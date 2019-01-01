TicketsS проводит ещё 3 экскурсии

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Пафос: 6-часовой элитный круиз только для взрослых с кейтерингом

TicketsS
TicketsS – Гид из Пафоса
Наслаждайтесь уникальным выходным днем на роскошной мегаяхте.

Этот круиз рассчитан на максимальный комфорт на борту, который вы сможете насладиться наряду с продуктами и напитками высшего качества в 6-часовом круизе, чтобы запомнить!
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • €102 за человека

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Пафос: 6-часовой элитный круиз только для взрослых с кейтерингом
Пафос: 6-часовой элитный круиз только для взрослых с кейтерингом
Выберите круиз, который обслуживает тех, кто желает получить действительно уникальный опыт на Средиземном море 🌊 с эксклюзивной мегаяхтой. Сядьте на борт Ocean Flyer и возьмите бокал охлажденного шампанского вместе с выпечкой на завтрак.
Ваш капитан, команда и хозяева на борту находятся в вашем распоряжении во время круиза. Вы можете заказать свой любимый коктейль, который подается вам вместе с различными орехами. Во время круиза сделайте две остановки для плавания, чтобы иметь возможность использовать маски и шноркели, а также каноэ, предоставленные вам в аренду бесплатно.
На одной из плавательных остановок будет подан обед "шведский стол", который включает в себя разнообразные мясные, рыбные и вегетарианские блюда, а также местные соусы. Освежающие фрукты 🍉 и десерты доступны после вашего обеда. По пути обратно в гавань Пафоса, встретитесь с новыми друзьями с кислым бренди и освежитесь холодным полотенцем, предоставленным вашими хозяевами, что даст вам возможность расслабиться и поразмышлять о незабываемых впечатлениях от элитных круизов.
Участие СТРОГО от 18 лет
Что входит
  • Хост-сервис (1 хост на 18 клиентов)
  • Трансфер в / из вашего отеля
  • Приветственный бокал охлажденного шампанского
  • Открытый бар (неограниченное количество местных и импортных напитков)
  • канапе и орехи
  • шведский стол
  • свежие сезонные фрукты, десерты и мороженое
  • оборудование для подводного плавания
  • каноэ
  • холодные полотенца
  • шезлонги
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель в Пафосе
Пафос: 6-часовой элитный круиз только для взрослых с кейтерингом
Пафос: 6-часовой элитный круиз только для взрослых с кейтерингом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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TicketsS
TicketsS
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