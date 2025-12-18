Мои заказы

Своей компанией на горнолыжный курорт «Каракол»: индивидуальный джип-тур

Обкатать склоны Тянь-Шаня, посетить Иссык-Куль и термы, полюбоваться каньоном Сказка и ущельями
На высокопроходимом внедорожнике поднимемся на высоту 2300 метров туда, где склоны укрыты ковром из хвойного леса и пушистого снега. Вокруг — грандиозные пики Тянь-Шаня, у подножия — незамерзающая гладь Иссык-Куля.
Виды невероятные! Тут мягкий климат и много солнца — будем кататься и загорать одновременно.

На «Караколе» оборудованы трассы для любого уровня подготовки — подходящие найдутся для новичков, любителей и райдеров с опытом.

Снять приятную усталость после активного отдыха мы сможем в термальных источниках «Жыргалан» в открытых бассейнах с горячей минеральной водой.

А также увидим много красот по пути: полюбуемся ущельями Боом и Джеты-Огуз, сфотографируемся на фоне красных, жёлтых и оранжевых скал каньона Сказка и, конечно, побываем на берегу самого легендарного озера Кыргызстана.

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуем взять удобную обувь и тёплую одежду, головные уборы и солнцезащитный крем (даже зимой стоит использовать его в высокогорье). По желанию — купальные принадлежности. Они понадобятся на термальных источниках.

Прокат лыж и сноубордов возможен при залоге паспорта (1 комплект на 1 паспорт), пункт проката работает с 9:00 до 16:00.

Программа тура по дням

1 день

Ущелья Боом и Джеты-Огуз, озеро Иссык-Куль, каньон Сказка

Встретимся в Бишкеке и поедем в Боомское ущелье с узким серпантином между отвесными склонами. На обед остановимся в Боконбаево — живописном уголке на берегу Иссык-Куля.

Движемся дальше, к каньону Сказка. Устроим фотосессию на фоне красных, жёлтых и оранжевых скал — очень красочное местечко! Также полюбуемся ущельем Джеты-Огуз, одним из красивейших во всём Кыргызстане.

К вечеру прибудем в Каракол, разместимся в отеле и поужинаем в этноресторане.

Ущелья Боом и Джеты-Огуз, озеро Иссык-Куль, каньон СказкаУщелья Боом и Джеты-Огуз, озеро Иссык-Куль, каньон СказкаУщелья Боом и Джеты-Огуз, озеро Иссык-Куль, каньон СказкаУщелья Боом и Джеты-Огуз, озеро Иссык-Куль, каньон Сказка
2 день

Катание на "Караколе", отдых в термах "Жыргалана"

Завтракаем и в 9:30 выезжаем на горнолыжную базу «Каракол». Здесь оборудованы трассы разного уровня сложности, от пологих склонов для новичков до крутых спусков для опытных райдеров. При необходимости можно арендовать снаряжение или позаниматься с инструктором.

Катаемся до 16:00, затем едем на курорт «Жыргалан». Тут бьют естественные термальные источники с мягкой минеральной водой, а открытые бассейны устроены прямо на склоне в окружении гор — идеально, чтобы снять усталость.

Вечером поужинаем и вернёмся в Каракол.

Катание на "Караколе", отдых в термах "Жыргалана"Катание на "Караколе", отдых в термах "Жыргалана"Катание на "Караколе", отдых в термах "Жыргалана"Катание на "Караколе", отдых в термах "Жыргалана"
3 день

Катание, возвращение в Бишкек

К 9:30 прибудем на «Каракол», будем кататься до 16:00. Затем поужинаем и поедем обратно в Бишкек.

Катание, возвращение в БишкекКатание, возвращение в БишкекКатание, возвращение в БишкекКатание, возвращение в Бишкек

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Бишкек и обратно в ваш город
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Проживание - в межсезонье $30-40, в высокий сезон (праздники, новогодние каникулы) более $40 за сутки в 2-местном номере
  • Питание - средний чек 1500 сом (около $20) за человека
  • Полный комплект снаряжения (лыжи или сноуборд, ботинки, палки) - взрослый $10-15, детский $5 за сутки
  • Скипассы - взрослый $15-20, детский $10 за сутки, предусмотрены скидки за половину дня и ночное катание
  • Посещение термальных источников
Где начинаем и завершаем?
Начало: Бишкек, место по договорённости, 8:00
Завершение: Бишкек, место по договорённости, около полуночи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин
Константин — ваша команда гидов в Бишкеке
Провели экскурсии для 441 туриста
Меня зовут Константин, я представитель команды гидов. Родился и живу в городе Бишкек. Природа всегда приводила меня в восторг, по этой причине я стал заниматься экскурсиями по прелестным местам Кыргызстана. В нашей команде опытные гиды, которые на протяжении 5 лет предоставляют возможность людям вдохновиться природой. Наши гиды расскажут вам интересные легенды о происхождении этих мест. До встречи!

