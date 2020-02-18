Что вас ожидает

История Лазаря из Вифании

Наша первая остановка будет в городке Ларнака. Здесь, в церкви Святого Лазаря IX века, вы сможете приложиться к мощам современника и друга Иисуса Христа и спуститься в гробницу, где бьет источник святой воды. Церковь Святого Лазаря — одна из трех византийских церквей, сохранившихся на острове. Мы поговорим о судьбе Святого, об удивительной истории храма и его необычном строении.

Монастырь имени Фёклы Иконийской

После отправимся в небольшую деревушку, где находится знаменитый монастырь Святой Феклы. Вы узнаете, как мужская обитель стала женской, каким образом она связана со святой Еленой и почему носит имя целительницы, никогда не бывавшей на Кипре. Мы изучим роскошный иконостас и отметим мастерство кипрского иконописца Филарета, а потом подойдем к источнику за святой водой, помогающей при болезнях глаз, и целебной глиной, которая лечит кожные заболевания.

Золотая пещера

По дороге к следующей святыне вы услышите легенду о двусторонней иконе, источающей свет. Церковь Панагия Хрисоспилиотисса, что в переводе значит — «хранительницы Золотой пещеры», притаилась на склоне холма. Мы поднимемся наверх и осмотрим фрагменты фресок, датируемых XIII-XV веками, иконостас и саму икону Богородицы, укрепляющую семейные узы и потому увешанную вотивными дарами.

Киприан, Иустина и Феоктист

Приходской храм Св. Киприана и Св. Иустини в деревне Менико удивит своими яркими росписями и богато украшенным иконостасом. Мы вспомним сказание о святых мучениках, осмотрим иконы XVI-XVIII веков, стены нефа с интересными фрагментами фрески Святого, и подойдем к северному алтарю, где бьет источник. Если захотите, батюшка прочтет над вами молитву и помажет мирой, которая защитит от дурного глаза и порчи.