Экскурсии к поющим фонтанам в Астане

Найдено 4 экскурсии в категории «Поющие фонтаны» в Астане, цены от 715 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Знакомьтесь, Астана
Пешая
2.5 часа
213 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомьтесь, Астана
Откройте для себя уникальную историю и архитектуру Астаны в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: Хан Шатыр
«Я покажу вам парк влюбленных, Круглую площадь и живописный бульвар Нуржол с фонтанами, тюркскими скульптурами и архитектурными творениями знаменитых зодчих»
Завтра в 10:00
21 янв в 10:00
4500 ₽ за всё до 5 чел.
Вперед в будущее: аудиоэкскурсия по современной Астане
Пешая
2 часа
3 отзыва
Аудиогид
Вперед в будущее: аудиоэкскурсия по современной Астане
Погрузитесь в атмосферу Астаны, исследуя ее современные чудеса и исторические сокровища с помощью вашего смартфона
Начало: Около Хан Шатыра
«Полюбуетесь скульптурными и фонтанными группами Парка влюбленных»
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:00
715 ₽ за человека
Свидание с Астаной каждый день
Пешая
2 часа
42 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Астаной каждый день
Погрузитесь в атмосферу столицы Казахстана, исследуя её сердце вместе с опытным гидом. Познакомьтесь с культурой и историей города
Начало: На бульваре Нуржол
«Вы увидите топ-места столицы: президентскую резиденцию Ак Орда, Поющий фонтан, Парк влюбленных, Театр Оперы и балета, монументальный символ Астаны «Байтерек»»
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
21 янв в 15:15
2500 ₽ за человека
Четырехчасовая обзорная экскурсия по Астане для организованных групп
4 часа
18 отзывов
Индивидуальная
до 18 чел.
Четырехчасовая обзорная экскурсия по Астане для организованных групп
Погрузитесь в атмосферу современной Астаны на обзорной экскурсии. Узнайте о её истории и культуре, наслаждаясь видами столицы Казахстана
Начало: По договоренности
«Вы увидите здание оперы Астаны и многочисленные фонтаны Круглой площади»
Расписание: по договоренности
21 янв в 09:00
22 янв в 09:00
69 600 ₸ за всё до 18 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • U
    Ugli.smm
    21 сентября 2025
    Четырехчасовая обзорная экскурсия по Астане для организованных групп
    Прекрасная экскурсия с замечательным гидом Орал. Гид очень душевная, включенная, помимо экскурсии помогла с многими вопросами, например, забронировать стол в
    читать дальше

    ресторане с национальной кухней, который нам тоже по итогу пришелся по вкусу.

    Во время экскурсии посмотрели знаковые объекты Астаны, Орал с готовностью не только рассказывала все самое интересное, но и фотографировала нас, нам это было важно) Рекомендуем 👍🏼

  • К
    Константин
    21 сентября 2025
    Четырехчасовая обзорная экскурсия по Астане для организованных групп
    Очень интересная экскурсия про очень красивый город от очень хорошего экскурсовода!!
  • О
    Олеся
    15 апреля 2025
    Четырехчасовая обзорная экскурсия по Астане для организованных групп
    Добрый день. Отличная экскурсия. За 4 часа посмотрели знаковые достопримечательности города, в том числе Байтерек, Мечеть, Экспо, Ботанический сад, заехали
    читать дальше

    на местный рынок на гостинцами. Очень понравился наш гид Айгерим. Интересно рассказала нам про Казахстан и Астану, про достопримечательности, про историю. Очень интересно. Отдельное спасибо нашему водителю Андрею, профессионал своего дела. Всем рекомендую к посещению.

  • Н
    Наталья
    28 марта 2025
    Четырехчасовая обзорная экскурсия по Астане для организованных групп
    Нашей группе из 9 человек (5 детей и 4 взрослых) понравилась индивидуальная 4-х часовая экскурсия по Астане с гидом Даной.
    читать дальше

    Очень приятная и милая женщина. Интересно рассказывала. Много полезного узнали о столице Казахстана. Также организация всего тура была безупречной, все четко по минутам рассчитано. никаких задержек. Очень приятные впечатления от всего тура!!! Спасибо большое.

  • О
    Олеся
    26 сентября 2024
    Четырехчасовая обзорная экскурсия по Астане для организованных групп
    Астана- молодой город с небольшой пока историей.
    Индивидуальная экскурсия- комфорт при любых обстоятельствах.
    Гид Орал с водителем на Toyota Camry были вовремя
    читать дальше

    у отеля.
    Поднялись на Байтерек, где нас встретил местный экскурсовод. Орал дополняла рассказ интересными фактами. Но на мой взгляд удобнее это было сделать по завершении, не перебивая экскурсовода.
    С высоты весь город был как на ладони. Хорошо, что начали экскурсию здесь: мне так удобнее было ориентироваться потом.
    Главная мечеть Астаны- роскошь и комфорт. Орал постоянно называла цифры: высота, вес, год… все это свидетельствовало об огромном труде- проектировании и строительстве нового города-столицы.
    Экспоцентр и современное искусство- на любителя. Зато можно пофантазировать: что тебе напоминает данная скульптура?))
    Посетили площадь независимости, где Орал дала рекомендации, что еще посетить в свободный день. Честно, на любой вкус: и национальный музей, и спа-бассейн, и рестораны, и торговые центры.
    Орал сделала мне много красивых фото (я на экскурсии была одна). И, как мне кажется, мы очень подружились.
    После завершения экскурсии я прогулялись по скверу влюбленных. И прошла до Акорды. Поразило практически полное отсутствие людей.
    Очень рекомендую экскурсию для первого знакомства с городом.

  • Е
    Елена
    3 августа 2024
    Четырехчасовая обзорная экскурсия по Астане для организованных групп
    Хочу сказать спасибо году Орал за любовь к своему родному городу Целинограду-Астане и за любовь к своей профессии. Самые главные
    читать дальше

    достопримечательности нам показали, мечеть- это просто слезы от счастья, Шан-Шатыр, Золотая Ось, Байтерек, выставочный комплекс-шар Expo, и многое другое, обо всём нам рассказали и показали. Дорхану отдельное спасибо!

  • Е
    Евгения
    16 июля 2024
    Четырехчасовая обзорная экскурсия по Астане для организованных групп
    Очень понравилась экскурсия!))) Спасибо Айгерим!))
  • L
    Lukina
    16 июля 2024
    Четырехчасовая обзорная экскурсия по Астане для организованных групп
    Очень понравилась экскурсия!))) Спасибо Айгерим!))

Ответы на вопросы от путешественников по Астане в категории «Поющие фонтаны»

