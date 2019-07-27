1 отзыв оставили туристы

  1. Экскурсии

Путешествие по замкам Даугавы

Познакомиться с историей латышского народа через легенды и эпосы

4
1 отзыв
Татьяна
Татьяна – Гид из Риги
Берега Даугавы — те самые места, в которых происходили события главного латышского эпоса «Лачплесис».

Исторические факты, народные сказания и легенды, связанные с этим регионом, станут вашими проводниками в древние времена и помогут вам обратиться к истокам народного самосознания латышей.
Задать вопросОбычно отвечает за 47 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏛История и архитектура
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • От €140 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Путешествие по замкам Даугавы
Путешествие по замкам Даугавы

Что вас ожидает

Несколько слов о берегах Даугавы
Вы познакомитесь с богатой и разнообразной историей 📖 древних ливов, селившихся на берегах Даугавы. Узнаете о тесной связи древних балтов, построивших здесь множество деревянных крепостей, с историей древних русичей, обнаружите сходство традиций и прежнего уклад жизни. Также я расскажу вам о важном торговом пути, который проходил по Даугаве, о влиянии полоцких князей и крестовом походе.

Деревянный замок 🏰 в Кокнесе
В одном из древнейших населённых пунктов страны вы посетите созданный энтузиастами, настоящий деревянный замок древних ливов. Осмотрите руины архиепископского замка, вокруг которого и возник город 🏙️, узнаете, чем славен Кукейнос и как он связан с русскими князьями. Во время прогулки я расскажу вам и о том, куда бежали монахи—доминиканцы от реформации.

По следам латышского эпоса в Лиелварде
Народные сказки и легенды, которые легли в основу главного произведения латышского эпоса «Лачплесис», станут лейтмотивом прогулки по Лиелварде. Сюжеты о сотворении латышских гор ⛰️, долин и рек, о феях и ведьмах, таинственных замках, народных героях и жестоких врагах помогут вам заглянуть в древние времена и обратиться к истокам народного самосознания латышей. В городе вы сможете посетить музей 🖼 автора эпоса Андрейса Пумпурса. Также я покажу вам места, где женщины, по преданию, могут избавиться от своих тёмных сил, каменную кровать Лачплесиса, святилище древних богов, руины древнего епископского замка и деревянный замок древних балтов. Кроме того, вас ждет любопытная история магического лиелвардского пояса.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится с апреля по октябрь.
  • В стоимость экскурсии 🧭 включены транспортные расходы.
  • Дополнительные расходы: входные билеты 🎫 в кокнесский замок, в музей Пумпурса, в замок балтов и личные расходы.
Путешествие по замкам Даугавы
Путешествие по замкам Даугавы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Татьяна
Татьяна
Я живу в Риге и работаю гидом. Мне интересно общаться с людьми и делиться своими знаниями. Нравится, когда меня не только слушают, но и задают вопросы, высказывают своё мнение.
Напишите мне

1 отзыв оставили туристы

27 июля 2019
Татьяна очень профессионалный, интересный и заботливый гид. Огромная благодарность за отличный день.

Татьяна проводит ещё 4 экскурсии

Старая Рига сквозь времена и эпохи
скидка15%
От
55
47
2 часа
Старая Рига сквозь времена и эпохи
97 отзывов
Почувствовать дух средневекового города и узнать, как жили рижане в те времена
Сигулда. Понять историю Латвии
скидка10%
От
130
117
6 часов
Сигулда. Понять историю Латвии
45 отзывов
Разобраться в прошлом страны и начать лучше понимать ее настоящее в живописном авто-туре
Рижский модерн
скидка20%
От
55
44
1.5 часа
Рижский модерн
9 отзывов
Очароваться самыми красивыми районами города и познакомиться с их творцами
В гости к виноделам Латвии
От 110
4 часа
В гости к виноделам Латвии
4 отзыва
Вино из малины, ревеня и других плодов — раскрыть секреты и вкусы уникального латвийского виноделия

Еще несколько необычных экскурсий в Риге

Ежедневная прогулка по Риге
15
2 часа
Ежедневная прогулка по Риге
304 отзыва
Узнать и полюбить город за 2 часа
Истории Старой Риги
65
2.5 часа
Истории Старой Риги
164 отзыва
О зарождении города, крестоносцах, войнах и прошлом быте рижан
История, архитектура и легенды Старой Риги
65
2 часа
История, архитектура и легенды Старой Риги
143 отзыва
Очароваться узкими улочками и деталями фасадов
Вкусные прогулки по Риге
От 53
2.5 часа
Вкусные прогулки по Риге
143 отзыва
Узнать и распробовать настоящую Ригу на нетуристической прогулке по ее самым аппетитным заведениям
Первое свидание с Ригой
скидка24%
59
45
2 часа
Первое свидание с Ригой
114 отзывов
Открыть все лучшие стороны Риги и полюбить ее по-настоящему
Легенды средневековой Риги
65
2.5 часа
Легенды средневековой Риги
112 отзывов
Проникнуть в тайны площадей, подземелий и секретных уголков Старого города