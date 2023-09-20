Рижская Ратуша – экскурсии в Риге

Найдено 3 экскурсии в категории «Рижская Ратуша» в Риге на русском языке, цены от €50. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Вкусная Рига
Пешая
10 отзывов
2 часа
Индивидуальная
Вкусная Рига: кулинарное путешествие и историческая прогулка
Погрузитесь в мир латвийских вкусов и ароматов с экскурсией Вкусная Рига. Исследуйте исторические уголки города и насладитесь уникальными блюдами
Начало: Домская площадь у входа в Домский собор
Расписание: Каждый день. Возможно договориться о времени, но не позднее 15:00
Завтра в 12:00
22 окт в 10:00
от 50 за человека
Вечерняя Рига
Пешая
10 отзывов
2 часа
Мини-группа
до 6 чел.
Вечерняя Рига: историческая прогулка по живописным уголкам
Исследуйте вечернюю Ригу в компании опытного гида, который раскроет секреты и легенды старинных улиц
Начало: У памятника Свободы с тыльной стороны
Расписание: 14:00, 16:00
Завтра в 12:00
22 окт в 12:00
60 за человека
Рига проездом: экспресс-экскурсия
1 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Экспресс-экскурсия в Риге: погружение в историю за несколько часов
Используйте каждую минуту в Риге с пользой: встреча в аэропорту, экскурсия по Старому городу и возвращение
Начало: Аэропорт или по выбору путешественника
Расписание: В любой день, в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
60 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • T
    Tanya
    20 сентября 2023
    Вкусная Рига
    Гид замечательный, еда очень вкусная! Потрясающий рынок! Хотелось бы больше услышать о национальной кухне.
  • J
    Jevgenia
    27 марта 2022
    Вечерняя Рига
    Отличные впечатления! Нам очень не повезло с погодой, но несмотря ни на что Лия провела с нами великолепную прогулку! Спасибо огромное!
  • Y
    Yana
    8 февраля 2020
    Вкусная Рига
    Это лучшая экскурсия, которую я заказывала! Лия провела нас по старому городу, по моей просьбе мы посидели и погрелись в кафе,
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    она рассказывала настолько естественно и не «заучено», что это было похоже как-будто я приехала к подруге и она рассказывала про свой город))) История была живая, с вопросами-ответами-советами. Без сложных имён, как иногда рассказывают экскурсоводы с академической, лекционной подачей. Очень рекомендую! И все честно по цене (а то некоторые пишут типа 10€, а потом «то» не входит, водителю доплати 10€, вход платный, мы круг прошли больше, давайте ещё по 5€). Плюс с оплаты экскурсии она купила нам сыра, рыбу и пиво на дегустацию, а это по меньшей мере 5€!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Риге в категории «Рижская Ратуша»

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В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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Какие места ещё посмотреть в Риге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Самое главное
  2. Старая Рига
  3. Старый город
  4. Домский собор
  5. Домская площадь
  6. Турайда
  7. Домской Собор
  8. Пороховая башня
  9. Рундальский дворец
  10. Видземская Швейцария
Сколько стоит экскурсия по Риге в октябре 2024
Сейчас в Риге в категории "Рижская Ратуша" можно забронировать 3 экскурсии от 50 до 60. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Риге (Латвия 🇱🇻) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Рижская Ратуша», 21 ⭐ отзыв, цены от €50. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Латвии. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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