8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Камбоджа
  2. Экскурсии

  3. Храмовый комплекс Ангкор

Разобраться в тонкостях создания древних культовых сооружений

Александр
Задать вопрос
Александр – экскурсионное агентство
Кто такие кхмеры, какую религию они исповедуют, как разобраться в их культуре, что из себя представляла древняя кхмерская империя, что она оставила после себя — все это вы узнаете после поездки в храмовый комлекс Ангкор
132 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 8 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии8 отзывов
4.88
Храмовый комплекс Ангкор
Храмовый комплекс Ангкор

Ангкор — это древняя столица кхмеров, это был самый большой город Юго-Восточной Азии на протяжении нескольких веков. Сегодня Ангкор — один из самых больших в мире храмовых комплексов. Здесь есть на что посмотреть! На территории около двухсот квадратных километров в разные времена было построено почти двести культовых сооружений. Мы покажем вам 10 самых известных и популярных храмов XII-XVI веков и разберемся в тонкостях создания индуистского храма-горы, где здесь обитают боги и какова история комлекса. В XV веке он был заброшен, а европейцы его открыли для себя в 1860 году и были потрясены увиденным. Надеемся, что и вы останетесь под впечатлением!

Мы заберем вас на машине от того места, где вы остановились, и отправимся из Сием Рипа в Ангкор – ехать нам недолго, храмовый комплекс находится в 5 километрах от города.

Включено в тур: сопровождение русскоязычного гида-кхмера, авто Toyota Camry (до 2-3 человек) или 12 местный минибас с кондиционером (от 3-4 человек), трансфер из/в отель.

Не включено в тур: входной билет (37$/чел, детям до 12 лет – бесплатно), питание.

Храмовый комплекс Ангкор
Храмовый комплекс Ангкор
Храмовый комплекс Ангкор
Храмовый комплекс Ангкор

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Александр
Александр
Здравствуйте! Мы агентство, проводим индивидуальные и групповые экскурсии по всему Королевству, помогаем с бронированием отелей, организуем трансферы (такси) и многое другое.
Напишите мне

8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

22 января 2020
Потрясающая экскурсия. Гид Висот молодец, знает и очень любит свое дело. Очень рады, что поехали именно в составе этой экскурсии.
13 января 2020
Отлично организовано. Гид на постоянном контакте. Старается ответить на все вопросы и пожелания. Гибкое расписание. Нам понравилось.
8 ноября 2019
Посетили данную экскурсию 2 ноября. Все было организовано на отличном уровне. Гид Лин подробно рассказал о основных храмах и об истории страны. Нам всё понравилось. Будем рекомендовать своим друзьям.
Елизавета
13 февраля 2019
Легенды, история, религия, жизнь местных жителей все это мы узнали из увлекательного рассказа нашего гида! Без экскурсии в Ангкоре делать нечего, самостоятельно очень сложно уловить все делали и разобраться со всеми тонкостями древней постройки. Спасибо Александру за организацию!
17 января 2019
Учитывая. что заказывали экскурсию с русскоговорящим гидом в высокий сезон за два дня до начала экскурсии, то считаю, что качество было на высоком уровне. У нас был гид Саванара, неплохо говорила по русски и хорошо знала материал. Когда удалось ее разговорить, рассказала много интересного.
29 марта 2018
Это была одна из лучших экскурсий за путешествие по Юго-Восточной Азии. Гид предусмотрительно приехал познакомиться с нами накануне поездки (т.к. выезд был намечен на раннее утро). Владение русским языком и безупречная подача материала была на очень высоком уровне. остались только самые приятные впечатление и от Ангкор-Вата на восходе, и от гида.
19 марта 2018
Хотим высказать огромную благодарность нашему гиду Висоту. Нам понравилось все: как Висот выстроил саму экскурсию, содержание, факты, отношение к истории страны, ее культуре. Особое восхищение вызвал уровень владения русским языком нашего гида. Нам было приятно пообщаться на разные темы. Мы убедились ещё раз в том, что знакомство с городом и его достопримечательностями нужно начинать только в компании профессионалов!
24 декабря 2016
Потрясающая экскурсия. Интересно всем!

Александр проводит ещё 1 экскурсию

Озеро Тонлесап и деревня на сваяхОзеро Тонлесап и деревня на сваяхОзеро Тонлесап и деревня на сваях
140 за экскурсию
4 часа
2 отзыва
Прокатиться на деревянной лодке по «улицам» и исследовать жизнь необычной деревушки
На затопляемой равнине озера Тонлесап находится удивительная деревня, дома которой стоят на сваях прямо в воде. Здесь, вдали от цивилизации живет народ кхмеров. Деревянная лодка провезет вас по каналам — вы увидите вблизи быт жителей, узнаете, как проходит их день, и услышите любопытные факты о камбоджийской деревне.

Выбирайте и другие экскурсии в Сием Реапе

За городомНа автомобилеИстория и архитектураВсеСо скидкойОбзорныеНеобычные маршрутыИндивидуальные