Однодневный тур из Рима в Неаполь и Помпеи на автобусе

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Приглашаем вас в однодневный тур из Рима на комфортабельном автобусе в Неаполь и Помпеи. Вы посетите Помпеи, город-музей под открытым небом.

Вас ожидает увлекательное путешествие по яркому, атмосферному и необычному городу Неаполю с барочными церквями, роскошными дворцами и уникальными музеями, звуками бельканто, многочисленными рынками и большим контрастом между шикарными районами и ветхими кварталами.
Однодневный тур из Рима в Неаполь и Помпеи на автобусе
Однодневный тур из Рима в Неаполь и Помпеи на автобусе
Однодневный тур из Рима в Неаполь и Помпеи на автобусе
Однодневный тур из Рима в Неаполь и Помпеи на автобусе
Однодневный тур из Рима в Неаполь и Помпеи на автобусе
Ближайшие даты:
19
июн
3
июл
17
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авг
28
авг
11
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Что вас ожидает:

  • Помпеи
  • Вулкан Везувий
  • Неаполь
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Неаполь и Помпеи за один деньРано утром из Рима мы отправимся в Помпеи, древнеримский город недалеко от Неаполя, в регионе Кампания, в 79 году н. э. погребённый под слоем вулканического пепла в результате извержения вулкана Везувий. Город-музей под открытым небом ежегодно привлекает множество туристов.
Во время тура вы пройдетесь по древним улицам Помпеи вместе с русскоязычным гидом, продолжительность экскурсии 1 час 30 минут (входные билеты в Археологический парк Помпеи вы сможете приобрести на месте 18 евро/чел), после экскурсии у вас будет свободное время, чтобы купить сувениры.
Из Помпеи вы отправитесь в Неаполь — столицу региона Кампания, третий по величине город Италии, расположенный у подножия вулкана Везувий. Родина знаменитой пиццы Маргариты, а также десерта sfogliatella, пирога с начинкой из рикотты la pastiera napoletana и многого другого, без сомнений, Неаполь – рай для гурманов. Город, который не похож на другие города Италии, и порой у туристов он может вызывать противоречивые чувства, но без сомнения, в нем стоит побывать.
Исторический центр Неаполя является крупнейшим в Европе и внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, здесь расположено множество объектов культурного и исторического наследия.
Вы увидите исторический центр города вместе с гидом, а после прогулки на комфортабельном автобусе вы вернетесь в Рим.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Поездка на комфортабельном автобусе из Рима в Неаполь и Помпеи
  • Услуги русскоязычного гида
  • Приоритетный вход с гидом в археологический парк Помпеи
Что не входит
  • Обед
  • Входные билеты в археологический парк Помпеи оплачиваются дополнительно /18 евро/чел
  • Наушники оплачиваются дополнительно 3 евро/чел
Где начинаем и завершаем?
Начало: недалеко от станции метро Termini
Завершение: станция метро Termini
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • После бронирования мы связемся с вами и пришлем подробную информацию о месте встречи
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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