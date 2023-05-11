За 9 часов вы увидите горы Троодос, пляжи Ларнаки, исторические места и границу двух государств в Никосии. Путешествие в мини-группе на микроавтобусе
От склонов гор Троодос до пляжей Ларнаки, от греческих мифов до истории 20 века - за 9 часов вы получите объемное представление об острове Кипр. Полюбуетесь изделиями кружевниц и улочками читать дальше
Лефкары, посетите знаковую мечеть и храм Св.
Лазаря, а также прогуляетесь по Старому городу и увидите границу двух государств в Никосии, столице Кипра.
Экскурсия проводится на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером, за рулем профессиональный водитель. Дополнительные расходы включают обед и входные билеты Архиепископа Макариуса (по желанию). Экскурсию проведет один из лицензированных гидов
4.5
10 отзывов
6 причин купить эту экскурсию
🚌 Комфортабельный микроавтобус с кондиционером
🏛️ Посещение уникальных исторических мест
🌞 Прогулка по живописным улочкам Лефкары
🕌 Визит к мечети Хала Султан Текке
✝️ Храм Святого Лазаря и его мощи
🗺️ Увидеть границу двух государств в Никосии
Что можно увидеть
Лефкара
Мечеть Хала Султан Текке
Церковь Святого Лазаря
Площадь Лидра
Старый город Никосии
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Очарование Лефкары
Наша первая остановка — одна из красивейших деревушек Кипра, которую приютили горы Троодос. Маленькая Лефкара известна далеко за пределами Кипра благодаря местным мастерицам: их искусство плести кружева, «лефкаритирико», охраняется ЮНЕСКО. Вы полюбуетесь тонкими работами кружевниц и изделиями из серебра, которыми также славится Лефкара. И просто насладитесь атмосферой, гуляя по извилистым каменным улочкам.
Ларнака: соленое озеро и святыни двух религий
Мы заедем на живописное соленое озеро, с которым связана необычная легенда, и посетим мечеть Хала Султан Текке, которая признана четвертой по значимости исламской святыней. Следом путь лежит по солнечной набережной Финикудес к церкви Святого Лазаря. Вы сможете приложиться к его мощам и попросить об исцелении, а мы расскажем историю этого храма 9 века.
Никосия — город в двух государствах
Это уникальная столица: «зеленая линия» делит ее на Республику Кипр и Турецкую Республику Северного Кипра. Как так получилось? Вы узнаете о событиях 74 года прошлого века и увидите площадь Лидра с пропускным пунктом, а также погуляете по Старому городу.
Организационные детали
Экскурсия проводится на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером. За рулем профессиональный водитель.
Дополнительные расходы: обед и входные билеты Архиепископа Макариуса (по желанию)
Экскурсию для вас проведет один из лицензированных гидов нашей команды
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Пафосе
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и пятницу в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Elmira — Организатор в Пафосе
Провёл экскурсии для 466 туристов
Приветствую путешественников, которые собираются на остров любви и красоты! Я представляю компанию и команду гидов: у нас есть экскурсии на любой вкус, во время которых вы откроете для себя красоту Кипра, познакомитесь с его историей, культурой и традициями. С нами вы отправитесь в путешествие на комфортабельном минибасе с профессиональным гидом и — я уверена — что получите огромное удовольствие!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ирина
11 мая 2023
Сухая экскурсия, Исторически гид материал знала очень хорошо, но все было очень тоскливо, чисто по фактам.
Elmira
Ответ организатора:
Ирина, добрый день. Спасибо за Ваш отзыв. Мы очень рады, что Вы остались довольны гидом (и ее знаниями) Инна лицензированный гид со стажем читать дальше
15 лет. Ведь знания гида это основное в экскурсионной поездке. Автобус был комфортабельный.
Поездка действительно обширная, тк Вы посещаете 2 самых крупных города на Кипре, плюс деревню Лефкара, весь маршрут полностью описан на сайте, со всеми его остановками.
Спасибо за отзыв.
Оксана
16 фев 2023
Спасибо Владимиру за насыщенную обзорную поездку по Кипру! Очень удобно, чтобы составить представление о стране в целом, когда приезжаешь первый раз и ограничен по времени для поездок
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Ольга
25 авг 2022
Супер экскурсия Замечательный гид Много увидели за один день, очень хорошо организована по времени. Я бы не рекомендовала для детей, т. к. по времени много времени проводишь в машине. Рекомендую попробовать мороженое на Северном Кипре, не забудьте включить камеру, мороженщик целое шоу устраивает 😊
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Svetlana
30 июня 2022
Исключительно интересный опыт!! Мне не хватило времени, на посещение Никоссии нужео большевремени, а на Северный Кипр проводить отдельнух экскурсию, может даже 2-х дневную, но совершенно точно, несколько часов точно, не хватило этих впечатлерий!
Игорь
12 мая 2022
Всё прекрасно, спасибо! Единственное, пожалуйста, придумайте, как увеличить время в Лефкаре хотя бы на полчаса!
Анна
14 окт 2021
Большое спасибо Раисе за отлично спланированную, очень интересную и познавательную экскурсию. Выполняя 2 функции сразу, и водителя, и гида, она удивительно хорошо справлялась с обеими, мы действительно узнали и увидели Кипр от А до Я!
Анна
7 окт 2021
Для первого знакомства с небольшой частью острова, самое то. Конечно, во всех локация мало свободного времени, много времени в дороге, но зато много посмотрели, много узнали. Однозначно советую, тем кто читать дальше
первый раз на острове и не за рулём. Раиса прекрасный гид и водитель. Дала массу информации вне экскурсии и про Пафос, рестораны, транспорт, жизнь киприотов. В очередной раз пользуюсь Трипстером, не подвёл. Спасибо.
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Ирина
1 сен 2021
Были сегодня на экскурсии "Кипр от А до Я" с водителем Александром. Он же был и экскурсоводом. Александр как водитель замечательный, человек не плохой. Но как экскурсовод- никакой… Сомневаюсь, что читать дальше
он является лицензированным профессиональным гидом. Было ощущение, что т. к. группа небольшая на экскурсоводе решили сэкономить, отправив одного водителя… Рассказ о достопримечательностях был минимален, не информативен, в итоге все сошло на описание соц. жизни киприотов… Один приятный бонус от Александра, он нас завез на не запланированный в экскурсии объект- женский монастырь в горах с потрясающими видами. В общем, впечатление об экскурсии неоднозначное…
K
Ksenija
21 июня 2021
Здравствуйте ребята.
Обязательно посетите эти места. Гид Раиса и водитель Панаи самые лучшие.
Все подробно расскажут все покажут. Очень хорошая подаца екскурсии и очень дружелюбный и приятный гит Раиса. Я и моя жена влюблены в Кипр.
Однозначно рекомендуем!
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Алиса
10 июня 2021
Экскурсия прошла замечательно. Всех участников гид организационно забрала от своих отелей, затем также развезла по местам проживания. На протяжении всей экскурсии гид очень увлекательно преподносила информацию, на любой вопрос мы получали ответ. У нас был довольно обширный маршрут, и поэтому дорога между остановками была длинной. Однако, не пришлось ни разу заскучать в пути. Хотелось бы поблагодарить гида за отличные впечатления)