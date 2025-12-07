Мои заказы

Садовая могила – экскурсии в Иерусалиме

Найдено 8 экскурсий в категории «Садовая могила» в Иерусалиме на русском языке, цены от €150, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Иерусалим «почти без ступенек» за 5 часов
Пешая
5 часов
31 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Иерусалим «почти без ступенек» за 4 часа
Уникальная экскурсия по Иерусалиму, охватывающая ключевые достопримечательности. Подходит для семей, пожилых и тех, кто ценит комфорт
Начало: у Яффских ворот
13 дек в 08:00
20 дек в 08:00
€250 за всё до 10 чел.
Узнать Иерусалим за 3 часа
Пешая
3 часа
77 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Узнать Иерусалим за 3 часа
Трехчасовая прогулка по Иерусалиму: Храм Гроба Господня, Стена Плача, гора Сион и другие знаковые места
Начало: Яффские ворота
Сегодня в 11:30
Завтра в 07:00
€250 за всё до 5 чел.
Храмовая гора и не только
Пешая
3 часа
20 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Храмовая гора и не только
Погрузитесь в историю и культуру трех религий на Храмовой горе. Узнайте о событиях, которые изменили мир, и посетите знаковые места Иерусалима
Начало: У Яффских ворот
28 дек в 07:00
18 янв в 07:00
€150 за всё до 10 чел.
По следам Иисуса Христа в Иерусалиме
Пешая
8 часов
21 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
По следам Иисуса Христа в Иерусалиме
От места рождения до распятия и воскрешения - экскурсия по священным памятникам христианской религии
Начало: На остановке трамвая у Дамасских ворот
21 дек в 15:00
26 дек в 08:00
€300 за всё до 10 чел.
Знакомство с Иерусалимом
Пешая
3 часа
37 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомство с Иерусалимом
Погуляйте по колоритным улочкам Иерусалима, посетите главные святыни и загадайте желание у Стены Плача. Раскройте все грани этого удивительного места
11 дек в 08:00
13 дек в 09:00
€225 за всё до 6 чел.
Две святыни в один день
Пешая
7 часов
33 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Две святыни в один день
Однодневная экскурсия по Иерусалиму и Вифлеему позволит вам посетить важнейшие христианские святыни, включая Храм Рождества и Гроба Господня
Начало: По договоренности
21 дек в 15:00
26 дек в 08:00
€270 за всё до 10 чел.
Прогулка по Иерусалиму: от царя Давида и до наших дней
Пешая
3.5 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Прогулка по Иерусалиму: от царя Давида и до наших дней
Узнайте, как Иерусалим стал святым местом для трёх религий. Погрузитесь в историю, посетив ключевые достопримечательности города
Завтра в 11:00
11 дек в 12:00
€200 за всё до 8 чел.
Святые места в Иерусалиме. История трех мировых религий
Пешая
3 часа
-
10%
170 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Святые места в Иерусалиме. История трех мировых религий
Погрузитесь в историю Иерусалима, колыбели трех религий. Посетите святыни, прикоснитесь к древним реликвиям и ощутите духовную атмосферу
Начало: Яффские ворота
Завтра в 08:00
13 дек в 10:00
€189€210 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вера
    7 декабря 2025
    Две святыни в один день
    Огромное Вам спасибо за такую чудесную и познавательную экскурсию. Нам всем всё очень понравилось. 🫶🏻И организация,и подача материала,и Вы как
    читать дальше

    человек и экскурсовод.
    Очень жаль,что наше время было ограничено,хотелось бы ещё больше узнать Израиль. Надеемся,что когда-то мы вернёмся. И обязательно обратимся к Вам,чтоб побывать и изучить остальные уголки Израиля.
    Спасибо,Орна🙏🏻❤️
    С уважением, вся семья Новиковых🥰

  • ו
    ורה
    23 ноября 2025
    Прогулка по Иерусалиму: от царя Давида и до наших дней
    Перед шаббатом я и моя семья прогулялись с Шуалем по Старому городу Иерусалима.
    Ну что сказать, с момента бронирования экскурсии и
    читать дальше

