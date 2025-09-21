Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомьтесь, Астана
Откройте для себя уникальную историю и архитектуру Астаны в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: Хан Шатыр
«Я покажу вам парк влюбленных, Круглую площадь и живописный бульвар Нуржол с фонтанами, тюркскими скульптурами и архитектурными творениями знаменитых зодчих»
Завтра в 10:00
21 янв в 10:00
4500 ₽ за всё до 5 чел.
Аудиогид
Вперед в будущее: аудиоэкскурсия по современной Астане
Погрузитесь в атмосферу Астаны, исследуя ее современные чудеса и исторические сокровища с помощью вашего смартфона
Начало: Около Хан Шатыра
«Полюбуетесь скульптурными и фонтанными группами Парка влюбленных»
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:00
715 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Астаной каждый день
Погрузитесь в атмосферу столицы Казахстана, исследуя её сердце вместе с опытным гидом. Познакомьтесь с культурой и историей города
Начало: На бульваре Нуржол
«Вы увидите топ-места столицы: президентскую резиденцию Ак Орда, Поющий фонтан, Парк влюбленных, Театр Оперы и балета, монументальный символ Астаны «Байтерек»»
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
21 янв в 15:15
2500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 18 чел.
Четырехчасовая обзорная экскурсия по Астане для организованных групп
Погрузитесь в атмосферу современной Астаны на обзорной экскурсии. Узнайте о её истории и культуре, наслаждаясь видами столицы Казахстана
Начало: По договоренности
«Вы увидите здание оперы Астаны и многочисленные фонтаны Круглой площади»
Расписание: по договоренности
21 янв в 09:00
22 янв в 09:00
69 600 ₸ за всё до 18 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- UUgli.smm21 сентября 2025Прекрасная экскурсия с замечательным гидом Орал. Гид очень душевная, включенная, помимо экскурсии помогла с многими вопросами, например, забронировать стол в
- ККонстантин21 сентября 2025Очень интересная экскурсия про очень красивый город от очень хорошего экскурсовода!!
- ООлеся15 апреля 2025Добрый день. Отличная экскурсия. За 4 часа посмотрели знаковые достопримечательности города, в том числе Байтерек, Мечеть, Экспо, Ботанический сад, заехали
- ННаталья28 марта 2025Нашей группе из 9 человек (5 детей и 4 взрослых) понравилась индивидуальная 4-х часовая экскурсия по Астане с гидом Даной.
- ООлеся26 сентября 2024Астана- молодой город с небольшой пока историей.
Индивидуальная экскурсия- комфорт при любых обстоятельствах.
Гид Орал с водителем на Toyota Camry были вовремя
- ЕЕлена3 августа 2024Хочу сказать спасибо году Орал за любовь к своему родному городу Целинограду-Астане и за любовь к своей профессии. Самые главные
- ЕЕвгения16 июля 2024Очень понравилась экскурсия!))) Спасибо Айгерим!))
- LLukina16 июля 2024Очень понравилась экскурсия!))) Спасибо Айгерим!))
