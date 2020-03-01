Elmira проводит ещё 1 экскурсию

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Горная деревушка Лефкара, соленое озеро и мечеть в Ларнаке, церковь Св. Лазаря и Никосия

Elmira
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Elmira – экскурсионное агентство
От склонов гор Троодос до пляжей Ларнаки, от греческих мифов до непростой истории 20 века — за 9 часов вы сложите объемное представление об острове Кипр. Полюбуетесь изделиями кружевниц и улочками Лефкары, посетите знаковую мечеть и храм Св. Лазаря, а также погуляете по Старому городу и увидите границу двух государств в Никосии, столице Кипра.
45 за человека
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Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 9 часов
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча у вашего отеля в Пафосе
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Кипр от А до Я — за один день в мини-группе
Кипр от А до Я — за один день в мини-группе

Что вас ожидает

Очарование Лефкары
Наша первая остановка — одна из красивейших деревушек Кипра, которую приютили горы Троодос. Маленькая Лефкара известна далеко за пределами Кипра благодаря местным мастерицам: их искусство плести кружева, «лефкаритирико», охраняется ЮНЕСКО. Вы полюбуетесь тонкими работами кружевниц и изделиями из серебра, которыми также славится Лефкара. И просто насладитесь атмосферой, гуляя по извилистым каменным улочкам.

Ларнака: соленое озеро и святыни двух религий
Мы заедем на живописное соленое озеро, с которым связана необычная легенда, и посетим мечеть Хала Султан Текке, которая признана четвертой по значимости исламской святыней. Следом путь лежит по солнечной набережной Финикудес к церкви Святого Лазаря. Вы сможете приложиться к его мощам и попросить об исцелении, а мы расскажем историю этого храма 9 века.

Никосия — город в двух государствах
Это уникальная столица: «зеленая линия» делит ее на Республику Кипр и Турецкую Республику Северного Кипра. Как так получилось? Вы узнаете о событиях 74 года прошлого века и увидите площадь Лидра с пропускным пунктом, а также погуляете по Старому городу.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером. За рулем профессиональный водитель.
  • Дополнительные расходы: обед и входные билеты Архиепископа Макариуса (по желанию)
  • Экскурсию для вас проведет один из лицензированных гидов нашей команды
Кипр от А до Я — за один день в мини-группе
Кипр от А до Я — за один день в мини-группе
Кипр от А до Я — за один день в мини-группе
Кипр от А до Я — за один день в мини-группе
Кипр от А до Я — за один день в мини-группе
Кипр от А до Я — за один день в мини-группе
Кипр от А до Я — за один день в мини-группе
Кипр от А до Я — за один день в мини-группе
Кипр от А до Я — за один день в мини-группе
Кипр от А до Я — за один день в мини-группе

Экскурсия проводится в четверг в 08:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля в Пафосе.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Elmira
Elmira
Приветствую путешественников, которые собираются на остров любви и красоты! Я представляю компанию и команду гидов: у нас есть экскурсии на любой вкус, во время которых вы откроете для себя красоту Кипра, познакомитесь с его историей, культурой и традициями. С нами вы отправитесь в путешествие на комфортабельном минибасе с профессиональным гидом и — я уверена — что получите огромное удовольствие!
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Elmira проводит ещё 1 экскурсию

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