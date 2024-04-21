Львиные ворота – экскурсии в Иерусалиме

Найдено 3 экскурсии в категории «Львиные ворота» в Иерусалиме на русском языке, цены от €250, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Узнать Иерусалим за 3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
61 отзыв
Узнать Иерусалим за 3 часа: путешествие по Старому городу
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иерусалима, где каждый камень дышит историей. За три часа вы увидите и узнаете о главных святынях
Начало: Яффские ворота
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
250 за всё до 5 чел.
По следам Иисуса Христа в Иерусалиме
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
21 отзыв
По следам Иисуса Христа в Иерусалиме
От места рождения до распятия и воскрешения - экскурсия по священным памятникам христианской религии
Начало: На остановке трамвая у Дамасских ворот
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
300 за всё до 10 чел.
Последняя неделя жизни Христа
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
15 отзывов
Последняя неделя жизни Христа: экскурсия по святым местам Иерусалима
Пройдите по Виа Долороса, исследуя ключевые моменты последней недели жизни Иисуса Христа в компании опытного гида
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
350298 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    21 апреля 2024
    Узнать Иерусалим за 3 часа
    Посчастливилось познакомиться с прекрасным гидом и душевной женщиной Светланой! Были в составе одной семьи, было интересно, познавательно и увлекательно, как
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    самому младшему 7 лет, так и самому старшему 70 лет) Иерусалим без гида это неполноценная картина одного из самых древних и завораживающих своей историей города. Светлану рекомендую👍

  • Р
    Раиса
    2 апреля 2024
    Узнать Иерусалим за 3 часа
    Прекрасная экскурсия, великолепный гид! Давно хотели пройти улицами старого Иерусалима, но только своей семьёй и в сопровождении глубоко знающего историю города
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    специалиста. Хотелось погрузиться в атмосферу этого волнующего места, задать вопросы о том, как и где всё случилось в этом вечном городе. Посчастливилось попасть на экскурсию к Светлане! Прошло 2 недели после прогулки, а впечатления ярки до сих пор. Прежде всего запомнилось, что Светлана очень глубоко и подробно знает историю еврейского народа, историю иудаизма и христианства, Ветхий и Новый Завет. Это значит, что любые вопросы о библейских сюжетах не останутся без ответа. Что, например, Башня Давида может рассказать об Ироде, что Царица Савская без спроса взяла у Царя Соломона и как за это поплатилась, как связаны Котель и Девятое ава, почему и зачем на фасаде Храма Гроба Господнего много столетий стоит деревянная лестница, как и для чего у подножья Голгофы оказался череп Адама, что находится сегодня на месте суда, где был осуждён Христос и как туда пройти. Светлана провела нас малолюдными улицами старого города (да, есть и такие), показала тайное подземелье и секретную смотровую площадку, где нет никого кроме захватывающего дух вида на святые места. Остаётся стоять, смотреть и не верить своим глазам… С нами были дети непоседливые дети 7 и 9 лет, слушали Светлану с огромным интересом, особенно понравилось им пролазить сквозь "игольное ушко" (Светлана рассказывала и об этом). В общем - ВОСТОРГ!

  • Т
    Татьяна
    21 марта 2024
    Узнать Иерусалим за 3 часа
    Заказывали экскурсию у Светланы, остались очень довольны. Интересно, познавательно. Светлана помогла с трансфером, за что ей особая благодарность.
  • И
    Ирина
    12 марта 2024
    Последняя неделя жизни Христа
    Это было потрясающе! Много раз была в Иерусалиме, но после экскурсии Светланы поняла, что на самом деле до этого момента
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    ничего толком не видела и не знала! Грамотно и очень логично выстроен маршрут. Чётко выверено время, чтобы не уткнуться нигде в закрытые двери или не попасть в километровые очереди. Предусмотрены все остановки для отдыха и перекуса. Но главное, Света безумно интересно рассказывает! Мы сами с моей крестницей неплохо знаем и Ветхий, и Новый завет, но подача материала была настолько захватывающей и настолько гид хорошо знает различные нюансы библии, историю Израиля, историю разных религий и научные исследования по теме, что наш багаж знаний потяжелел раза в 3! Надо также отметить отличную речь и безупречную подачу. Кроме того, гид не бубнит заученную экскурсию монотонно себе под нос, а именно общается с тобой, отвечает на все вопросы, чувствует твои настроения и подстраивает под тебя свой рассказ. Первый день наша пешая экскурсия длилась с 9:30 до 17:00. Мы вообще не устали! И даже девочка-подросток к концу была бодра, весела и очень довольна. Второй день у нас было всего полдня, и нам было очень жаль расставаться. Светлана деликатный, весёлый и очень отзывчивый человек. Ещё до нашего приезда помогла нам решить несколько важных вопросов, без Светланы мы бы точно не справились. А после того, как мы уже вернулись домой, гид написала нам, уточняя, как мы добрались - это было приятно. Огромная благодарность! Очень рекомендуем гида Светлану всем, кто хочет по- настоящему открыть для себя Иерусалим. Проверьте, вы будете долго вспоминать эту прекрасную поездку.

  • Д
    Дмитрий
    11 августа 2023
    По следам Иисуса Христа в Иерусалиме
    Всё было просто великолепно!
    Всё было просто великолепно!
  • Е
    Елена
    13 июня 2023
    Последняя неделя жизни Христа
    Хочу выразить огромную благодарность от нашей семьи Светлане за прекрасную экскурсию. Мы с мужем были в Иерусалиме третий раз, привезли
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    дочь. Несмотря на это, было много новой и интересной для нас информации и мест. В предыдущие 2 раза ни один экскурсовод не давал столько информации! Светлана провела нас не массовыми маршрутами, при этом побывав во всех достопримечательностях! Обязательно приедем на бОльшее количество времени и обратимся только к Светлане!

  • A
    Alexei
    7 мая 2023
    По следам Иисуса Христа в Иерусалиме
    Очень интересный тур! Орна - очень интересный рассказчик! Объем знаний, которым делиться Орна просто поражает! Всем рекоммендую туры с Орной в Израиле!
  • М
    Максим
    20 марта 2023
    Последняя неделя жизни Христа
    Благодарим Светлану! Интересная экскурсия, было легко общаться, узнали самое интересное и нужное!
  • О
    Олег
    4 января 2023
    По следам Иисуса Христа в Иерусалиме
    Если вы хотите получить по максимуму то выбирайте эту экскурсию. Вы просто переноситесь во времена нового завета. И еще кое что, Орна спасибо за ценовую политику (value for money).

Ответы на вопросы от путешественников по Иерусалиму в категории «Львиные ворота»

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  6. Гефсиманский сад
  7. Еврейский квартал
  8. Крестный путь Иерусалим
Сколько стоит экскурсия по Иерусалиму в июне 2024
Сейчас в Иерусалиме в категории "Львиные ворота" можно забронировать 3 экскурсии от 250 до 300 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 97 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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