Приглашаем Вас в комфортный и невероятно красивый тур в Иле-Алатауский природный парк! Озеро Иссык — одно из самых красивых водоёмов в Алматинской области, который называют «природным бриллиантом в гранитной оправе».
В советское время здесь была отличная рекреационная зона, приезжали Хрущёв, Кунаев и другие высокие гости.
В советское время здесь была отличная рекреационная зона, приезжали Хрущёв, Кунаев и другие высокие гости.
Описание экскурсии
Вы полюбуетесь потрясающими видами горных вершин и лесов и водной гладью озера-хамелеона Иссык, меняющего цвет от серо-зелёного до изумрудного. Обедать будем в живописном месте среди гор в форелевом хозяйстве. Вы сможете половить форель, и вам подадут ее с пылу с жару, или заказать блюда по меню. Вас ждет насыщенное приключение — откройте для себя изумительные уголки Алматинской области всего за один день. Вы увидите живописное озеро Иссык и сделаете оригинальные фото и видео вдали от туристических толп. Важная информация: Прошу обязательно связаться со мной после бронирования:
+77005670887 Whats
App@a69353 Telegram • Возьмите с собой воду.
- Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.
- Обязательно возьмите с собой наличные деньги.
Ежедневно в 9:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Иле-Алатауский природный парк
- Озеро Иссык
- Форелевое хозяйство
Что включено
- Трансфер на протяжении всего пути от вашего отеля
- Услуги гида или гида/водителя
Что не входит в цену
- Питание (вы можете взять перекус/обед с собой или заедем в кафе)
- Сумма на входные билеты (экосборы): 3000 тенге на 1 человека
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
- Прошу обязательно связаться со мной после бронирования:
- +77005670887 WhatsApp
- @a69353 Telegram
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Нафис
6 авг 2024
Нам понравилась экскурсия, позновательно, интересно и красиво. Наш гид, Рустем - настоящий профессионал своего дела, образован и начитан, было очень интересно слушать и смотреть объекты экскурсии. Спасибо вам, молодцы!
Ю
Юля
28 июл 2024
Спасибо за День Рождения в чудесной кампании!
В
Валентина
10 июл 2024
Очень профессиональная организация тура - со мной моментально связались, рассказали все про тур, добавили в группу и предоставили всю необходимую информацию. Водитель Бахтияр был очень приятен в общении и в течение всего дня старался сделать нашу поездку максимально комфортной и интересной. В мой следующий приезд в Алматы я буду бронировать туры в этой компании
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