1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Узнать Иерусалим за 3 часа: путешествие по Старому городу
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иерусалима, где каждый камень дышит историей. За три часа вы увидите и узнаете о главных святынях
Начало: Яффские ворота
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
По следам Иисуса Христа в Иерусалиме
От места рождения до распятия и воскрешения - экскурсия по священным памятникам христианской религии
Начало: На остановке трамвая у Дамасских ворот
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€300 за всё до 10 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
Последняя неделя жизни Христа: экскурсия по святым местам Иерусалима
Пройдите по Виа Долороса, исследуя ключевые моменты последней недели жизни Иисуса Христа в компании опытного гида
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
350€298 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия21 апреля 2024Посчастливилось познакомиться с прекрасным гидом и душевной женщиной Светланой! Были в составе одной семьи, было интересно, познавательно и увлекательно, как
- РРаиса2 апреля 2024Прекрасная экскурсия, великолепный гид! Давно хотели пройти улицами старого Иерусалима, но только своей семьёй и в сопровождении глубоко знающего историю города
- ТТатьяна21 марта 2024Заказывали экскурсию у Светланы, остались очень довольны. Интересно, познавательно. Светлана помогла с трансфером, за что ей особая благодарность.
- ИИрина12 марта 2024Это было потрясающе! Много раз была в Иерусалиме, но после экскурсии Светланы поняла, что на самом деле до этого момента
- ДДмитрий11 августа 2023Всё было просто великолепно!
- ЕЕлена13 июня 2023Хочу выразить огромную благодарность от нашей семьи Светлане за прекрасную экскурсию. Мы с мужем были в Иерусалиме третий раз, привезли
- AAlexei7 мая 2023Очень интересный тур! Орна - очень интересный рассказчик! Объем знаний, которым делиться Орна просто поражает! Всем рекоммендую туры с Орной в Израиле!
- ММаксим20 марта 2023Благодарим Светлану! Интересная экскурсия, было легко общаться, узнали самое интересное и нужное!
- ООлег4 января 2023Если вы хотите получить по максимуму то выбирайте эту экскурсию. Вы просто переноситесь во времена нового завета. И еще кое что, Орна спасибо за ценовую политику (value for money).
Ответы на вопросы от путешественников по Иерусалиму в категории «Львиные ворота»
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