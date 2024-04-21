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ничего толком не видела и не знала! Грамотно и очень логично выстроен маршрут. Чётко выверено время, чтобы не уткнуться нигде в закрытые двери или не попасть в километровые очереди. Предусмотрены все остановки для отдыха и перекуса. Но главное, Света безумно интересно рассказывает! Мы сами с моей крестницей неплохо знаем и Ветхий, и Новый завет, но подача материала была настолько захватывающей и настолько гид хорошо знает различные нюансы библии, историю Израиля, историю разных религий и научные исследования по теме, что наш багаж знаний потяжелел раза в 3! Надо также отметить отличную речь и безупречную подачу. Кроме того, гид не бубнит заученную экскурсию монотонно себе под нос, а именно общается с тобой, отвечает на все вопросы, чувствует твои настроения и подстраивает под тебя свой рассказ. Первый день наша пешая экскурсия длилась с 9:30 до 17:00. Мы вообще не устали! И даже девочка-подросток к концу была бодра, весела и очень довольна. Второй день у нас было всего полдня, и нам было очень жаль расставаться. Светлана деликатный, весёлый и очень отзывчивый человек. Ещё до нашего приезда помогла нам решить несколько важных вопросов, без Светланы мы бы точно не справились. А после того, как мы уже вернулись домой, гид написала нам, уточняя, как мы добрались - это было приятно. Огромная благодарность! Очень рекомендуем гида Светлану всем, кто хочет по- настоящему открыть для себя Иерусалим. Проверьте, вы будете долго вспоминать эту прекрасную поездку.