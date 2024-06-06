1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Остия-Антика: будни античного полиса
Изучить повседневную жизнь Древнего Рима на прогулке по городу, который не уступает Помпеям
Начало: В Археологическом парке Остия-Антика
22 июня в 10:00
23 июня в 10:00
€160 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Древняя Остия - «вторые Помпеи»
Автомобильная экскурсия в уникальный античный город в пригороде Рима
Завтра в 08:00
24 июня в 14:00
€320 за всё до 4 чел.
Мини-группа
12 часов
Однодневный тур из Рима в Неаполь и Помпеи на автобусе
Начало: Недалеко от станции метро Termini
Расписание: Только по понедельник, с 7.00
24 июня в 07:00
1 июля в 07:00
€120 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- KKarina6 июня 2024Все прошло замечательно! Благодарю 😊
- ССергей27 марта 2024Доброго дня! 25 марта 2024 года ездил в однодневный тур из Рима в Помпеи и Неаполь. Необходимо отдать должное организаторам
- ЕЕкатерина9 февраля 2024Экскурсия была просто великолепна! Ольга обладает очень глубокими знаниями быта и устройства жизни, города древних римлян, поэтому слушать ее одно
- ААлексей1 сентября 2023Гид Сергей. Спокойный, опытный и доброжелательный человек. Много знает и рассказывает, открыл нам много совершенно для нас нового, заботился о том, чтобы мы не перегрелись.
- EElena17 мая 2023Добрый день! Была потрясающая экскурсия. Очень крутой экскурсовод. Мы провели кучу времени в Остии. Она нас рассказала кучу всего интересно. Могла ответить на любой вопрос эпохи. В следующий раз только к ней.
- ИИрина29 апреля 2022Отличная экскурсия. Как по содержанию, так и по организации. Сергей - эрудированный гид, приятный рассказчик, тактичный человек. Понравилось очень и детям, и взрослым. Настоятельно рекомендую данную экскурсию как приятную альтернативу шумным городским достопримечательностям.
- ЛЛюбовь6 февраля 2020Для тех кто самостоятельно не хочет заморачиваться по поводу маршрута, содержания маршрута и подготовки к нему - это самое то.
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Помпеи»
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Сколько стоит экскурсия по Риму в июне 2024
Сейчас в Риме в категории "Помпеи" можно забронировать 3 экскурсии от 120 до 320. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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