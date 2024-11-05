О Ольга

Прекрасная экскурсия с великолепным экскурсоводом на комфортном автомобиле. Именно то, что мы хотели! Экскурсия проходила на автомобиле с остановками и пешеходными прогулками. Татьяна очень увлекательно, содержательно, но не утомительно, рассказала историю города и Казахстана. Мы увидели все самое интересное и красивое. Сразу поняли, что Татьяна -профессионал, который очень хорошо знает историю страны. Рекомендуем.