    до самой последней минуты экскурсии мы чувствовали, что находимся в надёжных руках грамотного гида и очень хорошего человека. После бронирования (за неделю до экскурсии) Шауль позвонил и мы обговорили все детали. Он ответил на все вопросы и сделал свои предложения по поводу её организации.
    В день экскурсии он был с самого утра на связи и рассказал как лучше добраться и встретил на месте.
    Очень добрый и приятный человек, спокойный, не суетливый и знающий материал на отлично.
    Мой папа, который является историком, остался под большим впечатлением от экскурсии и узнал много новых фактов. Оценил Шауля как грамотного и знающего специалиста (а он знает, что говорит).
    Было интересно, не нудно, спокойно, что для меня очень важно, особенно в Иерусалиме (Шауль много лет работал в органах полиции, что я является его большим преимуществом).
    Я от всей души рекомендую Шауля и говорю ему спасибо, за то, что провел экскурсию так, что я и моя семья остались под большим впечатлением.

    Перед шаббатом я и моя семья прогулялись с Шуалем по Старому городу ИерусалимаПеред шаббатом я и моя семья прогулялись с Шуалем по Старому городу ИерусалимаПеред шаббатом я и моя семья прогулялись с Шуалем по Старому городу ИерусалимаПеред шаббатом я и моя семья прогулялись с Шуалем по Старому городу Иерусалима
  • С
    Станислав
    13 ноября 2025
    Две святыни в один день
    Орна молодец!
    Орна молодец!
  • К
    Кирилл
    12 ноября 2025
    Святые места в Иерусалиме. История трех мировых религий
    Ирина проводит не просто историко-культурную экскурсию, а в некотором роде паломничество по старому городу, в котором переплетается чтение евангельских текстов, прикосновение к святыням и ощущение Иерусалима не как града земного, но как града небесного. Рекомендую всем.
  • Л
    Людмила
    5 ноября 2025
    Святые места в Иерусалиме. История трех мировых религий
    Замечательная экскурсия. Интересно, Познавательно, душевно. Спасибо Ирине!
    Замечательная экскурсия. Интересно, Познавательно, душевно. Спасибо Ирине!
  • Е
    Екатерина
    4 ноября 2025
    Знакомство с Иерусалимом
    Нина - прекрасный экскурсовод. Подстраивалась под наши желания. Отличное знание всей истории, на любой вопрос давала ответ. Прекрасное чувство юмора. Словом, все было замечательно
  • Т
    Тарас
    26 октября 2025
    Узнать Иерусалим за 3 часа
    Здорово, нечего прибавить. Это в словах не опишешь. Поклон и благодарность Светлане. Подпишемся на ее канал в телеге.
  • T
    Tanya
    18 октября 2025
    Прогулка по Иерусалиму: от царя Давида и до наших дней
    Великолепная экскурсия по Иерусалиму! Всё организовано отлично, а гид — замечательный человек: внимательный, доброжелательный и с отличным чувством юмора.
    Великолепная экскурсия по Иерусалиму! Всё организовано отлично, а гид — замечательный человек: внимательный, доброжелательный и с отличным чувством юмора.
  • Ю
    Юлия
    13 октября 2025
    Узнать Иерусалим за 3 часа
    Экскурсия нам очень понравилась. Наш гид Светлана исключительно эрудированная,с хорошим чувством юмора. За 3 часа мы увидели самые основные и
    читать дальше

    значимые достопримечательности Иерусалима, а также погрузились в их историю. Информации было довольно много. Время пролетело мгновенно. Мы рекомендуем экскурсию и конечно гида Светлану. Большое спасибо!

  • С
    Сатюков
    23 сентября 2025
    Прогулка по Иерусалиму: от царя Давида и до наших дней
    Большое спасибо Шауль за это погружение в историю! Главное что на каждой локации можно не только послушать, но и увидеть
    читать дальше

    своими глазами историю города Иерусалим, которая зародилась более 3000 лет назад. Т. к мы были с ребенком 4 лет, большие спасибо за остановки в тени и возможность перевести дух.

