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Фамагуста

Орфеус Т.
Орфеус Т. – Гид из Пафоса
На Кипре за пределами курортных зон множество интересных мест. Давайте вместе их изучим. Как появился заброшенный город 🏙️ Фамагуста? Чем привлек античный город Саламин римлян? Как появилось христианство на острове? За один день вы найдете все ответы!
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Фамагуста
Фамагуста

Что вы увидите

  • Фамагуста
  • кафедральный собор Святого Николая
  • мечеть Ла Ла Мустафа Паши
  • Античный город Саламин (Саламис)
  • гробница Святого Варнавы
Мы отправимся навстречу восходящему солнцу, чтобы насладиться фантастическими песочными пляжами и чистыми лазурными водами восточного Кипра.
Мы посетим Фамагусту - город 🏙️ контрастов, где рядом с людным историческим центром раскинулся район, некогда принимавший множество туристов в своих фешенебельных отелях. Трагические события 1974 года превратили эту часть города в "город-призрак", опустевший и безлюдный, окруженный высокой колючей проволокой. В течение дня у нас будет возможность ознакомиться с историческим сердцем Фамагусты, прогулявшись по городу-крепости. Этот город произведет на Вас впечатление своими мощными крепостными венецианскими стенами, знаменитой башней Отелло. Также мы увидим портовые ворота Фамагусты, прогуляемся по узким улочкам города, узнаем об истории 📖 одного из самых красивых 🤩 готических храмов Кипра - кафедрального собора Святого Николая, в котором проходила церемония коронации королей, прекрасно сохранившийся храм - действующая мусульманская мечеть Ла Ла Мустафа Паши.
Далее мы посетим Античный город Саламин (Саламис). Наиболее известным памятником Саламина является великолепный гимназиум с римскими термами и амфитеатр. В центре гимназиума, окруженного мраморными колоннами, находится крытый стадион 🏟️ «палестра», где профессиональные атлеты и жители города могли заниматься спортивными упражнениями. Бани были украшены мраморными статуями богов и героев, которые частично уцелели до наших дней и были установлены археологами на постаменты. Античный театр, построенный при императоре Августе, когда-то являлся одним из самых крупных театров во всем восточном Средиземноморье и вмещал 15 000 зрителей.
В заключение нашего тура Вы увидите гробницу Святого Варнавы - первого христианского проповедника на Кипре и церковь-музей. У Вас будет также свободное время заглянуть в местные лавочки отведать восточных сладостей, насладиться ароматным восточным кофе, а также окунуться в лазурные воды саламинского побережья.
Важно! На экскурсии 🧭 обязательно иметь при себе паспорт.

Транспорт для проведения экскурсии:

    Автомобиль стандартный легковой вмещает до 4х пассажиров
    Mercedes V-class -до 7 пассажиров
    Toyota Hiace микроавтобус -до 14 пассажиров
    Что входит
    • услуги водителя-гида
    • транспорт
    Что не входит
    • личные расходы
    Начало и место завершения
    🚩 ваш отель
    Фамагуста
    Фамагуста
    Фамагуста
    Фамагуста

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Орфеус Т.
    Орфеус Т.
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    Орфеус Т. проводит ещё 4 экскурсии

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