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Обзорная прогулка по Риму

5
10 отзывов
Ирина
Ирина – Гид из Рима
Во время нашей прогулки мы побываем в самом сердце города — на центральной площади, после чего поднимемся на Палатинский Холм, на котором и началась история 📖 Рима.

Мы обойдем главные достопримечательности 🏛️ итальянской столицы ⭐️, а я расскажу вам их истории, которые еще никого не оставили равнодушными.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • €130 за экскурсию

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Обзорная прогулка по Риму
Обзорная прогулка по Риму

Что вы увидите

  • Большой цирк
  • Палатинский холм
  • Колизей
  • Римские форумы
  • Капитолийский холм
  • Комплекс Витториано
  • Площадь Венеции
  • Царство кошек
  • Площадь цветов
  • Площадь Навона
  • Пантеон
  • Фонтан Треви
  • Площадь Испании
«Все дороги ведут в Рим» — предлагаю отправиться по одной из этих дорог в самое сердце Вечного города. В веселой и дружелюбной атмосфере мы погрузимся в прошлое, с его мрачными и светлыми гранями, яркими и заурядными персонажами и постараемся прочувствовать, что значит быть жителем древнего города.

Программа:

  • Мы начнем нашу прогулку 👣 от Большого цирка, c одного из самых крупных ипподромов античного мира, где полюбуемся видом на Палатинский холм, согласно преданию, именно на нем в 753 г до н. э. был основан вечный город 🏙️ Рим.
  • Затем, проходя руины императорских дворцов, мы направимся к Колизею и императорским форумам, а потом поднимемся на великолепную площадь Венеции с ее роскошным убранством и дворцом эпохи возрождения, находящуюся у подножия Капитолийского холма.
  • Далее на нашем пути площадь Навоны, после этого мы пройдемся до Пантеона — «храма всех богов», примера архитектурного и строительного мастерства, который в настоящее время является национальным мавзолеем, хранящим останки великого итальянского художника Возрождения Рафаэля Санти.
  • Направимся к фонтану ⛲ ди Треви, затем, прогуливаясь по одной из центральных торговых улиц Виа дель Корсо, дойдем до площади Испании, одному из мест, которое нельзя пропустить даже при кратком визите в Рим.
  • Передохнув на ступенях Испанской лестницы, как истинные итальянцы, полюбуемся фасадом ее изящной церкви Троицы XV века на вершине лестницы, где и завершим нашу с вами прогулку.
  • Во время нашего путешествия в античные века в эпоху Барокко и Возрождения, у нас будет прекрасная возможность отведать один из самых вкусных кофейных напитков «Ginseng», по праву составляющий конкуренцию эспрессо и капучино и пользующийся большой популярностью у итальянцев.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Перекус
  • обеды
Начало
🚩 Метро Сirco Massimo, рядом с печатным киоском
Место завершения
🏁 Piazza di Spagna
Обзорная прогулка по Риму
Обзорная прогулка по Риму
Обзорная прогулка по Риму
Обзорная прогулка по Риму
Обзорная прогулка по Риму

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ирина
Ирина
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