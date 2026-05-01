Контрасты Шанхая

Десять веков истории: от императорских садов до небесных башен
Шанхай устроен так, что старый и новый город существуют буквально в нескольких остановках друг от друга. На экскурсии вы исследуете этот интересный контраст. Подниметесь на смотровую Шанхайской башни и попробуете пекинскую утку.

А ещё выясните, как купеческий быт связан с нынешним финансовым центром и что буддийские традиции значат для жителей мегаполиса сегодня.
Описание экскурсии

9:00 — сбор группы в историческом центре

9:30–11:30 — Сад Радости «Юй Юань» и Старый квартал. Мы исследуем традиционные постройки, узкие торговые улочки и чайные

11:30 — набережная Вайтань и Нанкин-Роуд, которую называют витриной современного Шанхая. Рассмотрим колониальную архитектуру на главной пешеходной улице города

13:00 — район Луцзяцзуй. Прогуляемся по финансовому центру и поднимемся на смотровую площадку Шанхайской башни (632 м). Вы узнаете, почему Шанхай стал символом экономического роста страны

15:00 — обед по желанию в одном из местных кафе

16:00 — храм Цзинань в самом центре города. Вы познакомитесь с буддийской культурой и архитектурой и поймёте, какую роль религия играет в жизни китайцев сегодня

19:00 — ужин в ресторане Shengyongxing: пекинская утка и китайская кухня. Вы разберётесь, как культура еды отражает историю и традиции Шанхая

Организационные детали

  • Часть экскурсии проходит на автомобиле или минивэне
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты — 260 юаней за чел. (~$38), а также по желанию обед и ужин. Средний чек на пекинскую утку на 3–4 человека — 500–800 юаней ($73–117)
  • С вами будет один из русскоговорящих гидов нашей команды

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник$240
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Сада Радости
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг и субботу в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гузаль
Гузаль — ваша команда гидов в Шанхае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провели экскурсии для 12 туристов
Несколько лет живу в Азии и могу организовать любую программу по Китаю, Таиланду, Вьетнаму и другим странам. Мы с командой запустили множество туров: найдём необходимое решение именно для вас:)

