К обсерватории на плато Ассы - из Алматы
Групповая экскурсия в Алматы

Отправиться в мини-группе за фантастическими видами через Тургеньское ущелье и Медвежий водопад

Обсерватория вблизи Алматы — место, откуда с высоты 2600 м открывается вид на отрезок Шёлкового пути и бескрайние дали плато Ассы. Кому-то они напоминают альпийские луга.

А нам кажется, здесь намного лучше! Путь до вершины — уже захватывающее приключение, поскольку ехать нам придётся на внедорожнике по серпантину. А по пути вы увидите Тургеньский водопад и стоянки кочевников.
К обсерватории на плато Ассы - из Алматы
К обсерватории на плато Ассы - из Алматы
К обсерватории на плато Ассы - из Алматы
Ближайшие даты:
24
мая
14
июл

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3 000 ₽
Индивидуальная экскурсия15 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

  • Дорога к обсерватории пролегает по Тургеньскому ущелью, вдоль плодовых садов и вековых хвойных деревьев. За каждым поворотом — новый захватывающий вид на горы и реки. По дороге будут попадаться стоянки кочевников — мы обсудим, как они живут и как готовятся к зимовкам.
  • Мы остановимся недалеко от Тургеньского водопада, до которого пройдём пешком 20 минут. Водопад необычайно красив, высота — более 30 метров. Его ещё называют Медвежьим — мы объясним, откуда взялось это название.
  • Приехав к обсерватории, осмотрим её снаружи. Доступ внутрь, к сожалению, запрещён, поскольку это стратегический объект. Вы узнаете, как появилась обсерватория и что в ней изучают. Полюбуетесь видами вокруг — они поистине фантастические! Погуляете по плато Ассы среди пейзажей, напоминающих альпийские луга, и по желанию пообедаете на свежем воздухе.

Расписание:

07:30 – 08:00 — сбор и выезд из Алматы
09:30 — прибытие на водопад, прогулка
11:00 — выезд
12:30 — прибытие на плато к обсерватории
13:00 — обед
14:00 — прогулка
16:00 — выезд в город
18:00 — прибытие в Алматы

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
  • В стоимость включены: трансфер на 7-местном внедорожном минивэне Mitsubishi Delica, услуги гида, аптечка, питьевая вода
  • Можем организовать экскурсию в индивидуальном формате в группе до 7 человек — подробности в переписке

Дополнительные расходы

  • Экосбор — 1000 тенге/чел.
  • Обед (его вы берёте с собой)
  • Прогулка на лошадях (по желанию) — от 2000 тенге/чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Демьяна Бедного
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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