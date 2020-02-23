22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Пройти по следам героев романа Дэна Брауна и разгадать секреты Вечного города

Marina
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Marina – ваш гид
Любители приключений, приготовьтесь к маршруту профессора Лэнгдона! Мы увидим церковь Святого Петра и место сожжения третьего кардинала.

Полюбуемся фонтаном Треви и отыщем дьявольскую дыру, ведущую в склеп.

Вы узнаете о нравах античности и «прочитаете» папскую символику, чтобы проникнуться духом города, которым управляют ангелы и демоны.
150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии22 отзыва
4.91
Ангелы и демоны Рима
Ангелы и демоны Рима

Что вас ожидает

Тропами Роберта Лэнгдона
От площадей и фонтанов до церквей и соборов — вы увидите главные достопримечательности Рима, которые в книге посещал профессор Гарвардского университета. Полюбуетесь церковью Святого Петра, спуститесь к знаменитого Колизею и пройдёте вдоль Императорского форума. Оцените Президентский дворец и великолепный фонтан Треви, прогуляетесь по площадям Республики, Барберини и Испании. Церковь Санта-Мария-делла-Виттория, Пантеон, замок Ангела, пьяцца дель Пополо, Сикстинская капелла и другие загадочные и прекрасные места столицы войдут в наш маршрут.

Увлекательные истории Вечного города
Конечно, вы не только побываете в местах Роберта Лэнгдона, но и узнаете тайны, скрытые в сооружениях Рима и на страницах книги Дэна Брауна. Я расскажу о секрете рогов известной скульптуры Моисея. Покажу церкви, где был сожжен третий кардинал и где совершили первое убийство землёй. Мы обсудим дикие нравы античности и египетские обелиски, украшающие город. Поговорим о выборах нового Папы и символах главы Ватикана. Я помогу вам отыскать знаки иллюминатов и дьявольскую яму, ведущую в подземный склеп. Роскошные виды, легенды и мистические загадки «Ангелов и демонов» — эта прогулка по Риму станет захватывающим и необычным приключением.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы (по желанию): кофе — от 1,5€/чел
  • Протяжённость маршрута около 12 км. Если вы устанете, мы сделаем перерыв на кофе или отдохнём у фонтанов (в этом случае экскурсия может продлиться чуть дольше). Также возможен автомобильный формат.
  • Летом экскурсию лучше начать ранним утром (например, в 6:00) или вечером после 18:00. Так мы избежим палящего солнца и насладимся прогулкой
  • Перед экскурсии рекомендую посмотреть фильм «Ангелы и демоны» Рона Ховарда
Ангелы и демоны Рима
Ангелы и демоны Рима
Ангелы и демоны Рима
Ангелы и демоны Рима
Ангелы и демоны Рима
Ангелы и демоны Рима
Ангелы и демоны Рима
Ангелы и демоны Рима
Ангелы и демоны Рима
Ангелы и демоны Рима
Ангелы и демоны Рима
Ангелы и демоны Рима

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Marina
Marina
Приветствую всех! Меня зовут Марина, я художница, живу и творю там же, где величайшие гении мира. Приглашаю вас совершить увлекательнейшую прогулку по этому удивительному городу и проникнуться духом авантюризма!!! Я знаю идеальные места для фото, классные ресторанчики для ужинов и местные секреты, которые порой необходимы туристу, чтобы полюбить город. Мы пройдёмся по узким улочкам города и дотронемся до древних стен, приоткроем завесы тайн и загадок истории — всё это на нашей дружественной прогулке по Вечному городу. Рим не похож ни на одну столицу Европы, он особенный, он живой. Мы заглянем в душу этого города и, поверьте, она вас удивит и откроет свои вековые тайны! Всегда с улыбкой и хорошим настроением, мы отправляемся открывать для себя Рим!
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22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

23 февраля 2020
Хорошая экскурсия с элементами квеста. Спасибо!
22 февраля 2020
Великолепная экскурсия по Риму сопровождающаяся интересными мини-квестами, за такое небольшое время мы получили колоссальный объём информации и удовольствия от экскурсии.
10 февраля 2020
Очень много прошли и интересного посмотрели! Экскурсия сразу и как обзорная, и по книге. Готовьтесь поглощать массу информации, много ходить и смотреть Рим. Мы довольны, рекомендуем!
6 января 2020
Интересная экскурсия для любителей Д.Брауна!Три часа пролетели незаметно ,только ноги почувствовали пройденные километры!Марине Огромное Спасибо как гиду и как приятному собеседнику!!!Рекомендую!
4 января 2020
Очень рада, что попала на данную экскурсию с Мариной. Приветливый гид, хорошо знающий и доходчиво подающий материал. 3 часа пролетели просто незаметно! А небольшие квесты, которыми сопровождалась экскурсия, еще более помогли заинтересовать темой. Очень рекомендую!
31 декабря 2019
Прекрасная, выстроенная, динамичная экскурсия. Гид подаёт материал понятно, эмоционально. Получили огромное удавольствие от экскурсии и, надеюсь, многое запомнили. Рекомендуем.
18 ноября 2019
Экскурсия понравилась. Марина - очень интересный человек, провела нас нестандартными путями и показала необычные места в Риме. Всё было замечательно!
12 ноября 2019
Все дороги ведут в Рим))) И вам очень повезёт если Рим вы увидите с удивительным, ярким и уникальным гидом Мариной ))) огромное спасибо за удивительный день в Риме, не смотря на дождливую погоду Рим прекрасен)))
9 ноября 2019
Были на Экскурсии в ноябре. Очень интересная и познавательная экскурсия. Несмотря на то, что экскурсия долгая и довольно большой маршрут, время пролетело незаметно. Марина очень увлекательно рассказывает. На Экскурсии были с ребёнком - 9 лет. Ему было очень интересно. После Экскурсии остались только самые лучшие впечатления. Жаль, что это был последний день в Риме. Так бы обязательно ещё раз сходили)) Марина, спасибо большое! Обязательно вернёмся.
28 октября 2019
Экскурсия по мотивам романа Дэна Брауна, но оставили неизгладимое впечатление картины Караваджо в церквях... и...ростральные колонны, до этого думала, что ростральные колонны можно увидеть только на гравюрах и в Питере))) узнали, что за замком Ангела есть готическая церковь... не обошлось без чашечки вкусного кофе) Спасибо Марине за экскурсию!
Ещё 12 отзывов

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