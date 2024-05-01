С весёлой компанией отправиться на бар-хоппинг и побороться за звание короля / королевы вечера
Познакомитесь с новыми людьми, попробуете оригинальные напитки, будете танцевать, исполнять барные трюки — и, возможно, в конце завоюете главный приз.
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Описание
Что вас ожидает
4 разноформатных заведения
Окончательный маршрут создаётся за несколько часов до бар-хоппинга: мы звоним в бары из нашего списка, узнаём их программы на вечер и выбираем самые крутые. У каждого бара есть своя фишка, атмосфера. Например, вы сможете попасть в секретный бар или ирландский паб. В следующем заведении окажетесь на концерте, а в другом вас будет ждать кикер.
Выпить и получить приз
Помимо welcome shot-ов в каждом баре, будет «борьба» за корону короля/королевы вечеринки и приз, который получит самый активный участник тура. Вам предстоит выполнить барные трюки или задания, за которые начисляются баллы. Сможете выпить шот без рук? А сделать селфи с незнакомцем? Тогда вы наш человек!
Кому подойдёт барный тур
Если вы приехали в город один или компанией, если все друзья заняты, а вы хотели сегодня потусоваться, если вы любите новые знакомства, если вы отмечаете день рождения, девичник или мальчишник… всем вам стоит прийти к нам на бар-хоппинг!
Организационные детали
- Тур для вас проведёт один из гидов нашей большой и весёлой команды
- В стоимость включён welcome shot в каждом баре (всего 4). Остальные напитки по желанию и оплачиваются отдельно.
- После тура мы пришлём вам ссылку с памятным фото-отчётом
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в одном из баров в центре города
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3.5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.