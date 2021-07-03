1 отзыв оставили туристы

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Путешествие по замкам Даугавы

Познакомиться с историей латышского народа через легенды и эпосы
Берега Даугавы — те самые места, в которых происходили события главного латышского эпоса «Лачплесис».

Исторические факты, народные сказания и легенды, связанные с этим регионом, станут вашими проводниками в древние времена и помогут вам обратиться к истокам народного самосознания латышей.
4.5
2 отзыва
Путешествие по замкам Даугавы
Путешествие по замкам Даугавы
Путешествие по замкам Даугавы

Описание экскурсии

Несколько слов о берегах Даугавы

Вы познакомитесь с богатой и разнообразной историей древних ливов, селившихся на берегах Даугавы. Узнаете о тесной связи древних балтов, построивших здесь множество деревянных крепостей, с историей древних русичей, обнаружите сходство традиций и прежнего уклад жизни. Также я расскажу вам о важном торговом пути, который проходил по Даугаве, о влиянии полоцких князей и крестовом походе.

Деревянный замок в Кокнесе

В одном из древнейших населённых пунктов страны вы посетите созданный энтузиастами, настоящий деревянный замок древних ливов. Осмотрите руины архиепископского замка, вокруг которого и возник город, узнаете, чем славен Кукейнос и как он связан с русскими князьями. Во время прогулки я расскажу вам и о том, куда бежали монахи—доминиканцы от реформации.

По следам латышского эпоса в Лиелварде

Народные сказки и легенды, которые легли в основу главного произведения латышского эпоса «Лачплесис», станут лейтмотивом прогулки по Лиелварде. Сюжеты о сотворении латышских гор, долин и рек, о феях и ведьмах, таинственных замках, народных героях и жестоких врагах помогут вам заглянуть в древние времена и обратиться к истокам народного самосознания латышей. В городе вы сможете посетить музей автора эпоса Андрейса Пумпурса. Также я покажу вам места, где женщины, по преданию, могут избавиться от своих тёмных сил, каменную кровать Лачплесиса, святилище древних богов, руины древнего епископского замка и деревянный замок древних балтов. Кроме того, вас ждет любопытная история магического лиелвардского пояса.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится с апреля по октябрь
  • В стоимость экскурсии включены транспортные расходы
Дополнительные расходы:
  • Билет в кокнесский замок
  • Билет в музей Пумпурса + сопровождение сотрудника музея
  • Билет в замок балтов
  • Личные расходы

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваш гид в Риге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1760 туристов
Я живу в Риге и работаю гидом. Мне интересно общаться с людьми и делиться своими знаниями. Нравится, когда меня не только слушают, но и задают вопросы, высказывают своё мнение.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Л
Все прошло прекрасно. Получила огромное удовольствие. Спасибо большое. Я довольна.
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М
Татьяна очень профессионалный, интересный и заботливый гид. Огромная благодарность за отличный день.
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