8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Кто такие кхмеры, какую религию они исповедуют, как разобраться в их культуре, что из себя представляла древняя кхмерская империя, что она оставила после себя — все это вы узнаете после поездки в храмовый комлекс Ангкор

Ангкор — это древняя столица кхмеров, это был самый большой город Юго-Восточной Азии на протяжении нескольких веков. Сегодня Ангкор — один из самых больших в мире храмовых комплексов. Здесь есть на что посмотреть! На территории около двухсот квадратных километров в разные времена было построено почти двести культовых сооружений. Мы покажем вам 10 самых известных и популярных храмов XII-XVI веков и разберемся в тонкостях создания индуистского храма-горы, где здесь обитают боги и какова история комлекса. В XV веке он был заброшен, а европейцы его открыли для себя в 1860 году и были потрясены увиденным. Надеемся, что и вы останетесь под впечатлением!

Мы заберем вас на машине от того места, где вы остановились, и отправимся из Сием Рипа в Ангкор – ехать нам недолго, храмовый комплекс находится в 5 километрах от города.

Включено в тур: сопровождение русскоязычного гида-кхмера, авто Toyota Camry (до 2-3 человек) или 12 местный минибас с кондиционером (от 3-4 человек), трансфер из/в отель.

Не включено в тур: входной билет (37$/чел, детям до 12 лет – бесплатно), питание.