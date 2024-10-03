2 дня
По природным достопримечательностям Алматинской области
Увидеть древнее озеро Иссык и уникальный водоём с затонувшим лесом и полюбоваться красными скалами
Начало: Алматы, у ТЦ «Достык Плаза», 09:30
26 окт в 08:00
27 окт в 08:00
66 000₽ за человека
4 дня
Тур-знакомство с Алматы и окрестностями: горные озёра, Чарынский каньон и каток «Медеу»
Расслабиться в горячих источниках, побывать в Долине замков и устроить пикник на озере Кольсай
Начало: Алматы, площадь Абая, 09:00
8 ноя в 08:00
9 ноя в 08:00
70 000₽ за человека
2 дня
Приключения в Кыргызстане: походы, посиделки у костра и каньоны с выездом из Алматы
Искупаться в Иссык-Куле, устроить киновечер под звёздами и пойти в поход по горным склонам
Начало: Алматы, парковка гипермаркета «Комфорт», проспект ...
27 окт в 05:30
28 окт в 05:30
49 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММарина3 октября 2024Ездила в конце сентября в 2дневный индивидуальный тур. Отличная организация со стороны Динары и замечательный гид Вадим. Удалось полностью погрузиться в атмосферу
- ККонстантин2 мая 2024Сбалансированный тур по окрестностям Алматы, вы увидите живописные места и познакомитесь с местной кухней. В конце тура отдых на горячих источниках!
- ВВиталий2 мая 2024Кто хочет посмотеть природные достопримечательнсти доступные из г. Алматы, можно смело рекомендовать данного организатора туура. Они это сделают на высоком профессиональном уровне. Все сделано с максимально возможным комфортом, доступном на данном маршруте.
Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «8 марта»
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