Самое интересное в Алматы

Погрузитесь в атмосферу Алматы: архитектура, музеи и базары ждут вас. Узнайте больше о культуре и истории города в мини-группе
Экскурсия по Алматы предлагает уникальную возможность познакомиться с культурой и историей города.

Посетители увидят Центральный государственный музей, смогут подняться на холм Кок-Тобе, полюбоваться панорамой города, осмотреть здания в стиле конструктивизма и сталинской архитектуры.

В программе также прогулка по парку имени 28 гвардейцев-панфиловцев и посещение Зелёного базара, где можно попробовать местные деликатесы. Экскурсия проходит в комфортном минивэне с остановками у ключевых достопримечательностей
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Познакомьтесь с культурой казахов
  • 🏞️ Полюбуйтесь панорамой с Кок-Тобе
  • 🏙️ Исследуйте архитектуру Алматы
  • 🛍️ Посетите Зелёный базар
  • 🎨 Узнайте историю города
Самое интересное в Алматы
Самое интересное в Алматы
Самое интересное в Алматы
Ближайшие даты:
17
фев18
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фев23
фев
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30

Что можно увидеть

  • Центральный государственный музей
  • Кок-Тобе
  • Площадь Республики
  • Парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев
  • Зелёный базар

Описание экскурсии

  • Вы познакомитесь с культурными особенностями и характером казахов в Центральном государственном музее
  • При желании вместо похода в музей вы подниметесь по канатной дороге на холм Кок-Тобе и полюбуетесь городом с панорамной площадки
  • Осмотрите здания в стиле конструктивизма на площади Республики
  • Пройдёте по району сталинской архитектуры, где в советскую эпоху жила казахская интеллигенция
  • Прогуляетесь по парку имени 28 гвардейцев-панфиловцев в историческом центре
  • Увидите сохранившиеся с царских времён дом офицерского собрания, Вознесенский собор, Штаб войск, Верненское мужское училище
  • Посетите памятные места: Мемориал Славы и Аллею Глав государств
  • Попадёте на центральный восточный рынок — Зелёный базар. Вот где царит буйство красок и ароматов! При желании попробуете местные деликатесы и купите гостинцы, например, в фирменном магазине Алматинской кондитерской фабрики

Вы узнаете:

  • какой фрукт роднит Алматы и Нью-Йорк
  • как нужно себя вести в «обжорных рядах»
  • почему этот город перестал быть «Верным»
  • почему один из районов называют «Золотым квадратом»

Организационные детали

  • Часть экскурсии проходит на комфортабельном минивэне или микроавтобусе Mercedes Sprinter, Hyundai Starex или Toyota Alphard. Мы сделаем остановки для осмотра площади Республики, у театра оперы и балета им. Абая, у парка имени 28 гвардейцев-панфиловцев, на Зелёном Базаре
  • Дополнительно оплачиваются билеты в музей — 100 ₽ с человека. Экскурсия в музее проходит в 2 залах и длится около 45 минут. Вместо музея можно подняться на холм Кок-Тобе по канатной дороге, стоимость билета — 1250 ₽ с человека
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Возможно провести экскурсию для группы 7-15 человек за доплату — 3640 руб. /чел.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Центрального Государственного музея
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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2
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О
5 ноя 2024
Прекрасная экскурсия с великолепным экскурсоводом на комфортном автомобиле. Именно то, что мы хотели! Экскурсия проходила на автомобиле с остановками и пешеходными прогулками. Татьяна очень увлекательно, содержательно, но не утомительно, рассказала историю города и Казахстана. Мы увидели все самое интересное и красивое. Сразу поняли, что Татьяна -профессионал, который очень хорошо знает историю страны. Рекомендуем.

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