пройдете по главным улицам, увидите знаменитые памятники и здания в сопровождении специалиста Фонда культурного наследия Италии.

Вас ждут готический собор из белого мрамора Дуомо, замок 🏰 Сфорца, опера Ла Скала, галерея Витторио Эмануэле и многое другое.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €55 за экскурсию

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Милан: самое главное за 2 часа
Милан: самое главное за 2 часа

Что вы увидите

  • замок Сфорца
  • церковь Санта Мария дель Кармине
  • район Брера
  • пинакотеку Брера и Академию Искусств
  • театр Ла Скала
  • Галерею Витторио Эмануэле
  • Дуомо
  • средневековую рыночную площадь
  • Миланскую биржу
  • самый скандальный памятник L. O. V. E.
  • Амброзианскую пинакотеку
  • площадь Фонтана
  • церковь Сан Бернаньдиньо алле осса
Здравствуйте! Меня зовут Александра! Я культурный посредник и волонтер "Фонда культурного наследия Италии". Обожаю свой город 🏙️, знаю его культуру и историю 📖, поэтому стараюсь показать его со всех уголков так, чтобы было желание возвращаться снова и снова. За два часа я покажу вам все самое главное в Милане и сломаю стереотип о том, что этот город только для шоппинга.

Что увидим:

  • замок Сфорца
  • церковь Санта Мария дель Кармине
  • район Брера
  • пинакотеку Брера и Академию Искусств
  • театр Ла Скала
  • Галерею Витторио Эмануэле
  • Дуомо
  • средневековую рыночную площадь
  • Миланскую биржу
  • самый скандальный памятник L. O. V. E.
  • Амброзианскую пинакотеку
  • площадь Фонтана
  • церковь Сан Бернаньдиньо алле осса
С нетерпением жду нашей встречи!
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • личные расходы
  • транспорт
Начало
🚩 метро Cadorna
Место завершения
🏁 рыночная площадь
Милан: самое главное за 2 часа
Милан: самое главное за 2 часа
Милан: самое главное за 2 часа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Александра Л.
Александра Л.
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39 отзывов оставили туристы

Александра Л. проводит ещё 1 экскурсию

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