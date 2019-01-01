TicketsS проводит ещё 3 экскурсии

Выехав из отеля, вы сможете взглянуть на множество деревень Пафоса и полюбоваться превосходными видами прежде, чем прибудете в Лачи и поднимитесь на борт восхитительной яхты. Как только вы окажетесь на корабле 🛳️, вам подадут легкий завтрак!
От живописной гавани Лачи отправляйтесь в круиз к всемирно известной Голубой лагуне. После того, как яхта 🛥️ встанет на якорь в кристально чистых голубых водах, попробуйте подводное плаванье с трубкой или искупайтесь в прозрачном море 🌊 время второй остановки пройдите к только что приготовленному шведскому столу за обедом. Проведите чудесный день в круизе по Средиземному морю, отдыхая, загорая и осматривая достопримечательности 🏛️
Что входит
Трансфер от/до отеля.
Канапе.
Открытый бар (местные напитки без ограничений).
Обед по системе «шведский стол».
Сезонные свежие фрукты.
Две остановки для купания.
Снаряжение для сноркелинга.
Гребля на каноэ.
Гид-комментатор на борту.
Живое представление.
Бесплатный Wi-Fi.
Шезлонги (количество ограничено).
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.