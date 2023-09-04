Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Гурмэ-вояж по Кипру: погружение в мир кипрской кухни Приглашаем вас на незабываемое кулинарное путешествие по деревням Кипра, где каждое блюдо расскажет историю острова Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель Расписание: Ежедневно в 09:00 € 280 за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Пафос: от мифов до древней столицы - индивидуальная экскурсия из Никосии Погрузитесь в историю Кипра с экскурсией в Пафос: от древних раскопок до легендарных мест. Впечатления, которые останутся с вами навсегда Начало: Ваш отель, любой город Кипра Расписание: Ежедневно в 09:00 € 250 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 8 часов 2 отзыва Троодос - душа Кипра: индивидуальная экскурсия из Никосии Погрузитесь в атмосферу гор Троодос, посетите древние монастыри и живописные деревни. Индивидуальная экскурсия с гибким маршрутом Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель Расписание: Ежедневно € 290 за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Фирменная экскурсия от «Гида на Кипре» - Никосия и окрестности Маршрут, который полюбился многим, проведет вас через ключевые достопримечательности Никосии и её окрестностей, не утомляя длительными переходами Начало: Ваш отель, любой город Кипра Расписание: Ежедневно € 290 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 8 часов Волшебные горные деревушки Никосии: погружение в культуру Кипра Познакомьтесь с историей и культурой Кипра, посетив уникальные горные деревушки Троодоса. Индивидуальная экскурсия откроет вам мир традиций и гостеприимства Начало: Ваш отель Расписание: По договоренности от € 300 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 8 часов Православное наследие Кипра: путешествие по святыням Никосии Погрузитесь в мир древних храмов и монастырей, открывая сокровища православия на Кипре в уникальной экскурсии Начало: Ваш отель Расписание: По запросу от € 300 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 8 часов Путешествие по Национальному парку Акамас: природа, история и морские пещеры Приглашаем на незабываемое путешествие по Национальному парку Акамас с индивидуальным гидом. Вас ждут уникальные виды и исторические сокровища Начало: Ваш отель Расписание: По запросу от € 300 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 6 часов Экскурсия Магические фонтаны: лабиринт, Мыс Каво Греко и шоу фонтанов Погрузитесь в мир приключений: от лабиринта Минотавра до волшебного шоу танцующих фонтанов на восточном побережье Кипра Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель Расписание: Ежедневно в 16:30 (с мая по октябрь) от € 100 за всё до 2 чел.

Индивидуальная 8 часов Путешествие по святым обителям Никосии: Чудеса Святого Исцеления Погрузитесь в мир древних тайн и святости, посетив уникальные храмы и монастыри Никосии в рамках экскурсии Чудеса Святого Исцеления Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель Расписание: Ежедневно по согласованию € 290 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 8 часов Покоряя море и горы Никосии: от серфинга до гастрономии Присоединяйтесь к нам в путешествии, где вы научитесь серфингу, насладитесь кипрской кухней и познакомитесь с историей острова Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель Расписание: Ежедневно по согласованию € 290 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 8 часов Нектар Диониса: винная экскурсия по живописным деревням Кипра Погрузитесь в мир кипрского вина, посетив винодельческие деревни с профессиональным гидом. Великолепные пейзажи и дегустация ждут вас Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель Расписание: Ежедневно в 09:00 € 260 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 8 часов Экскурсия по вашему маршруту в Никосии: исключительное путешествие Планируйте своё путешествие по Никосии с нами! Ваш идеальный маршрут с учётом всех пожеланий и интересов Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель Расписание: Ежедневно по согласованию € 290 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 6 часов Ловля басса на Кипре с профессиональным гидом: уникальный опыт Погрузитесь в мир рыбалки на басса в Никосии. Уникальный шанс научиться у чемпиона Кипра, насладиться природой и гарантированно получить улов Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель Расписание: Ежедневно в 05:30, 15:00 € 200 за человека

Индивидуальная 6 часов Царство Посейдона: Путешествие по великолепным пляжам Кипра из Никосии Погрузитесь в красоту лучших пляжей Кипра с индивидуальной экскурсией по Никосии. Насладитесь чистыми водами и живописными видами Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель Расписание: Ежедневно в 09:00 € 220 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 8 часов Троодос - по стопам Святых Апостолов: глубокое погружение в историю Путешествие в сердце Кипра: горы Троодос, духовные святыни и вдохновляющие пейзажи ждут вас Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель Расписание: Ежедневно по согласованию € 290 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 6 часов Приключения спартанцев в Никосии: от шоколадной мастерской до верёвочного парка Забудьте о скучных экскурсиях! Приключения спартанцев - это захватывающее путешествие для всей семьи в самом сердце Кипра Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель Расписание: Ежедневно по согласованию от € 100 за всё до 2 чел.

