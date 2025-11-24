Мои заказы

Шанхайский всемирный финансовый центр – экскурсии в Шанхае

Найдено 3 экскурсии в категории «Шанхайский всемирный финансовый центр» в Шанхае на русском языке, цены от $8. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Три разных Шанхая
Пешая
4 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Три разных Шанхая
Увидеть знаковые места и познакомиться с многоликим городом - на экскурсии с китаеведом
Начало: У метро YuYuan Garden
18 дек в 09:00
19 дек в 09:00
$280 за всё до 6 чел.
Архитектурная прогулка по Шанхаю - с профи
Пешая
4 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 25 чел.
Архитектурная прогулка по Шанхаю
Погрузитесь в архитектурное разнообразие Шанхая с опытным гидом. Исследуйте городские пространства, от традиционных садов до современных небоскрёбов
14 дек в 10:00
21 дек в 10:00
$270 за всё до 25 чел.
Аудиоэкскурсия по Шанхаю - Парижу Востока
Пешая
2 часа
4 отзыва
Аудиогид
Аудиоэкскурсия по Шанхаю - Парижу Востока
Познакомиться с городом контрастов - от тихих садов династии Мин до сияющих башен Пудуна
Начало: В People’s Park
Завтра в 08:00
10 дек в 08:00
$8 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    24 ноября 2025
    Архитектурная прогулка по Шанхаю - с профи
    Анастасия прекрасный гид и рассказчик. Мы уже не в первый раз в Шанхае и хотели узнать и почувствовать город не
  • А
    Алия
    24 ноября 2025
    Архитектурная прогулка по Шанхаю - с профи
    Замечательная Анастасия и чудесная прогулка по Шанхаю с настоящим специалистом! Мы выбрали экскурсию, т. к. старшая дочь учится на архитектора
  • Д
    Дарья
    26 октября 2025
    Архитектурная прогулка по Шанхаю - с профи
    Побывали на экскурсии у Анастасии. Было очень интересно и познавательно. Помимо архитектуры и прекрасной прогулки узнали многое про жизнь в
  • Н
    Наталья
    13 сентября 2025
    Архитектурная прогулка по Шанхаю - с профи
    Интересная экскурсия и удачный маршрут - отлично подойдет для знакомства с Шанхаем. Анастасия хороший гид, подробно отвечает на вопросы и
    сама увлечена городом. Она создает дружелюбную и расслабленную атмосферу, но при этом может рассказать много интересного про колониальную и современную архитектуру Шанхая (и не только). Нам очень понравилось, рекомендуем!

  • N
    Nadia
    9 сентября 2025
    Архитектурная прогулка по Шанхаю - с профи
    Анастасия согласилась изменить маршрут под наши запросы, заранее прислала наиболее интересные локации - мы выбрали и посмотрели современные культурные кластеры
  • Г
    Гуреева
    21 августа 2025
    Архитектурная прогулка по Шанхаю - с профи
    Спасибо большое за экскурсию! Очень интересно, познавательно. Все понравилось!
  • А
    Алексей
    7 июля 2025
    Архитектурная прогулка по Шанхаю - с профи
    Находились с сыном проездом в Шанхае. Решили взять экскурсию для знакомства с городом. Удача нам улыбнулась, экскурсоводом оказалась Анастасия. Милая,
    общительная девушка, к тому же архитектор, знаток города и его внутреннего мира. Настя провела нас по значимым местам, за 4 часа прогулки вместе с милой леди практически почувствовали себя горожанами. Благодарю Анастасию за компанию и рекомендую путешествующим для открытия новых знаний о городе и жизни в Шанхае.

  • Г
    Гульнара
    19 июня 2025
    Архитектурная прогулка по Шанхаю - с профи
    Отличная экскурсия для первого знакомства с Шанхаем!
    Мы с друзьями немного переживали, что экскурсия окажется слишком специализированной и мы не сможем
    в полной мере оценить все её нюансы. Но в итоге ни капли не пожалели!
    Гид Анастасия – настоящий профессионал, умеющий просто и увлекательно рассказывать о сложном. Благодаря ей мы узнали, как политика и экономика повлияли на облик города, разобрались в архитектурных стилях на набережной Вайтань и по-новому взглянули на небоскрёбы Луцзяцзуя – это было по-настоящему впечатляюще!
    Маршрут был продуман отлично: мы успели увидеть ключевые достопримечательности и при этом прочувствовать атмосферу Шанхая. Анастасия гибко подстраивалась под наш темп и интересы – перед экскурсией мы обсудили, что нам особенно хотелось бы увидеть.
    Важно, что погружение в тему можно было регулировать: от общего знакомства с городом до детального разбора архитектурных особенностей. Всё прошло просто замечательно!

Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «Шанхайский всемирный финансовый центр»

