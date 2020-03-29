О коронавирусе в Канаде на 29 марта 2020

Статистика заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Канаде на сегодня по данным 29 марта 2020: 5655 заражено, 61 умер, 508 выздоровело. Последние новости связаные с вирусом в Канаде, графики по дням с текущими изменениями и сравнением с другими странами мира Статистика заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Канаде на сегодня по данным 29 марта 2020: 5655 заражено, 61 умер, 508 выздоровело. Последние новости связаные с вирусом в Канаде, графики по дням с текущими изменениями и сравнением с другими странами мира

Заразились в Канаде за всё время 5655 +79 за 29 марта 2020 Выздоровели 508 +42 Умерли 61 Летальность 1.1% В критическом состоянии 120

Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек 11 марта 2020 года Всемираня Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта, объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%

Каждый день в мире заражаются тысячи людей, на 29 марта 2020 вирусом заразились 683 694 человек на земле. При этом в Канаде находится 0.83% (5655 человек) от всех подтвержденных заболевших в мире, 120 из них в критическом состоянии, 61 умерло, 508 выздоровело, а всего инфицированных осталось 5086 человек. Самого первого зараженного человека в Канаде выявили 24 января 2020 года

Подтвержденные случаи заражения коронавирусом в Канаде

В некоторых городах введён карантин, из дома можно выйти только по веской причине, иначе может быть наложен штраф. Зараженных перевозят в специальные больницы, где за больными наблюдают врачи и при необходимости в самых тяжелых случаях, подключают их к аппаратам ИВЛ — искусственная вентиляция легких. В самых легких случаях некоторым разрешено находится дома на самоизоляции Сейчас весь мир учится объединятся и помогать друг другу. Ученые разрабатывают вакцину и лекарства. На данный момент смертность во всём мире составляет 4.7%. При этом большая часть это пожелые люди и больные люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью. Большую опасность инфекция приобрела в частности из-за своего длительного инкубационного периода и сложности тестирования. Тем самым вирус долго не даёт о себе знать, а зараженный в это время общается с другими не ведая о том, что распространяет вирус

Ежедневная статистика по зараженным, умершим и выздоровившим в Канаде

Многие страны закрыли свои границы, авиаперелеты, только в Европе, за последние дни снизились на 75%, глобальная экономика терпит огромные убытки, сфера туризма практически сошла до 0. Земля за это время немного экологически очистилась, некоторые самые загрязненные города за долгое время стали видны из космоса, воздух стал чище, реки и моря так же очищаются во время меньшего использования заводов и транспорта из-за панденмии, даже в Венеции каналы стали прозрачными, экостистема восстанваливется. Может после победы над вирусом, мы немного задумаемся...

Статистика в таблице по зараженным на территории Канады по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням Дата Заразилось Умерло Летальность Выздоровело Осталось зараженных 29 мар 2020 565579 61 — 50842 ▲ 5086+37 28 мар 2020 5576894 617 0.14% 466210 ▲ 5049+677 27 мар 2020 4682640 5416 0.37% 25672 ▲ 4372+552 26 мар 2020 4042791 388 0.21% 1841 ▲ 3820+782 25 мар 2020 3251461 304 0.13% 18373 ▲ 3038+384 24 мар 2020 2790702 261 0.04% 110100 ▲ 2654+601 23 мар 2020 2088619 254 0.19% 10 ▲ 2053+615 22 мар 2020 1469192 212 0.14% 10 ▲ 1438+190 21 мар 2020 1277334 197 0.56% 101 ▲ 1248+326 20 мар 2020 943143 123 0.33% 9 ▲ 922+140 19 мар 2020 800143 91 0.13% 9 ▲ 782+142 18 мар 2020 657179 83 0.47% 9 ▲ 640+176 17 мар 2020 47863 51 0.22% 9 ▲ 464+62 16 мар 2020 415163 43 0.75% 91 ▲ 402+159 15 мар 2020 25254 1 — 8 ▲ 243+54 14 мар 2020 1985 1 — 8 ▲ 189+5 13 мар 2020 19376 1 — 8 ▲ 184+76 12 мар 2020 1179 1 — 8 ▲ 108+9 11 мар 2020 10829 1 — 8 ▲ 99+29 10 мар 2020 792 1 — 8 ▲ 70+2 9 мар 2020 7713 11 1.47% 8 ▲ 68+12 8 мар 2020 6410 0 — 8 ▲ 56+10 7 мар 2020 545 0 — 82 ▲ 46+3 6 мар 2020 4912 0 — 6 ▲ 43+12 5 мар 2020 374 0 — 6 ▲ 31+4 4 мар 2020 333 0 — 6 ▲ 27+3 3 мар 2020 303 0 — 6 ▲ 24+3 2 мар 2020 273 0 — 6 ▲ 21+3 1 мар 2020 244 0 — 6 ▲ 18+4 29 фев 2020 206 0 — 6 ▲ 14+6 28 фев 2020 141 0 — 6 ▲ 8+1 27 фев 2020 132 0 — 63 ▼ 7-1 25 фев 2020 111 0 — 3 ▲ 8+1 24 фев 2020 101 0 — 3 ▲ 7+1 21 фев 2020 91 0 — 32 ▼ 6-1 17 фев 2020 81 0 — 1 ▲ 7+1 12 фев 2020 7 0 — 11 ▼ 6-1 7 фев 2020 72 0 — 0 ▲ 7+2 5 фев 2020 51 0 — 0 ▲ 5+1 31 янв 2020 42 0 — 0 ▲ 4+2 28 янв 2020 21 0 — 0 ▲ 2+1 26 янв 2020 11 0 — 0 ▲ 1+1 Показать всю таблицу

Разница по выздоровевшим и заболевшим по дням

Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ

Мыть и обрабатывать руки;

Кашлять и чихать только в салфетку, ладошки, согнутый логоть. При этом необходимо как можно скорее безопасно для окружающих избавиться от салфетки, обработать одежду и вымыть руки;

Не прикасаться руками к слизистым, таким как рот, нос или глаза;

Надевать медицинскую маску при контакте с больными и кашляющими людьми, а так же самим больным, чтобы снизить распыление в воздухе вирусов. Здесь так же нужно понимать, что знать, болеет ли человек или нет — очень сложно, так как вирус может быть в инкубационном периоде. Поэтому в Китае, например, абсолютно все гражадане обязаны были носить маски;

Держаться на дистанции от других людей, не менее метра, мы рекоммендуем соблюдать дистанцию побольше;

Не пользоваться общественных транспортом;

Выходить из дома только в случаях крайней необходимости;

Чаще обрабатывать дома предметы и вещи, а так же делать влажную уборку дизенфицирующими средствами.

10 стран где больше всего текущих больных на 29 марта 2020

Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, BNO, Worldometer

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