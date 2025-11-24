Индивидуальная
до 6 чел.
Три разных Шанхая
Увидеть знаковые места и познакомиться с многоликим городом - на экскурсии с китаеведом
Начало: У метро YuYuan Garden
18 дек в 09:00
19 дек в 09:00
$280 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 25 чел.
Архитектурная прогулка по Шанхаю
Погрузитесь в архитектурное разнообразие Шанхая с опытным гидом. Исследуйте городские пространства, от традиционных садов до современных небоскрёбов
14 дек в 10:00
21 дек в 10:00
$270 за всё до 25 чел.
Аудиогид
Аудиоэкскурсия по Шанхаю - Парижу Востока
Познакомиться с городом контрастов - от тихих садов династии Мин до сияющих башен Пудуна
Начало: В People’s Park
Завтра в 08:00
10 дек в 08:00
$8 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина24 ноября 2025Анастасия прекрасный гид и рассказчик. Мы уже не в первый раз в Шанхае и хотели узнать и почувствовать город не
- ААлия24 ноября 2025Замечательная Анастасия и чудесная прогулка по Шанхаю с настоящим специалистом! Мы выбрали экскурсию, т. к. старшая дочь учится на архитектора
- ДДарья26 октября 2025Побывали на экскурсии у Анастасии. Было очень интересно и познавательно. Помимо архитектуры и прекрасной прогулки узнали многое про жизнь в
- ННаталья13 сентября 2025Интересная экскурсия и удачный маршрут - отлично подойдет для знакомства с Шанхаем. Анастасия хороший гид, подробно отвечает на вопросы и
- NNadia9 сентября 2025Анастасия согласилась изменить маршрут под наши запросы, заранее прислала наиболее интересные локации - мы выбрали и посмотрели современные культурные кластеры
- ГГуреева21 августа 2025Спасибо большое за экскурсию! Очень интересно, познавательно. Все понравилось!
- ААлексей7 июля 2025Находились с сыном проездом в Шанхае. Решили взять экскурсию для знакомства с городом. Удача нам улыбнулась, экскурсоводом оказалась Анастасия. Милая,
- ГГульнара19 июня 2025Отличная экскурсия для первого знакомства с Шанхаем!
Мы с друзьями немного переживали, что экскурсия окажется слишком специализированной и мы не сможем