Индивидуальная 8 часов Экскурсия для семей Остров сокровищ: Пиратские пещеры и Мост влюбленных Приглашаем на увлекательное путешествие по легендарным местам Никосии, где каждый уголок хранит свои тайны и истории Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель Расписание: Ежедневно по согласованию € 250 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 8 часов Наследие Византии в Никосии: уникальное путешествие по церквям ЮНЕСКО Погрузитесь в мир древней Византии с экскурсией по уникальным церквям Никосии, наслаждаясь культурным богатством Кипра Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель Расписание: Ежедневно в 09:00 € 250 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 8 часов Индивидуальная экскурсия «Кирения - Горький лимон» в Никосии Погрузитесь в атмосферу древнего Кипра, посетив уникальные места Никосии и Кирении. Узнайте историю замков и аббатств, наслаждаясь видами Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель Расписание: Ежедневно в любое время € 250 за человека

Индивидуальная 6 часов Экскурсия для семьи в Никосии: ослики, верблюды и морские угощения Проведите день, наполненный радостью и удивлением, в компании дружелюбных животных и вкуснейших морепродуктов в Никосии Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель Расписание: Ежедневно в 11:00 € 90 за человека

Индивидуальная 8 часов Вкусная обзорная экскурсия по Никосии: культура и кулинария Кипра Приглашаем на уникальное путешествие по Никосии, где вы не только увидите красоты Кипра, но и попробуете настоящие кипрские деликатесы Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель Расписание: Ежедневно в 09:00 € 290 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 8 часов Колоритный Кипр Начало: Лимассол, ваше место проживания Расписание: Суббота и воскресенье в 09:00 € 180 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 8 часов Экскурсия на Мыс Греко: от Лефкары до Протараса через Айя-Напу Погрузитесь в культурное наследие Кипра, посетив живописные деревни, древние храмы и великолепные природные заповедники Начало: Ваш отель Расписание: Время выезда: 9:00 – 10:00 от € 300 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 8 часов Экскурсия в Южный Троодос: святыни, горы и традиции Кипра Погрузитесь в уникальную атмосферу Кипра, посетив его святыни, горные деревушки и насладившись вкусом местных вин Начало: Ваш отель Расписание: Время выезда: 9:00 – 10:00 от € 300 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 8 часов Винно-гастрономическое путешествие по зеленым уголкам Кипра Погрузитесь в мир кипрских вкусов с экскурсией по горам Троодоса. Дегустации местных деликатесов и вин сделают ваш день незабываемым Начало: Ваш отель Расписание: Время выезда: 9:00 – 10:00 от € 350 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 8 часов Экскурсия по горному массиву Троодос: монастыри, пейзажи и традиции Погрузитесь в атмосферу Кипра с экскурсией Сердце Троодоса: горные виды, духовные святыни и неповторимые впечатления Начало: Ваш отель € 280 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 8 часов Мертвый город Фамагуста: экскурсия для семьи или друзей Погрузитесь в историю и культуру Кипра на индивидуальной экскурсии в Мертвый город Фамагуста. Посетите уникальные достопримечательности и насладитесь комфортом Начало: Ваша гостиница Расписание: Индивидуальная экскурсия с частным гидом на комфортном автомобиле € 280 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 7 часов Разделённая столица и её окрестности: индивидуальная экскурсия Путешествие по Никосии и её окрестностям: церковь Святых Киприана и Иустины, зоопарк и уникальная разделённая столица Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель Расписание: Ежедневно по согласованию € 250 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 8 часов Пять Святынь Никосии: духовное путешествие по святым местам Погрузитесь в мир древних легенд и святости, посетив уникальные святыни Никосии в рамках экскурсии Пять Святынь Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель Расписание: Ежедневно по согласованию € 280 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 8 часов Троодос - душа Кипра: индивидуальная экскурсия из Никосии Откройте для себя величественные горы Троодос, древние монастыри и живописные деревни. Погрузитесь в атмосферу Кипра Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель Расписание: Ежедневно € 280 за всё до 4 чел.