Удивительный и красочный город, ежегодно собирающий множество паломников и туристов со всех уголков света. Иерусалим по праву считается истоком жизни и христианства во всем мире: в древности картографы центром мира изображали именно Иерусалим. Этот город спокойствия и процветания нередко был поводом для кровопролития, начала войны. Даже сейчас Иерусалим – причина многочисленных конфликтов, спорных вопросов.

Иерусалим – город контрастов, где священный религиозный воздух сотрясается солдатами и военными действиями. Однако, все это оставляет в сердцах путешественников незабываемое впечатление на всю жизнь.

Панорама Иерусалима откроется нам с трехглавой Елеонской горы ⛰️. Где происходили события, после которых мир разделился на два: старый, что был до пришествия Сына Человеческого — и новый. Гора Елеон видела как приходил сюда молиться еще царь Давид, сюда же бежал он от своего мятежного сына Авессалома. А другой его сын, Соломон, оскорбил священную гору «капищами мерзости», которые с его разрешения были построены его женами-язычницами. Но с сегодняшней точки зрения если знать, сколько людей из разных конфессий молится на Елеонской горе — кажется, что Соломон опередил свое время, пожелав, чтоб молиться здесь могли все. Бог ведь един, просто чтят Его разными словами и в разных обличьях.

Вид с горы открывается потрясающий: на востоке можно увидеть пустыню Иудейскую, Мертвое море 🌊, вершины гор Моав; на западе — Иерусалим во всем его великолепии. Именно отсюда можно сделать отличные фото горы Елеонской — во всяком случае, двух других ее вершин.

Глядя на юго-восток, вы увидите гору Искушений (ту самую, где строили свои языческие храмы жены Моисеевы), глядя на север — гору Скопус. На иврите и арабском она называется по-другому, дословно — «гора обзора» или «гора наблюдателей». А вот «Скопус» — слово греческое, впоследствии латинизированное. И означает оно «цель, мишень». Скорее всего, это прозвище горы пошло от римлян, чьи легионы всегда располагались на этой удобной стратегически высоте. А «целью и мишенью» был, разумеется, Иерусалим.

Старый город Иерусалима

Старый город Иерусалима в Израиле это совсем небольшой (0, 88 км²) район, отделенный от современного города крепостными стенами.

Здесь — настоящая концентрация святынь трех мировых религий.

Для иудеев это Стена Плача и Храмовая гора, на которой стоял когда-то Храм в двух своих ипостасях — и, может быть, когда-нибудь встанет Третий. Но сейчас на ней — святыни арабского мира: Аль-Акса, третья по значению среди мусульманских обязательных мест паломничества, и Куббат-ас-Сахра с ее сияющим куполом.

Для христиан в Старом городе — Храм Гроба Господня, выстроенный на месте казни и погребения Христа, и Виа Долороса — его многотрудная дорога к распятию.

Во всех трех случаях — это не единственные святыни каждой из религий. Здесь — множество других храмов: синагог, церквей и мечетей.

С 1982 г. Старый город внесен ЮНЕСКО в список всемирного наследия, находящегося под угрозой, как спорная территория между Эрец Исраэль и Палестиной.

Виа Долороса

Виа Долороса — Крестный Путь Иисуса Христа на Гору Голгофу (Дорога Скорби). Изначально название «виа долороса» носил паломнический ритуал — пилигримы с пением псалмов шли по улицам Иерусалима, вспоминая о пути Христа на Голгофу. Лишь к концу XIX в. в одном из руководств для паломников Via Dolorosa появляется уже как четкий маршрут по одноименной улице, воспроизводящий дорогу к месту казни.

Храм Гроба Господня

Самый главный храм для христиан всего мира, место святого паломничества, получения божьей благодати и благословения — Храм Гроба Господня в Иерусалиме. Уже две тысячи лет палестинская земля, на которой расположен современный Израиль, сохраняет и оберегает места жизни, Крестных страданий, Искупительной жертвы, и Воскресения сына божьего Иисуса Христа.

Стена Плача

Она известна всему миру — Стена Плача в Израиле, даже не имеющий ни малейшего отношения ни к иудаизму, ни к еврейству человек знает, где она находится — в Иерусалиме. И всем известно, что Западная стена Храмовой горы — важнейшая святыня еврейского народа, единственное, что осталось от Второго Храма.

Вифлеем

Во времена рождения Мессии это было маленькое поселение, где жили простой деревенской жизнью. Оба названия его и арамейское, и арабское — свидетельствуют о крестьянском труде здешних жителей. Первое говорит о выращивании хлеба, второе — о разведении скота.

Храм Рождества Христова – первый христианский Храм на Святой Земле на месте рождения Сына Господа Иисуса Христа.

