Экскурсия по Алматы предлагает уникальную возможность познакомиться с культурой и историей города.
Посетители увидят Центральный государственный музей, смогут подняться на холм Кок-Тобе, полюбоваться панорамой города, осмотреть здания в стиле конструктивизма и сталинской архитектуры.
В программе также прогулка по парку имени 28 гвардейцев-панфиловцев и посещение Зелёного базара, где можно попробовать местные деликатесы. Экскурсия проходит в комфортном минивэне с остановками у ключевых достопримечательностей
Посетители увидят Центральный государственный музей, смогут подняться на холм Кок-Тобе, полюбоваться панорамой города, осмотреть здания в стиле конструктивизма и сталинской архитектуры.
В программе также прогулка по парку имени 28 гвардейцев-панфиловцев и посещение Зелёного базара, где можно попробовать местные деликатесы. Экскурсия проходит в комфортном минивэне с остановками у ключевых достопримечательностей
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Познакомьтесь с культурой казахов
- 🏞️ Полюбуйтесь панорамой с Кок-Тобе
- 🏙️ Исследуйте архитектуру Алматы
- 🛍️ Посетите Зелёный базар
- 🎨 Узнайте историю города
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30
Что можно увидеть
- Центральный государственный музей
- Кок-Тобе
- Площадь Республики
- Парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев
- Зелёный базар
Описание экскурсии
- Вы познакомитесь с культурными особенностями и характером казахов в Центральном государственном музее
- При желании вместо похода в музей вы подниметесь по канатной дороге на холм Кок-Тобе и полюбуетесь городом с панорамной площадки
- Осмотрите здания в стиле конструктивизма на площади Республики
- Пройдёте по району сталинской архитектуры, где в советскую эпоху жила казахская интеллигенция
- Прогуляетесь по парку имени 28 гвардейцев-панфиловцев в историческом центре
- Увидите сохранившиеся с царских времён дом офицерского собрания, Вознесенский собор, Штаб войск, Верненское мужское училище
- Посетите памятные места: Мемориал Славы и Аллею Глав государств
- Попадёте на центральный восточный рынок — Зелёный базар. Вот где царит буйство красок и ароматов! При желании попробуете местные деликатесы и купите гостинцы, например, в фирменном магазине Алматинской кондитерской фабрики
Вы узнаете:
- какой фрукт роднит Алматы и Нью-Йорк
- как нужно себя вести в «обжорных рядах»
- почему этот город перестал быть «Верным»
- почему один из районов называют «Золотым квадратом»
Организационные детали
- Часть экскурсии проходит на комфортабельном минивэне или микроавтобусе Mercedes Sprinter, Hyundai Starex или Toyota Alphard. Мы сделаем остановки для осмотра площади Республики, у театра оперы и балета им. Абая, у парка имени 28 гвардейцев-панфиловцев, на Зелёном Базаре
- Дополнительно оплачиваются билеты в музей — 100 ₽ с человека. Экскурсия в музее проходит в 2 залах и длится около 45 минут. Вместо музея можно подняться на холм Кок-Тобе по канатной дороге, стоимость билета — 1250 ₽ с человека
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Возможно провести экскурсию для группы 7-15 человек за доплату — 3640 руб. /чел.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Центрального Государственного музея
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Алматы
Провели экскурсии для 80 туристов
Здравствуйте! Мы Татьяна и Роман — профессиональные гиды и алматинцы в третьем поколении, влюблённые в родной город. С 2010 года проводим экскурсии на русском и английском языках. Вас ждут нескучные рассказы о наших живописных местах с продуманным использованием исторических фактов.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
5 ноя 2024
Прекрасная экскурсия с великолепным экскурсоводом на комфортном автомобиле. Именно то, что мы хотели! Экскурсия проходила на автомобиле с остановками и пешеходными прогулками. Татьяна очень увлекательно, содержательно, но не утомительно, рассказала историю города и Казахстана. Мы увидели все самое интересное и красивое. Сразу поняли, что Татьяна -профессионал, который очень хорошо знает историю страны. Рекомендуем.
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