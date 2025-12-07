читать дальше

до самой последней минуты экскурсии мы чувствовали, что находимся в надёжных руках грамотного гида и очень хорошего человека. После бронирования (за неделю до экскурсии) Шауль позвонил и мы обговорили все детали. Он ответил на все вопросы и сделал свои предложения по поводу её организации.

В день экскурсии он был с самого утра на связи и рассказал как лучше добраться и встретил на месте.

Очень добрый и приятный человек, спокойный, не суетливый и знающий материал на отлично.

Мой папа, который является историком, остался под большим впечатлением от экскурсии и узнал много новых фактов. Оценил Шауля как грамотного и знающего специалиста (а он знает, что говорит).

Было интересно, не нудно, спокойно, что для меня очень важно, особенно в Иерусалиме (Шауль много лет работал в органах полиции, что я является его большим преимуществом).

Я от всей души рекомендую Шауля и говорю ему спасибо, за то, что провел экскурсию так, что я и моя семья остались под большим впечатлением.