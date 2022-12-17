Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Аудиопрогулка начнется напротив торгового центра Хан Шатыр, где вы познакомитесь с одним из самых смелых проектов студии британского архитектора Нормана Фостера. А в завершение экскурсии увидите еще одно творение его бюро — Назарбаев центр, интересное, среди прочего, самой формой сооружения.
По пути вы выясните, какая улица связывает прошлое, настоящее и будущее города. Полюбуетесь скульптурными и фонтанными группами Парка влюбленных. Расшифруете символику талисмана страны — знаменитого монумента «Астана-Байтерек». Поразитесь книжному фонду Национальной академической библиотеки.
Также вы осмотрите фасад театра Астана Опера и оцените, как удачно авторам проекта удалось вписать классические элементы в современную ткань города. А еще отыщете «цветок в степи» — он же эффектное здание центрального концертного зала «Казахстан».
Маршрут
— Назарбаев центр — Парк влюбленных — Хан Шатыр — Байтерек — ЦКЗ Казахстан — Астана Опера — Здание Национального архива — Поющие фонтаны — Произведения британского архитектора Нормана Фостера
Организационные детали
Как проходит экскурсия с аудиогидом
После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту
Отправиться на экскурсию можно в любой день и время
Экскурсию можно пройти без интернета: для этого ее необходимо скачать
Важно
Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
При заказе 1 билета вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество билетов
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
около Хан Шатыра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Астане
Провёл 1564 экскурсии для 1699 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведет вас по маршруту экскурсии с помощью GPS навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат еще и интересные загадки о городе, чтобы ваша прогулка была максимально увлекательной. Вам не нужно ждать гида или группу, чтобы пройти экскурсию, начинайте в любое время. Более 300 экскурсий по городам России доступно 24/7 (кроме экскурсий с билетами в музеи). Мы оказываем мгновенную поддержку в чате, по телефону или email.