Столица Казахстана приглашает любителей тусить и зажигать! Вы оцените ночную жизнь города и посетите 4 атмосферных бара на нашей прогулке-игре. Познакомитесь с новыми людьми, попробуете оригинальные напитки, будете танцевать, исполнять барные трюки — и, возможно, в конце завоюете главный приз.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

4 разноформатных заведения

Окончательный маршрут создаётся за несколько часов до бар-хоппинга: мы звоним в бары из нашего списка, узнаём их программы на вечер и выбираем самые крутые. У каждого бара есть своя фишка, атмосфера. Например, вы сможете попасть в секретный бар или ирландский паб. В следующем заведении окажетесь на концерте, а в другом вас будет ждать кикер.

Выпить и получить приз

Помимо welcome shot-ов в каждом баре, будет «борьба» за корону короля/королевы вечеринки и приз, который получит самый активный участник тура. Вам предстоит выполнить барные трюки или задания, за которые начисляются баллы. Сможете выпить шот без рук? А сделать селфи с незнакомцем? Тогда вы наш человек!

Кому подойдёт барный тур

Если вы приехали в город один или компанией, если все друзья заняты, а вы хотели сегодня потусоваться, если вы любите новые знакомства, если вы отмечаете день рождения, девичник или мальчишник… всем вам стоит прийти к нам на бар-хоппинг!

Организационные детали