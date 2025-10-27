Мои заказы

Триумфальная арка «Мангилик Ел» – экскурсии в Астане

Найдено 3 экскурсии в категории «Триумфальная арка «Мангилик Ел»» в Астане, цены от 3899 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Купеческий Акмолинск
На машине
3 часа
18 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Историческое путешествие по Купеческому Акмолинску в сердце Астаны
Погрузитесь в уникальную атмосферу Старого Акмолинска, исследуя его культурное наследие и архитектурные шедевры
Начало: Адрес указывает турист-адрес отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000 ₽ за всё до 2 чел.
Рождение города будущего
На машине
4 часа
182 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия «Рождение города будущего»: Астана в архитектуре и космосе
Погрузитесь в уникальный мир архитектуры и космических технологий Астаны, где прошлое и будущее сливаются воедино
13 дек в 08:30
14 дек в 08:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Кофейный спринт по Астане на спорткаре
На машине
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
Кофейный спринт по Астане на спорткаре
Прокатиться на Volkswagen Scirocco и сделать 3 пит-стопа в аутентичных кофейнях
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3899 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    27 октября 2025
    Кофейный спринт по Астане на спорткаре
    Супер-экскурсия! За пару часов прокатились по лучшим кофейням Астаны на спорткаре, а Гид увлекательно рассказывал истории о городе, кофейной культуре и каждом месте. Вкусно, динамично и очень атмосферно! Очень рекомендуем!

Сколько стоит экскурсия по Астане в декабре 2025
Сейчас в Астане в категории "Триумфальная арка «Мангилик Ел»" можно забронировать 3 экскурсии от 3899 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 201 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
