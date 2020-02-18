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Посетить легендарные святыни, увидеть древние реликвии и попросить о защите от болезней и сглаза

Elmira
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Elmira – экскурсионное агентство
Во время паломнической поездки мы посетим главные монастыри и храмы Кипра.

Вы сможете приложиться к мощам Святого Лазаря, увидеть двустороннюю икону Богоматери, испить целебной воды из разных источников, а таже полюбоваться росписями и интерьерами древних храмов.
45 за человека
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Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 8 часов
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча у вашего отеля в Пафосе
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Православное наследие Кипра
Православное наследие Кипра

Что вас ожидает

История Лазаря из Вифании
Наша первая остановка будет в городке Ларнака. Здесь, в церкви Святого Лазаря IX века, вы сможете приложиться к мощам современника и друга Иисуса Христа и спуститься в гробницу, где бьет источник святой воды. Церковь Святого Лазаря — одна из трех византийских церквей, сохранившихся на острове. Мы поговорим о судьбе Святого, об удивительной истории храма и его необычном строении.

Монастырь имени Фёклы Иконийской
После отправимся в небольшую деревушку, где находится знаменитый монастырь Святой Феклы. Вы узнаете, как мужская обитель стала женской, каким образом она связана со святой Еленой и почему носит имя целительницы, никогда не бывавшей на Кипре. Мы изучим роскошный иконостас и отметим мастерство кипрского иконописца Филарета, а потом подойдем к источнику за святой водой, помогающей при болезнях глаз, и целебной глиной, которая лечит кожные заболевания.

Золотая пещера
По дороге к следующей святыне вы услышите легенду о двусторонней иконе, источающей свет. Церковь Панагия Хрисоспилиотисса, что в переводе значит — «хранительницы Золотой пещеры», притаилась на склоне холма. Мы поднимемся наверх и осмотрим фрагменты фресок, датируемых XIII-XV веками, иконостас и саму икону Богородицы, укрепляющую семейные узы и потому увешанную вотивными дарами.

Киприан, Иустина и Феоктист
Приходской храм Св. Киприана и Св. Иустини в деревне Менико удивит своими яркими росписями и богато украшенным иконостасом. Мы вспомним сказание о святых мучениках, осмотрим иконы XVI-XVIII веков, стены нефа с интересными фрагментами фрески Святого, и подойдем к северному алтарю, где бьет источник. Если захотите, батюшка прочтет над вами молитву и помажет мирой, которая защитит от дурного глаза и порчи.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером. За рулем профессиональный водитель.
  • Экскурсию для вас проведет один из лицензированных гидов нашей команды
Православное наследие Кипра
Православное наследие Кипра
Православное наследие Кипра
Православное наследие Кипра
Православное наследие Кипра
Православное наследие Кипра
Православное наследие Кипра
Православное наследие Кипра
Православное наследие Кипра
Православное наследие Кипра
Православное наследие Кипра
Православное наследие Кипра
Православное наследие Кипра

Экскурсия проводится в понедельник в 08:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля в Пафосе.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Elmira
Elmira
Приветствую путешественников, которые собираются на остров любви и красоты! Я представляю компанию и команду гидов: у нас есть экскурсии на любой вкус, во время которых вы откроете для себя красоту Кипра, познакомитесь с его историей, культурой и традициями. С нами вы отправитесь в путешествие на комфортабельном минибасе с профессиональным гидом и — я уверена — что получите огромное удовольствие!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

18 февраля 2020
Замечательный экскурсовод, дала очень много полезной информации, показала по максимуму достопримечательностей, все отлично организовала.

Elmira проводит ещё 1 экскурсию

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