Астана — стремительно развивающийся город, меняющийся буквально на глазах. Настоящее чудо в степи. Гуляя по окрестностям главного бульвара Казахстана Нуржол, вы узнаете, как провинциальный промышленный городок стал символом национальных достижений и перспектив. Рассмотрите новые сооружения и откроете интересные ракурсы для изучения города. А в роли вашего гида выступит приложение на смартфоне.

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Описание

Что вас ожидает

Аудиопрогулка начнется напротив торгового центра Хан Шатыр, где вы познакомитесь с одним из самых смелых проектов студии британского архитектора Нормана Фостера. А в завершение экскурсии увидите еще одно творение его бюро — Назарбаев центр, интересное, среди прочего, самой формой сооружения.

По пути вы выясните, какая улица связывает прошлое, настоящее и будущее города. Полюбуетесь скульптурными и фонтанными группами Парка влюбленных. Расшифруете символику талисмана страны — знаменитого монумента «Астана-Байтерек». Поразитесь книжному фонду Национальной академической библиотеки.

Также вы осмотрите фасад театра Астана Опера и оцените, как удачно авторам проекта удалось вписать классические элементы в современную ткань города. А еще отыщете «цветок в степи» — он же эффектное здание центрального концертного зала «Казахстан».

Маршрут

— Назарбаев центр

— Парк влюбленных

— Хан Шатыр

— Байтерек

— ЦКЗ Казахстан

— Астана Опера

— Здание Национального архива

— Поющие фонтаны

— Произведения британского архитектора Нормана Фостера

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии

Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код

Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту

Отправиться на экскурсию можно в любой день и время

Экскурсию можно пройти без интернета: для этого ее необходимо скачать

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