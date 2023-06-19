Неаполь и Помпеи за один деньРано утром из Рима мы отправимся в Помпеи, древнеримский город недалеко от Неаполя, в регионе Кампания, в 79 году н. э. погребённый под слоем вулканического пепла в результате извержения вулкана Везувий. Город-музей под открытым небом ежегодно привлекает множество туристов.

Во время тура вы пройдетесь по древним улицам Помпеи вместе с русскоязычным гидом, продолжительность экскурсии 1 час 30 минут (входные билеты в Археологический парк Помпеи вы сможете приобрести на месте 18 евро/чел), после экскурсии у вас будет свободное время, чтобы купить сувениры.

Из Помпеи вы отправитесь в Неаполь — столицу региона Кампания, третий по величине город Италии, расположенный у подножия вулкана Везувий. Родина знаменитой пиццы Маргариты, а также десерта sfogliatella, пирога с начинкой из рикотты la pastiera napoletana и многого другого, без сомнений, Неаполь – рай для гурманов. Город, который не похож на другие города Италии, и порой у туристов он может вызывать противоречивые чувства, но без сомнения, в нем стоит побывать.

Исторический центр Неаполя является крупнейшим в Европе и внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, здесь расположено множество объектов культурного и исторического наследия.

Вы увидите исторический центр города вместе с гидом, а после прогулки на комфортабельном автобусе вы вернетесь в Рим.