Ирина – Гид из Рима

Во время нашей прогулки мы побываем в самом сердце города — на центральной площади, после чего поднимемся на Палатинский Холм, на котором и началась история 📖 Рима.



Мы обойдем главные достопримечательности 🏛️ итальянской столицы ⭐️, а я расскажу вам их истории, которые еще никого не оставили равнодушными.