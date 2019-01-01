Ваш тур начнется с трансфера на автобусе 🚌 из Пафоса в Латхи. Прибыв в Латхи, вы в 10:00 отправитесь в круиз из живописной гавани в сторону Голубой лагуны.

Вскоре вы бросите якорь, чтобы поплавать и позаниматься сноркелингом в кристально чистой воде Голубой лагуны. Чтобы получить максимум удовольствия во время обзорного круиза, отдохните на борту комфортабельного судна и освежите свой загар.

Во время тура вы проплывете мимо мыса Арнаути, побережья Акамаса, острова Святого Георгия, морских пещер, Кораллового залива и гавани Пафоса. Вы вернетесь в гавань Пафоса около 16:00, после чего ваш тур завершится.

Внимание! Сопровождающий на этой экскурсии 🧭 - англоговорящий

Возьмите с собой

Солнцезащитные очки

Летняя шляпа

Купальный костюм

Полотенце

Солнцезащитный крем

Важная информация