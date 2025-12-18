Своей компанией на горнолыжный курорт «Каракол»: индивидуальный джип-тур
Обкатать склоны Тянь-Шаня, посетить Иссык-Куль и термы, полюбоваться каньоном Сказка и ущельями
На высокопроходимом внедорожнике поднимемся на высоту 2300 метров туда, где склоны укрыты ковром из хвойного леса и пушистого снега. Вокруг — грандиозные пики Тянь-Шаня, у подножия — незамерзающая гладь Иссык-Куля. читать дальше
Виды невероятные! Тут мягкий климат и много солнца — будем кататься и загорать одновременно.
На «Караколе» оборудованы трассы для любого уровня подготовки — подходящие найдутся для новичков, любителей и райдеров с опытом.
Снять приятную усталость после активного отдыха мы сможем в термальных источниках «Жыргалан» в открытых бассейнах с горячей минеральной водой.
А также увидим много красот по пути: полюбуемся ущельями Боом и Джеты-Огуз, сфотографируемся на фоне красных, жёлтых и оранжевых скал каньона Сказка и, конечно, побываем на берегу самого легендарного озера Кыргызстана.
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуем взять удобную обувь и тёплую одежду, головные уборы и солнцезащитный крем (даже зимой стоит использовать его в высокогорье). По желанию — купальные принадлежности. Они понадобятся на термальных источниках.
Прокат лыж и сноубордов возможен при залоге паспорта (1 комплект на 1 паспорт), пункт проката работает с 9:00 до 16:00.
Программа тура по дням
1 день
Ущелья Боом и Джеты-Огуз, озеро Иссык-Куль, каньон Сказка
Встретимся в Бишкеке и поедем в Боомское ущелье с узким серпантином между отвесными склонами. На обед остановимся в Боконбаево — живописном уголке на берегу Иссык-Куля.
Движемся дальше, к каньону Сказка. Устроим фотосессию на фоне красных, жёлтых и оранжевых скал — очень красочное местечко! Также полюбуемся ущельем Джеты-Огуз, одним из красивейших во всём Кыргызстане.
К вечеру прибудем в Каракол, разместимся в отеле и поужинаем в этноресторане.
2 день
Катание на "Караколе", отдых в термах "Жыргалана"
Завтракаем и в 9:30 выезжаем на горнолыжную базу «Каракол». Здесь оборудованы трассы разного уровня сложности, от пологих склонов для новичков до крутых спусков для опытных райдеров. При необходимости можно арендовать снаряжение или позаниматься с инструктором.
Катаемся до 16:00, затем едем на курорт «Жыргалан». Тут бьют естественные термальные источники с мягкой минеральной водой, а открытые бассейны устроены прямо на склоне в окружении гор — идеально, чтобы снять усталость.
Вечером поужинаем и вернёмся в Каракол.
3 день
Катание, возвращение в Бишкек
К 9:30 прибудем на «Каракол», будем кататься до 16:00. Затем поужинаем и поедем обратно в Бишкек.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
Все трансферы по маршруту
Сопровождение гидом и экскурсии по программе
Что не входит в цену
Билеты в Бишкек и обратно в ваш город
Трансферы от/до аэропорта
Проживание - в межсезонье $30-40, в высокий сезон (праздники, новогодние каникулы) более $40 за сутки в 2-местном номере
Питание - средний чек 1500 сом (около $20) за человека
Полный комплект снаряжения (лыжи или сноуборд, ботинки, палки) - взрослый $10-15, детский $5 за сутки
Скипассы - взрослый $15-20, детский $10 за сутки, предусмотрены скидки за половину дня и ночное катание
Посещение термальных источников
Где начинаем и завершаем?
Начало: Бишкек, место по договорённости, 8:00
Завершение: Бишкек, место по договорённости, около полуночи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваша команда гидов в Бишкеке
Провели экскурсии для 441 туриста
Меня зовут Константин, я представитель команды гидов. Родился и живу в городе Бишкек. Природа всегда приводила меня в восторг, по этой причине я стал заниматься экскурсиями по прелестным местам Кыргызстана. В нашей команде опытные гиды, которые на протяжении 5 лет предоставляют возможность людям вдохновиться природой. Наши гиды расскажут вам интересные легенды о происхождении этих мест. До встречи!