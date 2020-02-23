22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Тропами Роберта Лэнгдона

От площадей и фонтанов до церквей и соборов — вы увидите главные достопримечательности Рима, которые в книге посещал профессор Гарвардского университета. Полюбуетесь церковью Святого Петра, спуститесь к знаменитого Колизею и пройдёте вдоль Императорского форума. Оцените Президентский дворец и великолепный фонтан Треви, прогуляетесь по площадям Республики, Барберини и Испании. Церковь Санта-Мария-делла-Виттория, Пантеон, замок Ангела, пьяцца дель Пополо, Сикстинская капелла и другие загадочные и прекрасные места столицы войдут в наш маршрут.

Увлекательные истории Вечного города

Конечно, вы не только побываете в местах Роберта Лэнгдона, но и узнаете тайны, скрытые в сооружениях Рима и на страницах книги Дэна Брауна. Я расскажу о секрете рогов известной скульптуры Моисея. Покажу церкви, где был сожжен третий кардинал и где совершили первое убийство землёй. Мы обсудим дикие нравы античности и египетские обелиски, украшающие город. Поговорим о выборах нового Папы и символах главы Ватикана. Я помогу вам отыскать знаки иллюминатов и дьявольскую яму, ведущую в подземный склеп. Роскошные виды, легенды и мистические загадки «Ангелов и демонов» — эта прогулка по Риму станет захватывающим и необычным приключением.