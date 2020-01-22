8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Ангкор — это древняя столица кхмеров, это был самый большой город Юго-Восточной Азии на протяжении нескольких веков. Сегодня Ангкор — один из самых больших в мире храмовых комплексов. Здесь есть на что посмотреть! На территории около двухсот квадратных километров в разные времена было построено почти двести культовых сооружений. Мы покажем вам 10 самых известных и популярных храмов XII-XVI веков и разберемся в тонкостях создания индуистского храма-горы, где здесь обитают боги и какова история комлекса. В XV веке он был заброшен, а европейцы его открыли для себя в 1860 году и были потрясены увиденным. Надеемся, что и вы останетесь под впечатлением!
Мы заберем вас на машине от того места, где вы остановились, и отправимся из Сием Рипа в Ангкор – ехать нам недолго, храмовый комплекс находится в 5 километрах от города.
Включено в тур: сопровождение русскоязычного гида-кхмера, авто Toyota Camry (до 2-3 человек) или 12 местный минибас с кондиционером (от 3-4 человек), трансфер из/в отель.
Не включено в тур: входной билет (37$/чел, детям до 12 лет – бесплатно), питание.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Потрясающая экскурсия. Гид Висот молодец, знает и очень любит свое дело. Очень рады, что поехали именно в составе этой экскурсии.
Elena
13 января 2020
Отлично организовано. Гид на постоянном контакте. Старается ответить на все вопросы и пожелания. Гибкое расписание. Нам понравилось.
Владимир
8 ноября 2019
Посетили данную экскурсию 2 ноября. Все было организовано на отличном уровне. Гид Лин подробно рассказал о основных храмах и об истории страны. Нам всё понравилось. Будем рекомендовать своим друзьям.
Елизавета
13 февраля 2019
Легенды, история, религия, жизнь местных жителей все это мы узнали из увлекательного рассказа нашего гида! Без экскурсии в Ангкоре делать нечего, самостоятельно очень сложно уловить все делали и разобраться со всеми тонкостями древней постройки. Спасибо Александру за организацию!
Татьяна
17 января 2019
Учитывая. что заказывали экскурсию с русскоговорящим гидом в высокий сезон за два дня до начала экскурсии, то считаю, что качество было на высоком уровне. У нас был гид Саванара, неплохо говорила по русски и хорошо знала материал. Когда удалось ее разговорить, рассказала много интересного.
Максим
29 марта 2018
Это была одна из лучших экскурсий за путешествие по Юго-Восточной Азии. Гид предусмотрительно приехал познакомиться с нами накануне поездки (т.к. выезд был намечен на раннее утро). Владение русским языком и безупречная подача материала была на очень высоком уровне. остались только самые приятные впечатление и от Ангкор-Вата на восходе, и от гида.
Лариса
19 марта 2018
Хотим высказать огромную благодарность нашему гиду Висоту. Нам понравилось все: как Висот выстроил саму экскурсию, содержание, факты, отношение к истории страны, ее культуре. Особое восхищение вызвал уровень владения русским языком нашего гида. Нам было приятно пообщаться на разные темы. Мы убедились ещё раз в том, что знакомство с городом и его достопримечательностями нужно начинать только в компании профессионалов!
Прокатиться на деревянной лодке по «улицам» и исследовать жизнь необычной деревушки
На затопляемой равнине озера Тонлесап находится удивительная деревня, дома которой стоят на сваях прямо в воде. Здесь, вдали от цивилизации живет народ кхмеров. Деревянная лодка провезет вас по каналам — вы увидите вблизи быт жителей, узнаете, как проходит их день, и услышите любопытные факты о камбоджийской деревне.