Мы отправляемся в наше путешествие от Испанской площади, всегда нарядной и элегантной, напоминающей легкую бабочку. Она очарует Вас белой лестницей из травертина, ступени которой похожи на волны, плавно стекающие к фонтану ⛲ "Баркачча" в виде белой изящной лодочки, погруженной в лазурную журчащую воду. От этой прелестной лодочки Баркачча мы и отправляемся в путь по нашему маршруту.

Главенствующая на вершине холма Пинчио церковь ⛪ Святой Троицы, композиционно завершает знаменитую Испанскую Лестницу. Здесь, на Испанской площади перед нами проносятся образы самых великих участников европейского Гранд-тура, в рамках которого было необходимо посетить Вечный город 🏙️, пожить в нем, исследовать древние руины, полюбоваться произведениями великих мастеров и увезти с собой на память какой-нибудь антикварный сувенир 🎁. Среди них самые знаменитые писатели, поэты, художники, музыканты 18-19 веков. А из россиян — Гоголь, Достоевский, Жуковский, Тютчев, Александр Иванов, Айвазовский, Брюллов, Кипренский, Шаляпин. Все они отдыхали по соседству в знаменитом старейшем кафе "Иль Греко". Был завсегдатаем в этом кафе и самый великий любовник всех времен и народов Джакомо Казанова.

Впереди нас ждет самый главный и прекрасный фонтан — фонтан "Треви" — гимн воде и акведукам Рима. В Вечном городе самая чистая и прозрачная вода, римляне называют римскую воду, текущую из акведука "Аква Вирго" водой любви и вечной молодости. Нас встречает шум и прохлада фонтана Треви. Мы ощущаем себя участниками водного феерического празднике под открытым небом.

Скульптурная композиция Бога Океана и его свиты воспевает не только живительную влагу воды, но это еще и гимн искусству. Барокко, что значит театральный, выразительный ошеломляющий, удивляющий и прекрасный, феерический, сказочный...

Затем мы следуем к Храму всех богов — Пантеону. Я вам расскажу историю 📖, легенды и самые интересные факты о Пантеоне и некоторых достопримечательностях 🏛️, расположенных неподалеку. Сколько веков мудрые мира сего разгадывали загадку этого жилища богов, его потрясающего купола с "глазом Бога", но так еще и не разгадали.

В Пантеоне находится саркофаг с останками великого Рафаэля Санти, здесь ему посвящены строки: «Здесь покоится Рафаэль, при жизни которого природа боялась быть побежденной. А после его смерти она боялась умереть».

Пьяцца Навона сразу ошеломит Вас возвышающимся посередине фонтаном "Четырех рек". А в предании о Святой Ангнессе, в полной мере отразилось драматическое столкновение античного разврата и недавно тогда зародившегося — и оттого особенно фанатичного — христианского целомудрия. В длинной и разнообразной истории пьяццы Навоны естественно отражаются интересы римлян, их разнообразные виды развлечений, всегда желающих "хлеба и зрелищ", начиная с 1 века до н. э. до сегодняшних дней.

И вот мы приближаемся к Капитолийской площади, поднимаемся по лестнице Кордоната - творении Микеланджело. Капитолийский холм полностью спроектировал Микеланджело, благодаря ему эта площадь и ее Дворцы, в которых теперь находятся музеи 🖼, так гармонично смотрятся. Кстати, первые музеи в Риме и в мире. Среди шедевров этих музеев - «Капитолийская волчица» и «Умирающий галл». В Дворце Сенаторов сейчас располагается мэрия Рима и говорят, что из окон Мэрии самый красивый вид на римские Форумы. История Капитолийского холма невероятно богата, о событиях разворачивавшихся здесь можно написать увлекательный роман.

С ней соседствует Церковь Санта Мария «Жертвенник небесный».

Предание гласит, что император Октавиан Август обращался к сивилле Тибуртинской с вопросом, появится ли человек более великий, чем он. В ответ ему было видение Святой Девы с младенцем — сыном Бога. Потрясенный тем, что видел Сына Божия, Август распорядился устроить на вершине холма жертвенник, который он назвал «Ара Чели» — «Алтарь Небес», или «Жертвенник Небесный». Надпись на возведенном алтаре гласила: "Посвящается «Перворождённому от Бога». Вещественным подтверждением этой легенды сегодня служит одна из колонн внутри храма.

Перед нами разворачивается Площадь Венеции, она получила свое название от Венецианского дворца (1455). Во внутреннем дворе этого дворца Находится очаровательный фонтан «Венчание Венеции с Морем", Площадь Венеции многие называют магическим входом в Античный мир, и в этом есть доля правды, потому что здесь поблизости сосредоточены самые древние римские памятники, в т. ч. римские и императорские форумы.

