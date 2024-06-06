Экскурсии в Помпеи из Рима

Найдено 3 экскурсии в категории «Помпеи» в Риме на русском языке, цены от €120. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Остия-Антика: будни античного полиса
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Остия-Антика: будни античного полиса
Изучить повседневную жизнь Древнего Рима на прогулке по городу, который не уступает Помпеям
Начало: В Археологическом парке Остия-Антика
22 июня в 10:00
23 июня в 10:00
160 за всё до 6 чел.
Древняя Остия - «вторые Помпеи»
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
8 отзывов
Древняя Остия - «вторые Помпеи»
Автомобильная экскурсия в уникальный античный город в пригороде Рима
Завтра в 08:00
24 июня в 14:00
320 за всё до 4 чел.
Однодневный тур из Рима в Неаполь и Помпеи на автобусе
🚌 На автобусе
Мини-группа
12 часов
5 отзывов
Однодневный тур из Рима в Неаполь и Помпеи на автобусе
Начало: Недалеко от станции метро Termini
Расписание: Только по понедельник, с 7.00
24 июня в 07:00
1 июля в 07:00
120 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • K
    Karina
    6 июня 2024
    Остия-Антика: будни античного полиса
    Все прошло замечательно! Благодарю 😊
  • С
    Сергей
    27 марта 2024
    Однодневный тур из Рима в Неаполь и Помпеи на автобусе
    Доброго дня! 25 марта 2024 года ездил в однодневный тур из Рима в Помпеи и Неаполь. Необходимо отдать должное организаторам
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    тура, сопровождающей, экскурсоводу и всей группе. Так как данный тур был с длительным переездом к месту экскурсии, то необходимо было выдерживать временной график. И, все справились. К началу поездки все собрались вовремя и автобус приехал без опозданий. Так же в течение всей экскурсии никто не опаздывал. Сама экскурсия была ознакомительной и следовательно ограниченной по времени. Это нормальная практика для таких путешествий. Да, хотелось бы побольше походить по Помпеи и Неаполю, но для ограниченного времени, я так считаю, нам дали максимум интересной информации про эти города - спасибо экскурсоводу. Свободного времени тоже было вполне достаточно для покупки сувениров, покушать и самостоятельно прогуляться. Давно не встречал таких хорошо организованных туров. Огромное спасибо всем за хорошо и познавательно проведенное время!!!

  • Е
    Екатерина
    9 февраля 2024
    Остия-Антика: будни античного полиса
    Экскурсия была просто великолепна! Ольга обладает очень глубокими знаниями быта и устройства жизни, города древних римлян, поэтому слушать ее одно
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    удовольствие! Всем путешественникам на заметку, у которых пересадка рейса в Риме и есть 3-4 свободных часа. Хотя экскурсия достойна и отдельного ее посещения непосредственно из Рима.

  • А
    Алексей
    1 сентября 2023
    Древняя Остия - «вторые Помпеи»
    Гид Сергей. Спокойный, опытный и доброжелательный человек. Много знает и рассказывает, открыл нам много совершенно для нас нового, заботился о том, чтобы мы не перегрелись.
  • E
    Elena
    17 мая 2023
    Остия-Антика: будни античного полиса
    Добрый день! Была потрясающая экскурсия. Очень крутой экскурсовод. Мы провели кучу времени в Остии. Она нас рассказала кучу всего интересно. Могла ответить на любой вопрос эпохи. В следующий раз только к ней.
  • И
    Ирина
    29 апреля 2022
    Древняя Остия - «вторые Помпеи»
    Отличная экскурсия. Как по содержанию, так и по организации. Сергей - эрудированный гид, приятный рассказчик, тактичный человек. Понравилось очень и детям, и взрослым. Настоятельно рекомендую данную экскурсию как приятную альтернативу шумным городским достопримечательностям.
  • Л
    Любовь
    6 февраля 2020
    Древняя Остия - «вторые Помпеи»
    Для тех кто самостоятельно не хочет заморачиваться по поводу маршрута, содержания маршрута и подготовки к нему - это самое то.

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Помпеи»

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Сколько стоит экскурсия по Риму в июне 2024
Сейчас в Риме в категории "Помпеи" можно забронировать 3 экскурсии от 120 до 320. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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