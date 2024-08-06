Вы полюбуетесь потрясающими видами горных вершин и лесов и водной гладью озера-хамелеона Иссык, меняющего цвет от серо-зелёного до изумрудного. Обедать будем в живописном месте среди гор в форелевом хозяйстве. Вы сможете половить форель, и вам подадут ее с пылу с жару, или заказать блюда по меню. Вас ждет насыщенное приключение — откройте для себя изумительные уголки Алматинской области всего за один день. Вы увидите живописное озеро Иссык и сделаете оригинальные фото и видео вдали от туристических толп. Важная информация: Прошу обязательно связаться со мной после бронирования:

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