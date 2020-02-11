2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Прокатиться на деревянной лодке по «улицам» и исследовать жизнь необычной деревушки

Александр
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Александр – экскурсионное агентство
На затопляемой равнине озера Тонлесап находится удивительная деревня, дома которой стоят на сваях прямо в воде.

Здесь, вдали от цивилизации живет народ кхмеров.

Деревянная лодка провезет вас по каналам — вы увидите вблизи быт жителей, узнаете, как проходит их день, и услышите любопытные факты о камбоджийской деревне.
140 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 8 человек
Встреча в вашем отеле
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Озеро Тонлесап и деревня на сваях
Озеро Тонлесап и деревня на сваях

Что вас ожидает

Аутентичная деревня
Название Кампонг Пхлуг переводится как «Гавань Бивней»: в прошлом здесь активно торговали живыми слонами. А сегодня это три необычные деревни, дома которых стоят над водой. Чтобы понаблюдать за повседневной жизнью кхмеров, живущих в столь удивительных для европейца условиях, мы сядем в компактную и маневренную лодку и проплывем по главной улице деревни. Вы узнаете об их традициях и обычаях жителей, о жизни на озере — и услышите историю деревушки.

Затопленный лес в сезон дождей
Деревня окружена мангровыми лесами, которые служат жилищем множеству разнообразных животных. В «сезон воды» (июль — февраль) из большой лодки вы можете пересесть в маленькое каноэ и исследовать затопленные леса в сопровождении местных лодочников. А наш гид поможет договориться с ними.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из русскоязычных гидов нашей команды
  • Купание не предусмотрено

Что входит, а что — нет

  • Включено: трансфер на автомобиле или минибасе с кондиционером (около получаса в одну сторону), катание на лодке по деревне (около 1,5 часов)
  • Отдельно оплачивается катание по затопленному лесу на каноэ в сезон дождей (с сентября до февраля): 10$/чел.
Озеро Тонлесап и деревня на сваях
Озеро Тонлесап и деревня на сваях
Озеро Тонлесап и деревня на сваях
Озеро Тонлесап и деревня на сваях
Озеро Тонлесап и деревня на сваях
Озеро Тонлесап и деревня на сваях
Озеро Тонлесап и деревня на сваях
Озеро Тонлесап и деревня на сваях

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в вашем отеле.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Александр
Александр
Здравствуйте! Мы агентство, проводим индивидуальные и групповые экскурсии по всему Королевству, помогаем с бронированием отелей, организуем трансферы (такси) и многое другое.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

11 февраля 2020
Александр организовал для нас экскурсию на озеро Тонлесап и в Ангкор, а также помог с трансфером в Таиланд. Все прошло отлично, гиды мне и нашей группе понравились.
Рекомендую!
12 января 2020
Удивительная экскурсия, которая погружает в культуру и быт народа кхмеров. Гид Линь с первых минут в машине приковал наше внимание, слушали его с открытыми ртами, очень интересные факты о Камбодже и её народе - рассказ органично включал в себя историю, быт, обычаи, культуру, ценности, развитие страны. Линь - камбоджиец, с прекрасным знанием русского языка, учившийся у нас в России в институте в период СССР, от этого было только интереснее общаться с гидом, для нас это уникальный опыт, Линь - просто кладезь информации, до последних минут делился с нами особенностями своей страны, расставались с ним как близкие люди. Само озеро и деревня на сваях произвела неизгладимое впечатление - многое переосмыслили в жизни. Мангровые леса на озере очень красивые и необычные. Экскурсия также включала в себя посещение крокодиловой фермы, общение с местными жителями из деревни, посещение школы в деревне, прекрасного храма. Организация и транспорт также на высшем уровне. Остались в необычайном восторге от экскурсии! Спасибо огромное, Линь!

Александр проводит ещё 1 экскурсию

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