  • А
    Анна
    20 сентября 2025
    Узнать Иерусалим за 3 часа
    Это была моя первая поездка на Святую землю и, конечно, в первую очередь хотелось познакомиться с Иерусалимом. За время экскурсии
    читать дальше

    Светлана рассказала и об истории города, и о библейских, и об евангельских событиях связанных с ним. Мы прошли не туристическими улочками, поднялись на крыши, с которых открылись прекрасные виды на город и окресности. В Храм Гроба Господня мы попали тоже через крышу, на которой неожиданно находится эфиопский монастырь. Помимо того, что Светлана прекрасно знает город, она очень интересный собеседник. Экскурсия прошла отлично, оставив массу впечатлений.

  • С
    Сергей/Ирина
    18 сентября 2025
    Знакомство с Иерусалимом
    Экскурсия «знакомство с Иерусалим» оказалась невероятно интересной и захватывающей! Пейзажи открывались один живописнее другого, а гид рассказывал с таким увлечением,
    читать дальше

    что хотелось слушать бесконечно. Мы узнали много нового о истории и культуре этого региона и почувствовали особую атмосферу святых мест. Поездка оставила яркие впечатления и вдохновение вернуться сюда снова.

    Экскурсия «знакомство с Иерусалим» оказалась невероятно интересной и захватывающей! Пейзажи открывались один живописнее другого, а гид рассказывал с таким увлечением, что хотелось слушать бесконечно. Мы узнали много нового о истории и культуре этого региона и почувствовали особую атмосферу святых мест. Поездка оставила яркие впечатления и вдохновение вернуться сюда снова.
  • С
    Сергей
    5 сентября 2025
    Узнать Иерусалим за 3 часа
    Светлана гид что называется "от бога"!
  • i
    inessa
    29 августа 2025
    Храмовая гора и не только
    Было очень интересно. спасибо за с пользой проведенное время.
  • Е
    Егор
    25 августа 2025
    Узнать Иерусалим за 3 часа
    Большое спасибо гиду Светлане за замечательную экскурсию по Старому городу! Три часа пролетели на одном дыхании! Очень удобный формат индивидуальных экскурсий в сочетании с таким интересным экскурсоводом даёт массу впечатлений и эмоций. Однозначно рекомендую!
  • Л
    Лилия
    17 августа 2025
    Узнать Иерусалим за 3 часа
    Получила огромное удовольствие от экскурсии «Узнать Иерусалим за 3 часа»! У меня неожиданно появилась возможность посетить город, но времени было
    читать дальше

    всего три часа. Заказ оформила вечером — и уже через полчаса получила все подробности. Несмотря на то, что я была одна, Светлана сделала прогулку очень комфортной, живой и увлекательной. Мы прошли главные места Старого города, но впечатлений оказалось намного больше, чем я ожидала.

    Светлана внимательно отнеслась ко всем моим вопросам и интересам, её кругозор намного шире заявленной программы. Поэтому рассказ получился не только познавательным, но и по-настоящему захватывающим. Я открыла для себя Иерусалим не только как город трёх религий, но и как место, наполненное историей, легендами и особой атмосферой.

    Светлана — умница и настоящий профессионал. Рекомендую от всей души! 🌸

  • М
    Маслова
    22 июля 2025
    Святые места в Иерусалиме. История трех мировых религий
    Очень интересно, время быстро пролетело! Рекомендую однозначно👍🏻
  • P
    Pavel
    21 июня 2025
    Святые места в Иерусалиме. История трех мировых религий
    Ирина, отличный гид!
    Всем рекомендую!
  • Д
    Дарья
    10 июня 2025
    Прогулка по Иерусалиму: от царя Давида и до наших дней
    Шауль провел для нас прекрасную экскурсию по старому городу. С нами было 5 детей, поэтому по нашему запросу маршрут сократили до 2х часов. Такого экскурсовода хочется слушать бесконечно….
    Шауль провел для нас прекрасную экскурсию по старому городу. С нами было 5 детей, поэтому по
  • Т
    Татьяна
    25 мая 2025
    Святые места в Иерусалиме. История трех мировых религий
    Великолепная, незабываемая экскурсия! Ирина — замечательный рассказчик и надёжный проводник в незнакомом городе. Она знает, как попасть в недоступные другим туристам места) Три часа пролетели незаметно, и по обоюдному согласию мы продолжили экскурсию и за стенами Старого города. Огромное спасибо!

