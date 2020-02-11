2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Аутентичная деревня

Название Кампонг Пхлуг переводится как «Гавань Бивней»: в прошлом здесь активно торговали живыми слонами. А сегодня это три необычные деревни, дома которых стоят над водой. Чтобы понаблюдать за повседневной жизнью кхмеров, живущих в столь удивительных для европейца условиях, мы сядем в компактную и маневренную лодку и проплывем по главной улице деревни. Вы узнаете об их традициях и обычаях жителей, о жизни на озере — и услышите историю деревушки.

Затопленный лес в сезон дождей

Деревня окружена мангровыми лесами, которые служат жилищем множеству разнообразных животных. В «сезон воды» (июль — февраль) из большой лодки вы можете пересесть в маленькое каноэ и исследовать затопленные леса в сопровождении местных лодочников. А наш гид поможет договориться с ними.