Входя на Венецианскую площадь, нам сразу бросается в глаза прежде всего огромный белый мраморный Дворец в стиле ампир. Это комплекс Витториано или Алтарь Отечества, возвышающийся на северном капитолийском холме, Прежде, чем возвести этот величественный Дворец, пришлось снести обширный средневековый жилой квартал. В ходе раскопок обнаружили инсулу Арачели — развалины большого древнеримского многоэтажного жилого дома II в. н. э., сейчас можно их рассмотреть.

Вступив на тихую умиротворенную площадь Маттео с очаровательным фонтаном Черепах, которая имеет свою интересную историю, мы окажемся на границе с еврейским гетто. Существует мнение, что использованные в композиции фигуры дельфинов 🐬 и черепах передают идею поговорки “Торопись медленно”, хотя в первоначальном проекте черепашек, которые карабкаются по краю чаши, не было. Их добавили в 1659 году при реконструкции фонтана, которой руководил Бернини.

Наш путь лежит теперь к Театру Марцелла, интересно то, что он был построен на 60 лет раньше Колизея, в 13 году до н. э (начало строительства) во времена императора Августа, по воле которого выстроили это грандиозное сооружение в память о его племяннике Маркелусе, сыне сестры Октавии, с портиком которой мы уже познакомились. Римляне не особо любили театр, куда больше им нравились гладиаторские бои. Театр Марцелла — один из сохранившихся.

От античного Портика Октавии, перестроенного при Августе в 33—23 годах до н. э. остались развалины и посвящен этот портик сестре императора Октавии. А когда-то это было величественный комплекс, включающий в себя прямоугольную площадь 118 метров в ширину, на низком подиуме, окруженную двойной гранитной колоннадой и было всё украшено мрамором, многочисленными статуями, в том числе 34 бронзовыми статуями всадников работы великого скульптора Лисиппа, изображающие Александра Македонского и его генералов. Портик включал в себя храмы Юпитера Статора и Юноны Регины, библиотеку и курию Октавии.

И вот мы направляемся к церкви Санта-Мария-ин-Космедин, в портике которой висит мраморный круг с изображением маски морского языческого божества с приоткрытыми устами, это знаменитые Уста Истины. Легенда гласит, что люк, названный "Устами Истины" использовался как детектор лжи для мужей и жен, сомневающихся в верности друг друга. И если человек, вложивший руку в отверстие, лжет о своей верности, то каменные уста отхватят её безжалостно.

Фасад Санта-Мария - ин - Космедин выходит на одну из самых живописных площадей Рима: у фонтана с тритонами в цветущих кустах олеандра спрятаны два миниатюрных античных храма - прямоугольный и круглый. Прямоугольный, известный как храм Фортуны Вирилис (Tempio della Fortuna Virile (4 век до н. э. ), буквально означает - «мужской удачи"), был в действительности посвящен речному богу Портуну, покровителю соседнего порта. Потом он стал церковью Св. Марии Египетской. Круглый храм построен в честь Геркулеса Победителя или Храм Геракла Победителя (2 век до н. э. ).

А потом мы отправимся на самый красивый и живописный из семи римских холмов - Авентин с его интереснейшими древними церквями, прекрасным Апельсиновым садом, со смотровой площадки которого открывается одна из лучших панорам на Рим. Кроме диких апельсинов здесь растут пинии и олеандры. Здесь отдыхают студенты, проводятся свадьбы, и сюда приходят прогуляться 👣 жители города. Рядом находится мужской монастырь, поэтому не удивляйся, если мимо тебя пробежит монах в капюшоне и со смарфоном.

А на Площадь Мальтийских рыцарей, созданной по проекту Пиранези в 1765 году, можно посмотреть в замочную скважину, через которую можно увидеть сразу три государства: Италию, Ватикан и Мальтийский орден. В Магистральной вилле заседает Великий Приорат Рима и располагается Посольство Мальтийского ордена в Итальянской Республике.

На площади расположены обелиски с таинственными знаками, которые пытается разгадать не одно поколение историков. Легенда гласит, что зодчий, тайный поклонник ордена, разбросал по вершине Авентина намеки, по которым посвященные могли догадаться, что весь холм — не что иное, как символический корабль, готовый, лишь пробьет час, отплыть на Святую землю.

И наконец, Большой цирк. Долина между палатинской и авентинской возвышенностями идеально подходила для спортивных состязаний.

Цирк в свою лучшую пору был великолепен. Плиний Старший считал его одной из трех самых красивых 🤩 построек Рима. При Юлии Цезаре вокруг арены выкопали защитный ров с водой, при Августе поставили египетский обелиск из розового гранита (сейчас он на Пьяцца дель Пополо), при Нероне установили по всему периметру деревянные перила, обшитые слоновой костью, которые свободно вращались на оси. Сделано это было для того, чтобы когти львов или тигров, которым бы пришло в голову напасть на зрителей, соскользнули на этом защитном устройстве.

Словом, много интересного происходило в этом месте в древние времена, где в настоящее время выгуливают собак, а парочки лежат на траве и целуются, люди совершают пробежки и иногда проводят концерты и демонстрации. Но все равно Большой цирк остается одной из самых живых древнеримских достопримечательностей.