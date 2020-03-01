Elmira проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Очарование Лефкары

Наша первая остановка — одна из красивейших деревушек Кипра, которую приютили горы Троодос. Маленькая Лефкара известна далеко за пределами Кипра благодаря местным мастерицам: их искусство плести кружева, «лефкаритирико», охраняется ЮНЕСКО. Вы полюбуетесь тонкими работами кружевниц и изделиями из серебра, которыми также славится Лефкара. И просто насладитесь атмосферой, гуляя по извилистым каменным улочкам.

Ларнака: соленое озеро и святыни двух религий

Мы заедем на живописное соленое озеро, с которым связана необычная легенда, и посетим мечеть Хала Султан Текке, которая признана четвертой по значимости исламской святыней. Следом путь лежит по солнечной набережной Финикудес к церкви Святого Лазаря. Вы сможете приложиться к его мощам и попросить об исцелении, а мы расскажем историю этого храма 9 века.

Никосия — город в двух государствах

Это уникальная столица: «зеленая линия» делит ее на Республику Кипр и Турецкую Республику Северного Кипра. Как так получилось? Вы узнаете о событиях 74 года прошлого века и увидите площадь Лидра с пропускным пунктом, а также погуляете по Старому городу.