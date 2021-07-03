1 отзыв оставили туристы

Берега Даугавы — те самые места, в которых происходили события главного латышского эпоса «Лачплесис». Исторические факты, народные сказания и легенды, связанные с этим регионом, станут вашими проводниками в древние времена и помогут вам обратиться к истокам народного самосознания латышей.

Описание экскурсии

Несколько слов о берегах Даугавы

Вы познакомитесь с богатой и разнообразной историей древних ливов, селившихся на берегах Даугавы. Узнаете о тесной связи древних балтов, построивших здесь множество деревянных крепостей, с историей древних русичей, обнаружите сходство традиций и прежнего уклад жизни. Также я расскажу вам о важном торговом пути, который проходил по Даугаве, о влиянии полоцких князей и крестовом походе.

Деревянный замок в Кокнесе

В одном из древнейших населённых пунктов страны вы посетите созданный энтузиастами, настоящий деревянный замок древних ливов. Осмотрите руины архиепископского замка, вокруг которого и возник город, узнаете, чем славен Кукейнос и как он связан с русскими князьями. Во время прогулки я расскажу вам и о том, куда бежали монахи—доминиканцы от реформации.

По следам латышского эпоса в Лиелварде

Народные сказки и легенды, которые легли в основу главного произведения латышского эпоса «Лачплесис», станут лейтмотивом прогулки по Лиелварде. Сюжеты о сотворении латышских гор, долин и рек, о феях и ведьмах, таинственных замках, народных героях и жестоких врагах помогут вам заглянуть в древние времена и обратиться к истокам народного самосознания латышей. В городе вы сможете посетить музей автора эпоса Андрейса Пумпурса. Также я покажу вам места, где женщины, по преданию, могут избавиться от своих тёмных сил, каменную кровать Лачплесиса, святилище древних богов, руины древнего епископского замка и деревянный замок древних балтов. Кроме того, вас ждет любопытная история магического лиелвардского пояса.

Организационные детали

Экскурсия проводится с апреля по октябрь

В стоимость экскурсии включены транспортные расходы