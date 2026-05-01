Шанхай устроен так, что старый и новый город существуют буквально в нескольких остановках друг от друга. На экскурсии вы исследуете этот интересный контраст. Подниметесь на смотровую Шанхайской башни и попробуете пекинскую утку. А ещё выясните, как купеческий быт связан с нынешним финансовым центром и что буддийские традиции значат для жителей мегаполиса сегодня.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

9:00 — сбор группы в историческом центре

9:30–11:30 — Сад Радости «Юй Юань» и Старый квартал. Мы исследуем традиционные постройки, узкие торговые улочки и чайные

11:30 — набережная Вайтань и Нанкин-Роуд, которую называют витриной современного Шанхая. Рассмотрим колониальную архитектуру на главной пешеходной улице города

13:00 — район Луцзяцзуй. Прогуляемся по финансовому центру и поднимемся на смотровую площадку Шанхайской башни (632 м). Вы узнаете, почему Шанхай стал символом экономического роста страны

15:00 — обед по желанию в одном из местных кафе

16:00 — храм Цзинань в самом центре города. Вы познакомитесь с буддийской культурой и архитектурой и поймёте, какую роль религия играет в жизни китайцев сегодня

19:00 — ужин в ресторане Shengyongxing: пекинская утка и китайская кухня. Вы разберётесь, как культура еды отражает историю и традиции Шанхая

Организационные детали

Часть экскурсии проходит на автомобиле или минивэне

Дополнительно оплачиваются входные билеты — 260 юаней за чел. (~$38), а также по желанию обед и ужин. Средний чек на пекинскую утку на 3–4 человека — 500–800 юаней ($73–117)