TicketsS проводит ещё 3 экскурсии

  1. Кипр
  2. Экскурсии

Пафос: 6-часовой круиз Sea Star в Голубую лагуну

TicketsS
TicketsS – Гид из Пафоса
Пафос – это не только определение воодушевлённому подъему и внезапно нахлынувшим чувствам.

Это еще и древний город 🏙️, стоящий на юго-западной части острова Кипр.

Родина Афродиты, греческой богини любви, здесь жил Цицерон, а апостол Павел проповедовал тут Слово Божие.

Пафос является объектом Культурного наследия ЮНЕСКО.

Мы предлагаем вам посмотреть на множество деревень этого великого полиса с палубы восхитительной яхты.
Задать вопрос
Пафос: 6-часовой круиз Sea Star в Голубую лагуну
Пафос: 6-часовой круиз Sea Star в Голубую лагуну
Выехав из отеля, вы сможете взглянуть на множество деревень Пафоса и полюбоваться превосходными видами прежде, чем прибудете в Лачи и поднимитесь на борт восхитительной яхты. Как только вы окажетесь на корабле 🛳️, вам подадут легкий завтрак!
От живописной гавани Лачи отправляйтесь в круиз к всемирно известной Голубой лагуне. После того, как яхта 🛥️ встанет на якорь в кристально чистых голубых водах, попробуйте подводное плаванье с трубкой или искупайтесь в прозрачном море 🌊 время второй остановки пройдите к только что приготовленному шведскому столу за обедом. Проведите чудесный день в круизе по Средиземному морю, отдыхая, загорая и осматривая достопримечательности 🏛️
Что входит
  • Трансфер от/до отеля.
  • Канапе.
  • Открытый бар (местные напитки без ограничений).
  • Обед по системе «шведский стол».
  • Сезонные свежие фрукты.
  • Две остановки для купания.
  • Снаряжение для сноркелинга.
  • Гребля на каноэ.
  • Гид-комментатор на борту.
  • Живое представление.
  • Бесплатный Wi-Fi.
  • Шезлонги (количество ограничено).
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Пафос: 6-часовой круиз Sea Star в Голубую лагуну
Пафос: 6-часовой круиз Sea Star в Голубую лагуну

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
TicketsS
TicketsS
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

TicketsS проводит ещё 3 экскурсии

Пафос: 6-часовой элитный круиз только для взрослых с кейтерингом
102
6 часов
Пафос: 6-часовой элитный круиз только для взрослых с кейтерингом
Пафос: Круиз Веселого Роджера на полдня
44
4 часа
Пафос: Круиз Веселого Роджера на полдня
Пафос: круиз Sea Star в Голубую лагуну
78
8 часов
Пафос: круиз Sea Star в Голубую лагуну

Еще несколько необычных экскурсий в Пафосе

Кипр: самое-самое за 1 день
260
8 часов
Кипр: самое-самое за 1 день
17 отзывов
Узнать и полюбить остров в нескучном путешествии от бухты Афродиты до гор Троодос
Пафос — любовь с первого взгляда
16
2 часа
Пафос — любовь с первого взгляда
14 отзывов
Погулять по Археологическому парку, дому Диониса и насладиться «открыточными» видами набережной
Истории и мифы древнего Пафоса
270
8 часов
Истории и мифы древнего Пафоса
4 отзыва
Путешествие из любого города Кипра в музей греческой культуры под открытым небом
Из Пафоса — в горный заповедник Троодос!
120
7 часов
Из Пафоса — в горный заповедник Троодос!
2 отзыва
Живописная тропа к водопаду, старинные деревушки и местные промыслы на авто-пешеходной экскурсии
Православное наследие Кипра
45
8 часов
Православное наследие Кипра
1 отзыв
Посетить легендарные святыни, увидеть древние реликвии и попросить о защите от болезней и сглаза
Главные монастыри Кипра
200
8 часов
Главные монастыри Кипра
1 отзыв
Путешествие через горные деревушки в монастыри Кииккос, Хрисороятисса и Богородицы Троодитиссы