всего три часа. Заказ оформила вечером — и уже через полчаса получила все подробности. Несмотря на то, что я была одна, Светлана сделала прогулку очень комфортной, живой и увлекательной. Мы прошли главные места Старого города, но впечатлений оказалось намного больше, чем я ожидала.



Светлана внимательно отнеслась ко всем моим вопросам и интересам, её кругозор намного шире заявленной программы. Поэтому рассказ получился не только познавательным, но и по-настоящему захватывающим. Я открыла для себя Иерусалим не только как город трёх религий, но и как место, наполненное историей, легендами и особой атмосферой.



Светлана — умница и настоящий профессионал. Рекомендую от всей души! 🌸