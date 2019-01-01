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Пафос: круиз Sea Star в Голубую лагуну

TicketsS
TicketsS – Гид из Пафоса
Доплывите до знаменитой Голубой лагуны – это обязательный пункт программы для отдыхающих в Пафосе.

Полюбуйтесь кристально чистой водой Голубой лагуны и окунитесь в море 🌊 во время перерывов.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • €78 за человека

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Пафос: круиз Sea Star в Голубую лагуну
Пафос: круиз Sea Star в Голубую лагуну

Что вы увидите

  • Латхи
  • Голубая Лагуна
Ваш тур начнется с трансфера на автобусе 🚌 из Пафоса в Латхи. Прибыв в Латхи, вы в 10:00 отправитесь в круиз из живописной гавани в сторону Голубой лагуны.
Вскоре вы бросите якорь, чтобы поплавать и позаниматься сноркелингом в кристально чистой воде Голубой лагуны. Чтобы получить максимум удовольствия во время обзорного круиза, отдохните на борту комфортабельного судна и освежите свой загар.
Во время тура вы проплывете мимо мыса Арнаути, побережья Акамаса, острова Святого Георгия, морских пещер, Кораллового залива и гавани Пафоса. Вы вернетесь в гавань Пафоса около 16:00, после чего ваш тур завершится.
Внимание! Сопровождающий на этой экскурсии 🧭 - англоговорящий
Возьмите с собой
Солнцезащитные очки
Летняя шляпа
Купальный костюм
Полотенце
Солнцезащитный крем
Важная информация
  • Пожалуйста, возьмите купальный костюм, полотенце и солнцезащитное средство.
  • Маршрут зависит от погодных условий (в случае плохой погоды тур может быть изменен или отменен).
Что входит
  • Трансфер из всех главных отелей Пафоса или другого выбранного места встречи.
  • Трансфер до гавани Латхи.
  • Обед «шведский стол» и открытый бар.
  • Снаряжение для сноркелинга и плавания на каноэ.
  • Организатор и развлечения.
Что не входит
  • Чаевые
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Пафос: круиз Sea Star в Голубую лагуну
Пафос: круиз Sea Star в Голубую лагуну
Пафос: круиз Sea Star в Голубую лагуну
Пафос: круиз Sea Star в Голубую лагуну

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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TicketsS
TicketsS
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