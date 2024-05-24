Отправиться в мини-группе за фантастическими видами через Тургеньское ущелье и Медвежий водопад
Обсерватория вблизи Алматы — место, откуда с высоты 2600 м открывается вид на отрезок Шёлкового пути и бескрайние дали плато Ассы. Кому-то они напоминают альпийские луга.
А нам кажется, здесь намного лучше! Путь до вершины — уже захватывающее приключение, поскольку ехать нам придётся на внедорожнике по серпантину. А по пути вы увидите Тургеньский водопад и стоянки кочевников.
А нам кажется, здесь намного лучше! Путь до вершины — уже захватывающее приключение, поскольку ехать нам придётся на внедорожнике по серпантину. А по пути вы увидите Тургеньский водопад и стоянки кочевников.
Ближайшие даты:
24
мая
мая
14
июл
июл
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3 000 ₽
|Индивидуальная экскурсия
|15 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
- Дорога к обсерватории пролегает по Тургеньскому ущелью, вдоль плодовых садов и вековых хвойных деревьев. За каждым поворотом — новый захватывающий вид на горы и реки. По дороге будут попадаться стоянки кочевников — мы обсудим, как они живут и как готовятся к зимовкам.
- Мы остановимся недалеко от Тургеньского водопада, до которого пройдём пешком 20 минут. Водопад необычайно красив, высота — более 30 метров. Его ещё называют Медвежьим — мы объясним, откуда взялось это название.
- Приехав к обсерватории, осмотрим её снаружи. Доступ внутрь, к сожалению, запрещён, поскольку это стратегический объект. Вы узнаете, как появилась обсерватория и что в ней изучают. Полюбуетесь видами вокруг — они поистине фантастические! Погуляете по плато Ассы среди пейзажей, напоминающих альпийские луга, и по желанию пообедаете на свежем воздухе.
Расписание:
07:30 – 08:00 — сбор и выезд из Алматы
09:30 — прибытие на водопад, прогулка
11:00 — выезд
12:30 — прибытие на плато к обсерватории
13:00 — обед
14:00 — прогулка
16:00 — выезд в город
18:00 — прибытие в Алматы
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
- В стоимость включены: трансфер на 7-местном внедорожном минивэне Mitsubishi Delica, услуги гида, аптечка, питьевая вода
- Можем организовать экскурсию в индивидуальном формате в группе до 7 человек — подробности в переписке
Дополнительные расходы
- Экосбор — 1000 тенге/чел.
- Обед (его вы берёте с собой)
- Прогулка на лошадях (по желанию) — от 2000 тенге/чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на улице Демьяна Бедного
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Алматы
Всем привет! Меня зовут Дмитрий, я представитель гидов в Алматы и Алматинской области. Занимаюсь любимым делом не первый год и уверен, что со мной скучно не будет. Мы с командой предлагаем поездки в мини-группе до 7 человек — это идеальный вариант для тех, кто не любит большие компании. С нами вас ждут увлекательные путешествия среди каньонов и живописных высокогорных озёр, которые необходимо лицезреть воочию. И везде мы покажем вам отличные места для фото и видеосъёмок, где нет скопления народа.
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