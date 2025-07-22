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5%
Мини-группа
до 12 чел.
Паломничество в Сайншанд: духовный центр Монголии
Погрузиться в атмосферу Шамбалы и почувствовать энергию степи (два дня, всё включено)
Начало: У вашего отеля
22 июл в 08:00
25 июл в 08:00
$665
$700 за человека
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15%
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Улан-Батора - к Каракоруму и дюнам Эльсэн Тасархай
Увлекательное путешествие из Улан-Батора в Каракорум и к дюнам Эльсэн Тасархай: древние храмы, степи, кочевники и традиционная кухня ждут вас
21 июл в 06:00
23 июл в 06:00
$850
$1000 за всё до 5 чел.
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10%
Индивидуальная
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По следам Пржевальского
Индивидуальная экскурсия в Хустайн нуруу подарит вам возможность увидеть диких лошадей Пржевальского и насладиться живописными видами природы
Начало: От вашего отеля
21 июл в 08:00
23 июл в 08:00
$342
$380 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Батору в категории «Скидки»
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