«Все дороги ведут в Рим» — предлагаю отправиться по одной из этих дорог в самое сердце Вечного города. В веселой и дружелюбной атмосфере мы погрузимся в прошлое, с его мрачными и светлыми гранями, яркими и заурядными персонажами и постараемся прочувствовать, что значит быть жителем древнего города.
Программа:
Мы начнем нашу прогулку 👣 от Большого цирка, c одного из самых крупных ипподромов античного мира, где полюбуемся видом на Палатинский холм, согласно преданию, именно на нем в 753 г до н. э. был основан вечный город 🏙️ Рим.
Затем, проходя руины императорских дворцов, мы направимся к Колизею и императорским форумам, а потом поднимемся на великолепную площадь Венеции с ее роскошным убранством и дворцом эпохи возрождения, находящуюся у подножия Капитолийского холма.
Далее на нашем пути площадь Навоны, после этого мы пройдемся до Пантеона — «храма всех богов», примера архитектурного и строительного мастерства, который в настоящее время является национальным мавзолеем, хранящим останки великого итальянского художника Возрождения Рафаэля Санти.
Направимся к фонтану ⛲ ди Треви, затем, прогуливаясь по одной из центральных торговых улиц Виа дель Корсо, дойдем до площади Испании, одному из мест, которое нельзя пропустить даже при кратком визите в Рим.
Передохнув на ступенях Испанской лестницы, как истинные итальянцы, полюбуемся фасадом ее изящной церкви Троицы XV века на вершине лестницы, где и завершим нашу с вами прогулку.
Во время нашего путешествия в античные века в эпоху Барокко и Возрождения, у нас будет прекрасная возможность отведать один из самых вкусных кофейных напитков «Ginseng», по праву составляющий конкуренцию эспрессо и капучино и пользующийся большой популярностью у итальянцев.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Перекус
обеды
Начало
🚩 Метро Сirco Massimo, рядом с печатным киоском
Место завершения
🏁 Piazza di Spagna
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Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.