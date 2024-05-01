Тур-игра по барам Астаны

С весёлой компанией отправиться на бар-хоппинг и побороться за звание короля / королевы вечера

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Столица Казахстана приглашает любителей тусить и зажигать! Вы оцените ночную жизнь города и посетите 4 атмосферных бара на нашей прогулке-игре.

Познакомитесь с новыми людьми, попробуете оригинальные напитки, будете танцевать, исполнять барные трюки — и, возможно, в конце завоюете главный приз.
Тур-игра по барам Астаны
Тур-игра по барам Астаны
Тур-игра по барам Астаны
Тур-игра по барам Астаны
Тур-игра по барам Астаны
Тур-игра по барам Астаны
Ближайшие даты:
1
мая
2
мая
3
мая
4
мая
5
мая
6
мая
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

4 разноформатных заведения

Окончательный маршрут создаётся за несколько часов до бар-хоппинга: мы звоним в бары из нашего списка, узнаём их программы на вечер и выбираем самые крутые. У каждого бара есть своя фишка, атмосфера. Например, вы сможете попасть в секретный бар или ирландский паб. В следующем заведении окажетесь на концерте, а в другом вас будет ждать кикер.

Выпить и получить приз

Помимо welcome shot-ов в каждом баре, будет «борьба» за корону короля/королевы вечеринки и приз, который получит самый активный участник тура. Вам предстоит выполнить барные трюки или задания, за которые начисляются баллы. Сможете выпить шот без рук? А сделать селфи с незнакомцем? Тогда вы наш человек!

Кому подойдёт барный тур

Если вы приехали в город один или компанией, если все друзья заняты, а вы хотели сегодня потусоваться, если вы любите новые знакомства, если вы отмечаете день рождения, девичник или мальчишник… всем вам стоит прийти к нам на бар-хоппинг!

Организационные детали

  • Тур для вас проведёт один из гидов нашей большой и весёлой команды
  • В стоимость включён welcome shot в каждом баре (всего 4). Остальные напитки по желанию и оплачиваются отдельно.
  • После тура мы пришлём вам ссылку с памятным фото-отчётом

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в одном из баров в центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Астаны

Групповые
Пешеходные
Ночные
Летние
Гастрономические
Бары и ночная жизнь

Похожие туры из Астаны

Астана - гордость Казахстана
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
Астана - гордость Казахстана
Групповая экскурсия по основным достопримечательностям столицы
в районе Акорды
3 ноя
4 ноя
5 ноя
6 ноя
25001 750 за человека
Знакомьтесь, Астана
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
98 отзывов
Знакомьтесь, Астана
Погулять по знаковым местам города и узнать его богатую историю на дружеской экскурсии
Дом министерств
Сегодня
Завтра
3 ноя
4 ноя
3 900 за всё до 3 чел.
Современная Астана в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
2.5 часа
58 отзывов
Современная Астана в мини-группе
Оценить архитектурные доминанты города и узнать о них интересные факты
По договоренности
Сегодня
Завтра
3 ноя
4 ноя
2 300 за человека
У нас ещё много экскурсий в Астане. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Астане
ХОРОШО
🧭
ТАМ