Это одна из главных христианских святынь, наряду с храмами над Голгофой и Гробом Господним и церковью Вознесения на Елеонской горе.

Храм Рождества Христова – первый христианский Храм на Святой Земле на месте рождения Сына Господа Иисуса Христа.

Это одна из главных христианских святынь, наряду с храмами над Голгофой и Гробом Господним и церковью Вознесения на Елеонской горе.

Вход в храм Рождества Христова так мал, что напоминает нору.

Один израильский гид с доброй улыбкой вспоминает удивленное восклицание некой нетерпеливой паломницы: «Ну уж в такую церковь ⛪ нормальный большой вход сделать не могли!». Конечно, он немедленно рассказал, что были здесь высокие врата, так называемая Дверь крестоносцев. И сейчас на стене можно разглядеть ее очертания. А низенький проход, в который нельзя пройти, не склонив головы, прозванный Вратами Смирения — не дизайнерское решение, а необходимость.

Во время захвата Палестины Османской империей высокая Дверь крестоносцев была заделана с оборонительной целью. Чтоб захватчики физически не могли въехать в святилище на повозке или верхом. Лишь потом появился символический смысл!

Пусть входящий склоняет голову, кто он ни будь — даже если она в короне.

Внутри весь храм поделен между тремя приходами: греческим, армянским и католиками-францисканцами. Тоже очень символично! Рождество Христово значимо для всех христиан.

Разглядывать внутреннее убранство храма можно бесконечно. Тут и почти истаявшие росписи на красноватых полированных колоннах с коринфскими капителями в листьях, и разноцветный ковер византийских мозаик на стенах и разрешенных для осмотра фрагментах пола, и старый пожелтевший мрамор теплых оттенков, и величественный иконостас.

Базилика Рождества Христова

Главные святыни храма

Грот Рождества

Грот Рождества — а именно, подземный хлев, где был рожден Иисус — разыскала в процессе самых настоящих археологических раскопок 60-летняя царица Елена, мать Константина Великого, около 330 г. Она же повелела строить над новообретенным святым местом храм, самолично «почтила бремя Богородицы», выбирая драгоценное убранство. Грот Рождества находится в подземной крипте, в северной ее части, куда ведут две лестницы из тесаного камня. Крипта и грот Рождества отделаны белым мрамором. Стены украшены драпировками и иконами. Простые сетчатые ясли, в которые Богоматерь положила Сына, всегда освещены лампадами. Напротив яслей стоит алтарь Поклонения волхвов.

Вифлеемская звезда.

Вифлеемская звезда здесь уже вторая. Первая, украшенная золотом и драгоценными камнями оказалась слишком роскошной. И потому привлекательной для турецких завоевателей, которые и «увели» ее из храма. Нынешняя звезда — серебряная, с грубовато вырезанными четырнадцатью лучами. Над ней есть свой алтарь. Она обозначает место того колодца, в который когда-то упала. В этом колодце Богоматерь омывала после рождения Младенца Иисуса. Есть поверье, что в темной глубине можно увидеть отблеск той, настоящей Вифлеемской звезды. Звезду освещают 15 лампад — 4 католических, 5 армянских и 6 православных.

Вифлеемская чудотворная икона Пресвятой Богородицы.

Вифлеемская чудотворная икона Пресвятой Богородицы — русского письма. Она пожертвована храму Рождества Христова императорским домом Романовых. Это единственная из знаменитых икон Богоматери, на которой лик Святой Девы озарен улыбкой. Риза Богоматери на иконе сделана из платья великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой. Причисленной позже к лику святых мучеников в 1992 г. Перед иконой часто стоят букеты живых цветов. Она почитается не только христианским, но и мусульманским населением Палестины.

Река Иордан — место крещения Иисуса Иоанном Предтечей.

Человек вполне может не знать содержания всех заповедей или имен всех апостолов, но каждый знает, что река Иордан — место крещения Иисуса Христа.

Касир аль-Яхуд, предполагаемое место крещения Иисуса.

Река Иордан в Вифаварe (Касир аль-Яхуд), предполагаемом месте крещения Иисуса

И потребность пусть не окреститься, но хотя бы омыться в ней совершенно понятна — хоть так, хоть на какой-то духовный миллиметр стать ближе к Сыну Человеческому.

Иудейское отношение к этой реке тоже очень серьезно — если посмотреть на реку Иордан на карте, видно, что она пронизывает тело Святой Земли сверху вниз — то есть с севера на юг — как огромный кровеносный, точней, водоносный сосуд, который жизненно необходим жаркой Стране.

Программа экскурсии 🧭. Подробнее о посещаемых достопримечательностях 🏛️ — святой город 🏙️ для трех основных мировых религий-иудаизма, христианства и ислама.