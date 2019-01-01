TicketsS проводит ещё 3 экскурсии

Выберите круиз, который обслуживает тех, кто желает получить действительно уникальный опыт на Средиземном море 🌊 с эксклюзивной мегаяхтой. Сядьте на борт Ocean Flyer и возьмите бокал охлажденного шампанского вместе с выпечкой на завтрак.

Ваш капитан, команда и хозяева на борту находятся в вашем распоряжении во время круиза. Вы можете заказать свой любимый коктейль, который подается вам вместе с различными орехами. Во время круиза сделайте две остановки для плавания, чтобы иметь возможность использовать маски и шноркели, а также каноэ, предоставленные вам в аренду бесплатно.

На одной из плавательных остановок будет подан обед "шведский стол", который включает в себя разнообразные мясные, рыбные и вегетарианские блюда, а также местные соусы. Освежающие фрукты 🍉 и десерты доступны после вашего обеда. По пути обратно в гавань Пафоса, встретитесь с новыми друзьями с кислым бренди и освежитесь холодным полотенцем, предоставленным вашими хозяевами, что даст вам возможность расслабиться и поразмышлять о незабываемых впечатлениях от элитных круизов.

Участие СТРОГО от 18 лет