Приглашаем вас в однодневный тур из Рима на комфортабельном автобусе в Неаполь и Помпеи. Вы посетите Помпеи, город-музей под открытым небом.
Вас ожидает увлекательное путешествие по яркому, атмосферному и необычному городу Неаполю с барочными церквями, роскошными дворцами и уникальными музеями, звуками бельканто, многочисленными рынками и большим контрастом между шикарными районами и ветхими кварталами.
Вас ожидает увлекательное путешествие по яркому, атмосферному и необычному городу Неаполю с барочными церквями, роскошными дворцами и уникальными музеями, звуками бельканто, многочисленными рынками и большим контрастом между шикарными районами и ветхими кварталами.
Ближайшие даты:
19
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даты
Что вас ожидает:
- Помпеи
- Вулкан Везувий
- Неаполь
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Неаполь и Помпеи за один деньРано утром из Рима мы отправимся в Помпеи, древнеримский город недалеко от Неаполя, в регионе Кампания, в 79 году н. э. погребённый под слоем вулканического пепла в результате извержения вулкана Везувий. Город-музей под открытым небом ежегодно привлекает множество туристов.
Во время тура вы пройдетесь по древним улицам Помпеи вместе с русскоязычным гидом, продолжительность экскурсии 1 час 30 минут (входные билеты в Археологический парк Помпеи вы сможете приобрести на месте 18 евро/чел), после экскурсии у вас будет свободное время, чтобы купить сувениры.
Из Помпеи вы отправитесь в Неаполь — столицу региона Кампания, третий по величине город Италии, расположенный у подножия вулкана Везувий. Родина знаменитой пиццы Маргариты, а также десерта sfogliatella, пирога с начинкой из рикотты la pastiera napoletana и многого другого, без сомнений, Неаполь – рай для гурманов. Город, который не похож на другие города Италии, и порой у туристов он может вызывать противоречивые чувства, но без сомнения, в нем стоит побывать.
Исторический центр Неаполя является крупнейшим в Европе и внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, здесь расположено множество объектов культурного и исторического наследия.
Вы увидите исторический центр города вместе с гидом, а после прогулки на комфортабельном автобусе вы вернетесь в Рим.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Поездка на комфортабельном автобусе из Рима в Неаполь и Помпеи
- Услуги русскоязычного гида
- Приоритетный вход с гидом в археологический парк Помпеи
- Что не входит
- Обед
- Входные билеты в археологический парк Помпеи оплачиваются дополнительно /18 евро/чел
- Наушники оплачиваются дополнительно 3 евро/чел
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: недалеко от станции метро TerminiЗавершение: станция метро Termini
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Важная информация
- После бронирования мы связемся с вами и пришлем подробную информацию о месте встречи
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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