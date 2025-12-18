На высокопроходимом внедорожнике поднимемся на высоту 2300 метров туда, где склоны укрыты ковром из хвойного леса и пушистого снега. Вокруг — грандиозные пики Тянь-Шаня, у подножия — незамерзающая гладь Иссык-Куля.

Виды невероятные! Тут мягкий климат и много солнца — будем кататься и загорать одновременно. На «Караколе» оборудованы трассы для любого уровня подготовки — подходящие найдутся для новичков, любителей и райдеров с опытом. Снять приятную усталость после активного отдыха мы сможем в термальных источниках «Жыргалан» в открытых бассейнах с горячей минеральной водой. А также увидим много красот по пути: полюбуемся ущельями Боом и Джеты-Огуз, сфотографируемся на фоне красных, жёлтых и оранжевых скал каньона Сказка и, конечно, побываем на берегу самого легендарного озера Кыргызстана.

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуем взять удобную обувь и тёплую одежду, головные уборы и солнцезащитный крем (даже зимой стоит использовать его в высокогорье). По желанию — купальные принадлежности. Они понадобятся на термальных источниках.

Прокат лыж и сноубордов возможен при залоге паспорта (1 комплект на 1 паспорт), пункт проката работает с 9:00 до 16:00.