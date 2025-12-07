Индивидуальная
до 10 чел.
Иерусалим «почти без ступенек» за 4 часа
Уникальная экскурсия по Иерусалиму, охватывающая ключевые достопримечательности. Подходит для семей, пожилых и тех, кто ценит комфорт
Начало: у Яффских ворот
13 дек в 08:00
20 дек в 08:00
€250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Узнать Иерусалим за 3 часа
Трехчасовая прогулка по Иерусалиму: Храм Гроба Господня, Стена Плача, гора Сион и другие знаковые места
Начало: Яффские ворота
Сегодня в 11:30
Завтра в 07:00
€250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Храмовая гора и не только
Погрузитесь в историю и культуру трех религий на Храмовой горе. Узнайте о событиях, которые изменили мир, и посетите знаковые места Иерусалима
Начало: У Яффских ворот
28 дек в 07:00
18 янв в 07:00
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
По следам Иисуса Христа в Иерусалиме
От места рождения до распятия и воскрешения - экскурсия по священным памятникам христианской религии
Начало: На остановке трамвая у Дамасских ворот
21 дек в 15:00
26 дек в 08:00
€300 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомство с Иерусалимом
Погуляйте по колоритным улочкам Иерусалима, посетите главные святыни и загадайте желание у Стены Плача. Раскройте все грани этого удивительного места
11 дек в 08:00
13 дек в 09:00
€225 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Две святыни в один день
Однодневная экскурсия по Иерусалиму и Вифлеему позволит вам посетить важнейшие христианские святыни, включая Храм Рождества и Гроба Господня
Начало: По договоренности
21 дек в 15:00
26 дек в 08:00
€270 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Прогулка по Иерусалиму: от царя Давида и до наших дней
Узнайте, как Иерусалим стал святым местом для трёх религий. Погрузитесь в историю, посетив ключевые достопримечательности города
Завтра в 11:00
11 дек в 12:00
€200 за всё до 8 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 5 чел.
Святые места в Иерусалиме. История трех мировых религий
Погрузитесь в историю Иерусалима, колыбели трех религий. Посетите святыни, прикоснитесь к древним реликвиям и ощутите духовную атмосферу
Начало: Яффские ворота
Завтра в 08:00
13 дек в 10:00
€189
€210 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВера7 декабря 2025Огромное Вам спасибо за такую чудесную и познавательную экскурсию. Нам всем всё очень понравилось. 🫶🏻И организация,и подача материала,и Вы как
- וורה23 ноября 2025Перед шаббатом я и моя семья прогулялись с Шуалем по Старому городу Иерусалима.
Ну что сказать, с момента бронирования экскурсии и
- ССтанислав13 ноября 2025Орна молодец!
- ККирилл12 ноября 2025Ирина проводит не просто историко-культурную экскурсию, а в некотором роде паломничество по старому городу, в котором переплетается чтение евангельских текстов, прикосновение к святыням и ощущение Иерусалима не как града земного, но как града небесного. Рекомендую всем.
- ЛЛюдмила5 ноября 2025Замечательная экскурсия. Интересно, Познавательно, душевно. Спасибо Ирине!
- ЕЕкатерина4 ноября 2025Нина - прекрасный экскурсовод. Подстраивалась под наши желания. Отличное знание всей истории, на любой вопрос давала ответ. Прекрасное чувство юмора. Словом, все было замечательно
- ТТарас26 октября 2025Здорово, нечего прибавить. Это в словах не опишешь. Поклон и благодарность Светлане. Подпишемся на ее канал в телеге.
- TTanya18 октября 2025Великолепная экскурсия по Иерусалиму! Всё организовано отлично, а гид — замечательный человек: внимательный, доброжелательный и с отличным чувством юмора.
- ЮЮлия13 октября 2025Экскурсия нам очень понравилась. Наш гид Светлана исключительно эрудированная,с хорошим чувством юмора. За 3 часа мы увидели самые основные и
- ССатюков23 сентября 2025Большое спасибо Шауль за это погружение в историю! Главное что на каждой локации можно не только послушать, но и увидеть
- ААнна20 сентября 2025Это была моя первая поездка на Святую землю и, конечно, в первую очередь хотелось познакомиться с Иерусалимом. За время экскурсии
- ССергей/Ирина18 сентября 2025Экскурсия «знакомство с Иерусалим» оказалась невероятно интересной и захватывающей! Пейзажи открывались один живописнее другого, а гид рассказывал с таким увлечением,
- ССергей5 сентября 2025Светлана гид что называется "от бога"!
- iinessa29 августа 2025Было очень интересно. спасибо за с пользой проведенное время.
- ЕЕгор25 августа 2025Большое спасибо гиду Светлане за замечательную экскурсию по Старому городу! Три часа пролетели на одном дыхании! Очень удобный формат индивидуальных экскурсий в сочетании с таким интересным экскурсоводом даёт массу впечатлений и эмоций. Однозначно рекомендую!
- ЛЛилия17 августа 2025Получила огромное удовольствие от экскурсии «Узнать Иерусалим за 3 часа»! У меня неожиданно появилась возможность посетить город, но времени было
- ММаслова22 июля 2025Очень интересно, время быстро пролетело! Рекомендую однозначно👍🏻
- PPavel21 июня 2025Ирина, отличный гид!
Всем рекомендую!
- ДДарья10 июня 2025Шауль провел для нас прекрасную экскурсию по старому городу. С нами было 5 детей, поэтому по нашему запросу маршрут сократили до 2х часов. Такого экскурсовода хочется слушать бесконечно….
- ТТатьяна25 мая 2025Великолепная, незабываемая экскурсия! Ирина — замечательный рассказчик и надёжный проводник в незнакомом городе. Она знает, как попасть в недоступные другим туристам места) Три часа пролетели незаметно, и по обоюдному согласию мы продолжили экскурсию и за стенами Старого города. Огромное спасибо!
